Jeanine Eberle aus Urdorf wird Limmattalerin des Jahres 2022

Limmattaler des Jahres 2022 Mit 374 Stimmen wird Jeanine Eberle Limmattalerin des Jahres – ihr Einsatz für Kinder in Nepal begeistert Die 28-jährige Jeanine Eberle aus Urdorf hilft in Nepal benachteiligten Kindern und nimmt sie in ihrer Schule oder ihrem Kinderheim auf. Die Limmattaler Bevölkerung belohnt sie nun dafür. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr

Ein Herz und eine Seele: Jeanine Eberle mit einem Mädchen aus ihrer Schule Junkiri Planet in Nepal. zvg

Das Ergebnis der diesjährigen Wahl fiel klar aus: Mit 268 Stimmen Vorsprung wurde die 28-jährige Jeanine Eberle aus Urdorf zur Limmattalerin des Jahres 2022 gewählt. Gesamthaft erhielt sie 374 Stimmen. Gemeinsam mit ihrem nepalesischen Mann Amit Bidhyarthi hat die Lehrerin in den letzten zwei Jahren in Nepal eine Schule mit einem dazugehörigen Kinderheim aufgebaut. Mit 106 Stimmen landete Jack Haug aus Weiningen auf dem zweiten Platz.

Die Freude am anderen Ende der Leitung im fast 7000 Kilometer entfernten Nepal war gross, als Eberle am Donnerstag von der «Limmattaler Zeitung» angerufen und zur Limmattalerin des Jahres 2022 gekürt wurde. Sie sagt:

«Ich freue mich riesig darüber. Als gebürtige Limmattalerin ist es für mich eine tolle Wertschätzung, wenn die Menschen aus der Heimat meine Arbeit hier in Nepal unterstützen. Dass es so viele Personen sind, die für mich gestimmt haben, berührt mich sehr.»

Obwohl sie viele Leute aus ihrem nahen Umfeld im Limmattal über ihre Nominierung informiert und um eine Stimme sowie um ein Weiterleiten der Nachricht gebeten habe, habe sie nicht mit einem Sieg gerechnet. «Meine Werbestrategie hat offensichtlich funktioniert», sagt Eberle.

Den Zweitplatzierten Jack Haug kannte sie vor der Bekanntgabe der Nominierungen nicht. Dieser hat in Tansania den höchstgelegenen Ultramarathon absolviert und so einen Eintrag ins «Guinnessbuch der Rekorde» erhalten. «Ich finde es eine starke persönliche Leistung, die er vollbracht hat», sagt Eberle.

Ihre Schule wird immer bekannter

Im Dezember 2020 wanderte sie nach Nepal aus und eröffnete dort gemeinsam mit ihrem Mann die Schule Junkiri Planet und das Heim Sano Prakash Home für unterprivilegierte Kinder. Zurzeit werden in der Schule in Tilottama nahe der Stadt Butwal zwischen 120 und 130 Kinder in insgesamt neun Klassen von etwa 25 Lehrpersonen unterrichtet.

Auch Jack Haug aus Weiningen beeindruckte die Leserschaft mit seinen aussergewöhnlichen sportlichen Leistungen. Sandra Ardizzone

«Unsere Schule wird immer bekannter und parallel dazu scheint auch die Nachfrage unter den Eltern zu steigen», sagt Eberle. In ihrem Zuhause, das gleichzeitig als Heim fungiert, lebt sie zusammen mit ihrem Mann, zwölf Kindern, zwei Betreuern und einem Koch.

«Wir sind mittlerweile zu einer grossen Familie zusammengewachsen. Es läuft langsam alles immer besser und die Kinder beginnen auch, von sich aus mitzuhelfen. Das ist sehr schön zu sehen», sagt sie. Sich rund um die Uhr um alles zu kümmern, könne aber auch hin und wieder sehr anstrengend werden.

