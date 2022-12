Jeanine Eberle aus Urdorf ist Limmattalerin des Jahres 2022

Limmattaler des Jahres 2022 «Der Sieg ist eine schöne Bestätigung und Wertschätzung»: Ihre Schule in Nepal soll bald expandieren Die Urdorferin Jeanine Eberle, Limmattalerin des Jahres 2022, erzählt im Interview, wie der Aufbau ihrer Schule und ihres Kinderheims in Nepal vorangeht, wie sie ihre Chancen eingeschätzt hat und wann sie ihren Preis einlösen will. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beim hohen nepalesischen Fest Dashain ist es Tradition, dass die älteste Person den jüngeren eine Masse aus Reis, rotem Pulver und Banane im Rahmen einer Zeremonie auf die Stirn streicht. zvg

Dass Solidarität im Limmattal gut ankommt, zeigte die Abstimmung für den Limmattaler des Jahres 2022: Die Urdorferin Jeanine Eberle holte sich den Titel mit stolzen 374 Stimmen. Die 28-Jährige ist Ende 2020 nach Nepal ausgewandert. In der Nähe der Stadt Butwal hat sie zusammen mit ihrem nepalesischen Mann Amit Bidhyarthi die Schule «Junkiri Planet» und das dazugehörige Kinderheim Sano Prakash Home für sozial benachteiligte Kinder aufgebaut.

Auf den Zweitplatzierten Jack Haug aus Weiningen, der für seinen Sieg beim höchstgelegenen Ultramarathon in Tansania mit einem Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde belohnt wurde, hatte sie 268 Stimmen Vorsprung. «Dass es so viele Personen sind, die für mich gestimmt haben, berührt mich sehr», sagte Eberle nach der Bekanntgabe des Ergebnisses.

Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie erfahren haben, dass Sie Limmattalerin des Jahres 2022 sind?

Jeanine Eberle: Ich habe mich sehr gefreut. Natürlich habe ich gehofft, die meisten Stimmen zu erhalten. Kurz vor der Bekanntgabe habe ich von der «Limmattaler Zeitung» die Anfrage erhalten, ob ich Zeit für ein Telefonat hätte. Da habe ich mir schon gedacht, dass eine Chance besteht. Ich wollte aber abwarten und mir keine allzu grossen Hoffnungen machen. Der Sieg ist eine schöne Bestätigung und Wertschätzung für die Arbeit, die ich leiste.

Konnten Sie Ihren Sieg schon realisieren?

Das Ganze ist schon noch ein bisschen unwirklich. Vor allem, weil ich so weit weg von der Schweiz bin. Ich muss das noch ein bisschen setzen lassen. Hier ist auch immer so viel los, dass ich den Sieg gar noch nicht richtig wahrnehmen konnte und mir dessen immer wieder bewusst werden muss. Es war aber schön, den Zeitungsartikel von der Bekanntgabe des Resultats zu lesen.

Wie haben Sie Ihre Chancen zu Beginn der Abstimmung eingeschätzt?

Ich habe mir von Anfang an gedacht, dass es zu einem knappen Rennen mit Jack Haug kommen könnte, weil er auch jung ist und eine tolle Leistung vollbracht hat. Ich wollte mir aber gar nicht gross Gedanken und Hoffnungen machen. Ich hätte den Titel allen anderen genauso gegönnt. Ich habe mein ganzes Umfeld über meine Nomination informiert und alle gebeten, für mich abzustimmen. Natürlich hatte ich aber keine Garantie, dass die Leute es auch wirklich tun werden.

Wie haben die Personen in Ihrem Umfeld auf das Ergebnis reagiert?

Meine Familie ist sehr stolz und ich habe ziemlich viele Nachrichten erhalten, als bekannt wurde, dass ich Limmattalerin des Jahres bin. Die Reaktionen waren durchwegs positiv.

Haben Sie auch den Kindern und Lehrpersonen in Nepal von Ihrem neuen Titel erzählt?

Den Leuten, die mit uns zusammenleben, also den Kindern, den Betreuern und dem Koch, habe ich davon erzählt. Sonst habe ich die Sache nicht an die grosse Glocke gehängt. Die Kinder, die davon mitbekommen haben, waren aber begeistert und wollten unbedingt den Artikel anschauen.

Sie haben eine Übernachtung im Seminar- und Wellnesshotel Stoos für zwei Personen gewonnen. Ist die Einlösung schon geplant oder können Sie in absehbarer Zeit gar nicht aus Nepal weg?

