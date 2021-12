Patrick Bigler vom Wagi-Museum ist Limmattaler des Jahres 2021

Limmattaler des Jahres 2021 Sieger steht fest: Mit 14 Stimmen Unterschied wird Patrick Bigler vom Schlieremer Wagi-Museum Limmattaler des Jahres Mit seinem Engagement für das Erbe der Wagi begeistert der Leiter des Schlieremer Wagi-Museums viele. Er gewinnt knapp vor Saskia Frei. David Egger und Virginia Kamm Jetzt kommentieren 16.12.2021, 22.41 Uhr

Bilder wie dieses, wo Patrick Bigler einfach dasitzt und lächelt, gibt es selten. Er packt lieber an – und holte nun im Rennen um den Titel als Limmattaler des Jahres 242 Stimmen. Colin Frei

Der Sieger steht fest: Patrick Bigler heisst der Limmattaler des Jahres 2021. Der Leiter des Schlieremer Wagi-Museums holte total 242 gültige Stimmen. Er liegt damit nur 14 Stimmen vor Saskia Frei. Denn sie vereinigte stolze 228 Stimmen auf sich.

«Ich freue mich natürlich sehr», sagte Patrick Bigler, als die «Limmattaler Zeitung» ihn am Donnerstag anrief und zu seinem neuen Titel Limmattaler des Jahres 2021 gratulierte.

«Ich nehme den Sieg sehr gerne und stolz entgegen und bedanke mich bei allen Leserinnen und Lesern, die für mich abgestimmt haben. Der Titel bedeutet für mich eine sehr grosse Wertschätzung.»

Dass er Limmattaler des Jahres werden würde, hat Bigler nicht erwartet, aber gehofft. «Meine Mitstreiterinnen und Mitstreiter haben auch alle viel geleistet», sagt er. «Es war schwierig abzuschätzen, wer das Rennen machen würde.» Jetzt, wo das Rennen vorbei ist, können wir es sagen: Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Von Beginn an zogen Bigler und Frei den anderen Nominierten davon – und hatten stets ähnlich viele Stimmen.

Patrick Bigler hätte Saskia Frei den Sieg gegönnt

Bigler hebt denn auch Saskia Frei hervor, die in der Abstimmung nur knapp hinter ihm lag: «Ich finde es toll, dass sich junge Leute in ihrer Freizeit für Naturschutzprojekte engagieren.» So hätte er auch ihr den Sieg gegönnt. «Hoffentlich zieht sie ihr Engagement weiter», sagt er. «So etwas muss man fördern.» Frei, damals noch 15, hatte in über 100 Stunden Arbeit ein rund 500 Kilogramm schweres Insektenhotel gebaut und es im Frühling in einem Bieterverfahren für 2600 Franken verkauft. Das Geld spendete sie dem Natur- und Vogelschutzverein Limmattal rechtes Ufer.

Eduard Meier, Präsident des Natur- und Vogelschutzvereins Limmattal rechtes Ufer, die Erstellerin des Insektenhotels, Saskia Frei aus Oetwil, und der neue Besitzer, Unternehmer Roger Prust. Britta Gut (Muri, 21. April 2021)

Zurück zum Sieger: Er habe seine Teilnahme im Rennen um den «Limmattaler des Jahres» im Rahmen seiner Möglichkeiten auf seinen sozialen Kanälen beworben, erzählt Bigler. Seinen Sieg nimmt er auch stellvertretend für den ganzen Verein Wagi Schlieren entgegen. Der Verein betreibt das 2017 eröffnete Wagi-Museum – im März 2021 hatte nun das Schlieremer Parlament entschieden, das Museum während fünf Jahren mit jährlich 70’000 Franken zu unterstützen.

Von den Vereinsmitgliedern hat Bigler viel Unterstützung erhalten. Dass auch viele Leute aus der Bahnszene für ihn abgestimmt haben, freut ihn umso mehr. «Es ist schön zu sehen, dass wir als Verein wahrgenommen und wertgeschätzt werden», sagt er.

Patrick Bigler will Saskia Frei einladen

Dass Saskia Frei den ersten Platz um nur 14 Stimmen verpasst hat, brachte Bigler auf eine Idee: Gerne würde er die Familie Frei bei nächster Gelegenheit zu einer Extrazug-Rundfahrt einladen, «als Anerkennung für ihre Arbeit und ihr Engagement», wie er sagt.

Auf dem dritten Rang landete Stefan Walser, der Mut zu Neuem bewies und mit seinem Seifenkistenrennen in Oetwil für einen Höhepunkt der guten Laune im Jahr 2021 sorgte. Für Walser stimmten 208 Leserinnen und Leser.