Das kommende Weihnachtsfest wird Eberle nicht in ihrer Heimatgemeinde Urdorf verbringen. Dafür nehmen aber ihre Eltern den weiten Weg auf sich und besuchen sie erstmals in Nepal. «Mir ist es schon wichtig, Weihnachten mit der Familie zu feiern», sagt sie. Auch die Heimkinder, die die weihnachtliche Tradition durch Eberle mitbekommen, freuen sich bereits auf das Fest.

Die drei Letztplatzierten lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen

Auch die Drittplatzierte Elisabeth Lüchinger, die 73 Stimmen holte, ist in Urdorf aufgewachsen. Aus Liebe zum Dorf übernahm sie im Jahr 1982 das Amt der Ortschronistin und gab dieses erst im vergangenen Sommer im Alter von 80 Jahren auf.

Die langjährige Dorfchronistin von Urdorf Elisabeth Lüchinger landete bei der Wahl zum Limmattaler des Jahres 2022 auf dem dritten Platz. Severin Bigler

Unter den drei weiteren Kandidaten war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Alle drei erhielten rund 30 Stimmen. Einer von ihnen war der Dietiker Theo Bruggmann, der schon über 820 alte Dietiker Klassenfotos gesammelt, digitalisiert und nummeriert hat.

Der gebürtige Italiener Mario Pingitore machte sich in Dietikon einen Namen als Präsident des Vereins Circolo Culturale Sandro Pertini. Ausserdem wurde er Ende 2021 ins Gremium des italienischen Konsularbezirks Zürich gewählt, um für die Anliegen seiner italienischen Landsleute einzustehen.

Auch Ueli Mooser gehörte zu den drei Letztplatzierten. Mit der Hanneli-Musig, die er gemeinsam mit seiner Frau Chatrina Mooser gründete, erweiterte er in den letzten 20 Jahren den Rahmen der typischen Volksmusik.

Titel geht zum ersten Mal nach drei Jahren nicht an Schlieren

Einige Leserinnen und Leser gaben bei der Wahl neben ihrer Stimme zusätzlich ein persönliches Kompliment an ihren Favoriten ab. So schrieb ein Leser beispielsweise über Eberle: «Unglaublich, was die junge Frau für die Kinder in Nepal leistet.» Eine andere Leserin bemerkte: «Ihr Einsatz für die Ärmsten der Armen ist grossartig und bewundernswert.»

Mit ihren Heimkindern unternimmt Eberle auch immer wieder Ausflüge. zvg

Auch Jack Haug erhielt von der Leserschaft Komplimente. Eine Leserin schrieb zum Beispiel: «Was Jack Haug körperlich und mental bei seinen Wettkämpfen leistet, ist nicht nur unglaublich, sondern beinahe übermenschlich.»

Mit der Urdorferin Jeanine Eberle geht der Titel «Limmattaler des Jahres» zum ersten Mal nach drei Jahren nicht an Schlieren. Vor einem Jahr wurde der Leiter des Schlieremer Wagi-Museums Patrick Bigler mit 242 Stimmen ausgezeichnet. In 2020 ging der Titel an das Pflegeteam 5 Ost vom Spital Limmattal. Mit den 450 erhaltenen Stimmen erzielten sie damals einen Rekord. Und im Jahr 2019 gewann Rolf Wild, der OK-Präsident des Schlierefäschts 2019. In den Jahren davor wanderte der Titel von einem Limmattaler Dorf zum nächsten.

Neben der Auszeichnung erhält Eberle nun einen Gutschein für eine Übernachtung im Seminar- und Wellnesshotel Stoos für zwei Personen inklusive reichhaltigen Frühstücks, Vier-Gang-Abendessen und der freien Benützung von Wellness und Spa.

Auch jemand aus der Leserschaft, die oder der an der Wahl teilgenommen hat, wird sich noch über einen Gutschein freuen. Denn unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird noch eine Übernachtung für zwei Personen im Hotel Rigi Kaltbad inklusive Frühstück und Eintritt ins Mineralbad mit Spa verlost.