Ich werde schon im Mai das nächste Mal in der Schweiz sein, weil eine meiner besten Freundinnen dann heiratet. Wahrscheinlich werde ich den Gutschein dann einlösen. Ich freue mich schon darauf. Darüber, wen ich mitnehmen werde, habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht.

Rund 127 Kinder gehen mittlerweile in Jeanine Eberles «Junkiri Planet» zur Schule. zvg

Ihre Eltern haben Sie über Weihnachten in Nepal besucht. Wie war das Wiedersehen?

Das war natürlich sehr schön. Zuletzt habe ich meine Eltern im Juli gesehen. Bisher haben sie nur von meinem Leben hier gehört oder Bilder gesehen. Darum war es vor allem toll, sie erstmals in Nepal empfangen zu können, anstatt sie in der Schweiz zu besuchen. Auch die Kinder haben sich riesig auf sie gefreut, da sie wussten, dass meine Eltern Geschenke für sie mitbringen werden.

Und wie hat Ihr Weihnachtsfest in Nepal ausgesehen?

Da Nepal ein hinduistisches Land ist, wird Weihnachten traditionell nicht gefeiert. Das Fest kommt aber auch hier immer mehr auf. Darum sind die Schulen am 25. Dezember auch geschlossen. Wir haben einen Weihnachtsbaum aus Plastik mit selbst gebasteltem Weihnachtsschmuck und Lichtern geschmückt. Am 25. haben wir nach dem Abendessen alle zusammen ein paar Fotos gemacht, bevor die Kinder ihre Geschenke aufmachen durften. Sie hatten alle grosse Freude daran. Mit der Stimmung in Urdorf ist das aber nicht zu vergleichen, da es hier am Tag immer noch 25 Grad warm ist.

Welche Bedeutung hat Ihr Sieg für Ihren Verein Sano Prakash?

Er gibt uns die Bestätigung, dass die Arbeit, die wir machen, unterstützt und wertgeschätzt wird. Das ist für den Vorstand, aber auch für die Vereinsmitglieder, die uns ihr Vertrauen schenken, eine schöne Rückmeldung.

Wie geht der Aufbau der Schule und des Kinderheims voran und wie funktioniert das Zusammenleben mit so vielen Leuten?

Es läuft wirklich gut, wir verzeichnen einen stetigen Schüleranstieg und zurzeit rund 127 Schülerinnen und Schüler in neun Klassen und rund 25 Lehrpersonen. Es gibt immer wieder Eltern, die ihre Kinder mitten im Schuljahr anmelden. Im Heim leben schon seit einer Weile zwölf Kinder, da läuft natürlich immer sehr viel.

Sind zurzeit weitere Ausbauschritte oder Projekte geplant?

Wir werden schon bald einen zweiten Standort eröffnen: Die Vorschulklassen werden ein bisschen näher an die Stadt ziehen, weil die Kapazitäten bei uns dafür langsam ausgelastet sind. Denn wir haben vor allem viele Anmeldungen von Spielgruppen- und Kindergartenkindern. Unser Team wird sich dafür ebenfalls aufteilen. Einer der Köche wird beispielsweise mit an den neuen Standort ziehen.

Und wie steht es um die Finanzierung der Schule und des Kinderheims?

Die Lohnkosten, die unsere grössten Ausgaben sind, werden mittlerweile von der Schule selber getragen. Unser Verein Sano Prakash kommt daher in erster Linie noch für die Unterhaltskosten der Kinder im Heim auf, also für Lebensmittel, Kleider und Alltagsausgaben. Auch wenn etwas teurere Anschaffungen anstehen, zum Beispiel ein neues Velo, kommt je nach Grösse der Verein dafür auf.

Zur Person Severin Bigler Jeanine Eberle – Limmattalerin des Jahres 2022 Jeanine Eberle ist in Urdorf aufgewachsen und war an der Schlieremer Schule Reitmen als Primarlehrerin tätig, bevor sie nach Nepal ausgewandert ist. Seit 2015 setzt sich die 28-Jährige im Rahmen ihrer Hilfsorganisation Sano Prakash für Kinder in Nepal ein. Seit 2017 besteht der Verein offiziell in der Schweiz und sammelt unter anderem mit Benefizveranstaltungen Geld für die Projekte in Nepal.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen