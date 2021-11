Limmattaler des Jahres 2021: Jetzt entscheiden Sie

Limmattaler des Jahres Jetzt entscheiden Sie: Wer folgt auf das Pflegeteam 5 Ost? Die Redaktion hat sechs Personen nominiert. Jetzt entscheiden Sie, wer Limmattalerin oder Limmattaler des Jahres wird. David Egger Jetzt kommentieren 27.11.2021, 05.00 Uhr

Jasmin Bruggisser, Pflegefachfrau, Vesna Markovic, stellvertrende Leiterin der Bettenstation 5 Ost im Spital Limmattal und Melissa Almeida Sousa, Pflegefachfrau, erhielten letztes Jahr kurz vor Weihnachten stellvertretend für ihr ganzes Team ihren Gewinn als Limmattalerinnen des Jahres: eine Übernachtung im Seminar- und Wellnesshotel Stoos für zwei Personen, die dann im Team ausgelost wurde. Britta Gut

Die Leserinnen und Leser der «Limmattaler Zeitung» stimmen darüber ab, wer den Titel Limmattalerin oder Limmattaler des Jahres 2021 erhält. Der ehrenvolle Titel würdigt Engagements für das Limmattal. Eine Form der Wertschätzung.

«Das tut gut», sagte Raphaela Bernold, Stationsleiterin der Bettenstation 5 Ost im Spital Limmattal, als sie Ende 2020 erfuhr, dass ihr Team den Titel «Limmattaler des Jahres» verliehen erhält. Das aus über 40 Personen bestehende Pflegeteam hatte sich seit Ausbruch der Coronapandemie im März 2020 bis zur Titel-Verleihung auf der Bettenstation 5 Ost um rund 200 Corona-Patienten gekümmert. Damit hinterliessen sie bei den Leserinnen und Leser viel Eindruck und setzten sich gegen anderen Kandidatinnen und Kandidaten durch.

2019 hatte Rolf Wild aus Schlieren die Wahl gewonnen. Der damalige OK-Präsident vom Schlierefäscht durfte den Titel im Namen seines Teams und der vielen Helferinnen und Helfer entgegennehmen. Diesen Sommer hat er nun die Zeit gefunden, den gewonnenen Gutschein für eine Nacht im Seminar- und Wellnesshotel Stoos einzulösen. «Es war ein tolles Erlebnis», sagt er.

Im Jahr 2018 ging der Titel an Margrit Gähwiler aus Oetwil. Über 50 Jahre lang hat sie sich der gemeinnützigen Arbeit verschrieben. Sie präsidierte den Frauenverein, den Samariterverein in Oetwil, im Limmattal und im Kanton Zürich. 2017 gewann Jackie Rubi, die mit ihrem Orgelsurium in Unterengstringen begeisterte. 2016 ging der Titel an Bea­trice und Charles Rätz. Sie überzeugten durch ihr freiwilliges Engagement für ein sauberes Urdorf. 2015 nahm Thomas Mattle den Preis stellvertretend für das Organisationsteam des Regionalturnfests in Weiningen entgegen.

Grosse Fussstapfen. Wer füllt sie? Die Abstimmung beginnt.

Diese sechs Personen aus dem Limmattal stehen heuer zur Wahl

Er hat das beste Menü gekocht:

Koch Dominik Altorfer aus Urdorf ist Sieger des Swiss Culinary Cup. Severin Bigler

Der 25-jährige Dominik Altorfer brauchte eine ganze Woche, um all die Glückwünsche zu beantworten, die er nach seinem Sieg am Swiss Culinary Cup erhalten hat. Dabei handelt es sich um den Kochwettbewerb des Berufsverbands der Schweizer Köche; dessen Finale im Oktober in Baden stattgefunden hat.

Altorfer lebt seit seiner Geburt in Urdorf und hat bis vor Kurzem als Küchenchef im Uitiker Landgasthof Leuen von Inhaber Remo Schällibaum gearbeitet. Nach seinem Sieg ist er nun ein Jahr lang das Gesicht des Schweizer Kochverbands. Altorfer ruht sich nicht auf seinem Erfolg aus. Er will dereinst als Sternekoch in der Spitzengastronomie arbeiten. Mitte Dezember wird er als Küchenchef in Zürich das neue Restaurant Roof Garden im Globus an der Bahnhofstrasse er­öffnen.

Er erhält das Erbe der Wagi am Leben:

Patrick Bigler ist mit Herzblut Betriebsleiter des Wagi-Museums. Severin Bigler

Als Betriebsleiter des Wagi-Museums steht Patrick Bigler, 41, für den Erfolg des Museums, das 2017 eröffnet wurde und seit diesem Jahr auf 900 Quadratmeter ausgebaut wird. Im März entschied nun das Schlieremer Parlament, das Museum für fünf Jahre mit jährlich 70000 Franken zu unterstützen. Das allein zeigt, wie wichtig das Museum ist, das in spektakulären Aktionen immer wieder alte Wagi-Wagen nach Schlieren zurückholt und dafür auch mal den Gotthard sperren lässt. Viele Limmattaler arbeiteten früher in der 1895 gegründeten Schweizerischen Wagons- und Aufzügefabrik AG in Schlieren (SWS), die 1985 geschlossen wurde. Das grosse Erbe der Fabrik, die mehrere tausend Bahnwagen für verschiedene Staatsbahnen gebaut hatte, interessiert weit über das Limmattal hinaus.

Ihr Herz schlägt für den Naturschutz:

Die Oetwilerin Saskia Frei verkaufte ihr Insektenhotel für 2600 Franken an einen Unternehmer. Britta Gut

Die 15-jährige Oetwilerin Saskia Frei baute in über 100 Stunden Arbeit ein rund 500 Kilogramm schweres Insektenhotel. Ihr Ziel war, das Insektenhotel für mindestens 1000 Franken zu verkaufen und das Geld dem Natur- und Vogelschutzverein Limmattal rechtes Ufer zu vermachen, der in Oberengstringen, Unterengstringen, Weiningen, Geroldswil und Oetwil tätig ist.

Ein Unternehmer zahlte dann 2600 Franken, um das Insektenhotel vor seiner Firma aufzustellen. «Dass jemand in dem Alter so etwas macht, ist absolut sensationell. Ohne Gedanken an den eigenen Nutzen, sondern alleine für die Umwelt», sagte er. Der Präsident des Naturschutzvereins sprach von einem «Geschenk vom Himmel». Das Holz stammte von einer Eiche, die im Januar wegen des vielen Schnees umfiel.

Sie gewann die Weltmeisterschaft:

Die Urdorferin Alina Pätz sackte schon viele Titel ein. Steve Seixeiro

Während andere Limmattaler Sportlerinnen und Sportler oft fernab der Besten ihrer Leidenschaft nachgehen, ist die Urdorferin Alina Pätz die Beste der Welt, und das sogar mehrfach. Zum vierten Mal nach 2012, 2015 und 2019 gewann sie dieses Jahr im Mai die Curling-Weltmeisterschaften – zusammen mit Silvana Tirinzoni, Esther Neuenschwander, Melanie Barbezat und Carole Howald. Es liessen sich noch zahlreiche weitere Erfolge aufzählen. Zehn Jahre ist es nun her, seit sie 2011 an den Curling-Mixed-Doubles-Weltmeisterschaften Gold geholt hatte. Die 31-Jährige reiht Erfolg an Erfolg: Im Finale der Schweizer Meisterschaften im Februar spielte sie den entscheidenden Stein zum Sieg. Power-Pätz ist die Goldfrau aus dem Limmattal, der niemand das Wasser reichen kann.

Er begeistert mit den Seifenkisten:

Stefan Walser hat das Seifenkistenrennen 2021 als Ersatz für das Kellerfest in Oetwil organisiert. zvg

Die Stimmung war wegen Corona im Keller, das 50. Oetwiler Kellerfest wurde heuer zum zweiten Mal in Folge abgesagt. Aber dank Stefan Walser, 46, und seinem Team gab es dann doch noch Begeisterungsstürme im Dorf: Er hat das Seifenkistenrennen als neuen Teil des Kellerfests initiiert, dafür den Verein GP Oetwil a/L gegründet und das Rennen im September durchgeführt. «Ich wollte eine Attraktion, die den Kindern Spass macht und auch für die Erwachsenen spannend ist», sagte Walser vor dem Rennen. Über 60 Teilnehmer, unzählige Zuschauer und gute Stimmung waren das Resultat. «Der Anlass ist viel schöner herausgekommen, als wir es uns vorgestellt hatten», bilanzierte Walser danach. Er hat mutig Neues gewagt und damit für einen Höhepunkt der guten Laune gesorgt.

Er holt Gold und sorgt für Stimmung:

Roger Zeindler verwandelte den Kirchplatz in Dietikon in eine Sommer- und Public Viewing-Oase. Flurina Dünki

Roger Zeindler gab trotz der Pandemie nicht auf und landete dieses Jahr bereits zum zweiten Mal einen Erfolg mit seiner Roger’s Summer Lounge auf dem Kirchplatz in Dietikon. Im baustellengeplagten Bezirkshauptort kommt diese Oase mit Palmen und Strandkörben, in der man sich wie in den Ferien fühlt, bei vielen gut an. Es ist ein Treffpunkt für Jung und Alt. Im Rahmen der Summer Lounge lud Zeindler auf dem Kirchplatz auch zum Public Viewing der Fussball-Europameisterschaft, während viele andere Public Viewings 2021 ausfielen. Zudem erhielt Zeindler dieses Jahr eine Goldene Schallplatte, da sein 2016 veröffentlichter Dance-Hit «Waterfalls» auf Spotify über 20 Millionen Mal gespielt wurde. Zeindlers Herz schlägt für gute Events und gute Musik – und für den Dietiker Kirchplatz.