Stefan Walser hat das Oetwiler Seifenkistenrennen 2021 als Ersatz für das Oetwiler Kellerfest organisiert. Und sorgte damit für einen Höhepunkt der guten Laune im Limmattal. zvg

Dominik Altorfer aus Urdorf, der den Swiss Culinary Cup, also den Kochwettbewerb des Berufsverbands der Schweizer Köche, gewann, holte 58 Stimmen. Hinter ihm folgten die Urdorfer Curling-Weltmeisterin Alina Pätz sowie Roger Zeindler, der dank seines Dance-Hits «Waterfalls», der auf Spotify über 20 Millionen Mal gespielt wurde, eine Goldene Schallplatte holte und zudem mit seiner «Summer Lounge» und dem Fussball-EM-Public-Viewing auf dem Dietiker Kirchplatz für freudige Momente im baustellengeplagten Bezirkshauptort sorgte.

Die Wahl zum Limmattaler des Jahres hat er nicht gewonnen, aber den Swiss Culinary Cup kann ihm niemand mehr nehmen: Dominik Altorfer aus Urdorf. Severin Bigler

Verschiedene Leserinnen und Leser begnügten sich bei der Wahl nicht damit, einfach nur eine Stimme abzugeben, sondern übermittelten der Redaktion auch Komplimente. «Sein Engagement für das Wagi-Museum, Schlieren und die ganze Region finde ich grossartig», schrieb eine Leserin über Bigler. Ein anderer Leser formulierte sein Lob so: «Das Museum präsentiert Technisches und (Sozial-)Historisches in einer attraktiven Form und wird durch Patrick Bigler mit grosser Sachkenntnis und Hingabe aufgebaut und betreut.» Und nochmals ein anderer Leser meinte, dass Bigler den Titel «für die enorme Arbeit, die er und sein Team leisten», verdient habe. Zahlreiche Leser wiesen auch darauf hin, dass zum einen sie oder zum anderen ihre Väter bei der Wagi gearbeitet hatten, dass sie also Wagianer waren.

Das waren noch Zeiten: die Schlieremer Wagi um das Jahr 1925. zvg/Ortsmuseum Schlieren

Leser: «Saskia Frei ist ein Vorbild für die Jugend»

Auch für Saskia Frei gab es viel Lob: «Die Idee, die riesige Arbeit und die grosszügige Spende dieser Schülerin an den Natur- und Vogelschutzverein verdienen allen unseren Respekt!», schrieb ein Leser. «Ihre Insektenhotelidee und die Umsetzung sind der Hammer!!!», fand zudem eine Leserin. «Ihr Insektenhotel finde ich grossartig», meinte eine andere. Mit ihrer Idee und ihrer Arbeit sei sie «ein Vorbild für die Jugend», urteilte ein weiterer Leser. Saskia Frei holte auch in Schlieren diverse Stimmen, obwohl dort Patrick Bigler einen klaren Heimvorteil hatte.

Apropos Schlieren: Der Titel Limmattaler des Jahres geht nun bereits zum dritten Mal in Folge nach Schlieren. Zur Erinnerung: 2020 wurde das Pflegeteam 5 Ost vom Spital Limmattal ausgezeichnet, 2019 gewann Rolf Wild, der OK-Präsident vom Schlierefäscht 2019. Davor ging der Titel wie ein Wanderpokal durch verschiedene Dörfer. Im Jahr 2018 ging der Titel an Margrit Gähwiler aus Oetwil. Über 50 Jahre lang hatte sie sich der gemeinnützigen Arbeit verschrieben. Sie präsidierte den Frauenverein und den Samariterverein in Oetwil, im Limmattal und im Kanton Zürich. 2017 gewann Jackie Rubi, die mit ihrem Orgelsurium in Unterengstringen begeisterte. 2016 ging der Titel an Bea­trice und Charles Rätz. Sie überzeugten durch ihr freiwilliges Engagement für ein sauberes Urdorf. Und 2015 nahm Thomas Mattle den Preis stellvertretend für das Organisationsteam des Regionalturnfests in Weiningen entgegen.

Auch eine Leserin oder ein Leser wird sich noch freuen

Bigler erhält nun neben dem Titel einen Gutschein für eine Nacht im Seminar- und Wellnesshotel Stoos für zwei Personen im Doppelzimmer Superior inklusive reichhaltigen Frühstücks, 4-Gang-Abendessen und der freien Benützung von Wellness und Spa. Auch eine Leserin oder ein Leser, die oder der an der Wahl teilgenommen hat, wird sich noch freuen, sobald die Glücksfee der Redaktion das Los gezogen hat. Sie oder er gewinnt eine Übernachtung für zwei Personen im Hotel Rigi Kaltbad inklusive Frühstück, Nachtessen und Eintritt ins Mineralbad mit Spa.

