Limmattal Nötiger Schutz oder Eingriff in die Privatsphäre? Das halten Kantonsräte von der Videoüberwachung bei der Limmattalbahn 2 von 27 Haltestellen der Limmattalbahn werden videoüberwacht. Das ist zu wenig für die einen und zu viel für die anderen. Der Kameraeinsatz wird kontrovers diskutiert. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 27.09.2022, 05.00 Uhr

Der Touchscreen des Billettautomaten bei der Haltestelle Maienweg ist bereits kaputt – ob es Vandalismus war, ist unklar. David Egger

«Traurig», «schlimm», «primitiv», «Vollidioten»: Die Emotionen in der Leserschaft gingen hoch nach dem Artikel der «Limmattaler Zeitung». Ein kurz zuvor aufgestellter Limmattalbahn-Billettautomat wurde bereits zerstört. Die Kommentare zeigen: Man ist entsetzt darüber, dass der Touchsreen des Automaten bei der Haltestelle Maienweg im Dietiker Niderfeld schon repariert werden muss, bevor die Bahn am 11. Dezember ihren Betrieb aufnimmt und zwischen Zürich Altstetten und Killwangen verkehrt.

Wie die Zerstörung entstanden ist, ist unklar. Auch weil an der Haltestelle keine Videokamera installiert ist. Lediglich 2 der 27 Limmattalbahn-Haltestellen sind videoüberwacht. Im Jahr 2022 sei das «eher naiv», findet ein Leser.

Rochus Burtscher (SVP) wünscht sich mehr Überwachung. Sandra Ardizzone

Auch der Dietiker SVP-Kantonsrat Rochus Burtscher ist überrascht, wie er auf Anfrage sagt. Denn: «Der Vandalismus ist präsent.» Die SVP Dietikon habe sich an problematischen Orten schon immer für Videoüberwachung eingesetzt. «Ich bin der Meinung, dass überwacht werden muss. So würde auch das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung gestärkt werden.» Es sei wichtig, hinzuschauen und Vandalen anzuzeigen. Und:

«Um den Vandalismus einzudämmen, müssen wir wieder Vorbilder sein. Wegschauen ist der falsche Ansatz.»

Mitte-Kantonsrätin Janine Vannaz aus Aesch überrascht es dagegen nicht, dass nur zwei Limmattalbahn-Stationen überwacht sind. «Eigentlich ist es eine gute Ausgangslage, wenn es nicht mehr Kameras braucht», sagt Vannaz, die als einzige Limmattalerin in der kantonsrätlichen Kommission für Justiz und öffentliche Sicherheit sitzt. An jeder Haltestelle präventiv eine Kamera einzurichten, sei nicht in ihrem Sinne, so Vannaz.

Janine Vannaz (Die Mitte): «Es gilt, Frauen und auch Männer zu schützen.» zvg

Aber der zerstörte Billettautomat in Dietikon könnte ein Anstoss dafür sein, die Massnahmen zu überprüfen – vor allem wenn es sich, wie von vielen vermutet, um Vandalismus handelt. «Man muss nicht warten, bis noch mehr kaputtgeht», ist für Vannaz klar.

Der Kampf gegen Vandalismus ist nicht alles. Auch die Sicherheit von Leib und Leben zählt. Diese steht für Vannaz im Zentrum. «Es gilt, Frauen und auch Männer zu schützen», sagt sie. Das gelingt nicht immer, wie zum Beispiel im August der Angriff von FCZ-Hooligans auf GC-Anhänger beim S-Bahnhof Urdorf Weihermatt zeigte.

Eine einfache Videokamera sei nicht die endgültige Lösung, so Vannaz. «Es ist wichtig, dass Haltestellen offen und gut angeschlossen sind.» Zudem sei eine gute Beleuchtung wichtig.

«Videokameras helfen vielleicht bei der Prävention, sie geben aber keinen aktiven Schutz», hält die Dietiker SP-Kantonsrätin Rosmarie Joss fest. Relevanter sei, ob die Haltestellen gut ausgeleuchtet, übersichtlich und belebt sind.

In weniger belebten Räumen wie bei der Haltestelle Maienweg sei das Risiko, dass randaliert werde oder etwas passiere, grösser. «Autos werden dort kaum anhalten.» In solchen Fällen könne eine Videoüberwachung sinnvoll sein, jedoch nur, «wenn sie wirklich etwas bringt», so Joss. Wichtig sei, dass es klar gekennzeichnet werde, wenn eine Haltestelle videoüberwacht wird. Zum einen, damit allen klar ist, dass sie gefilmt werden, und zum anderen hält gerade das wohl auch viele davon ab, Unfug zu treiben.

Rosmarie Joss (SP): «Wir haben uns mit der Partei bereits früher gegen die vielen Kameras der BDB gewehrt.» Severin Bigler

Joss beschäftigen nicht zuletzt die Kameras der Bremgarten-Dietikon-Bahn (BDB). Dort sind laut der Betreiberin Aargau Verkehr AG (AVA) 17 der 20 Haltestellen videoüberwacht. «Wir haben uns mit der Partei bereits früher gegen die vielen Kameras der BDB gewehrt», sagt Joss. In Dietikon hält die Bahn an fünf Orten, drei davon sind videoüberwacht.

14 Überwachungskameras pro Stadtbahn

Die Haltestellen der Limmattalbahn werden zwar grösstenteils nicht überwacht, die von der AVA betriebenen Fahrzeuge hingegen schon. In jeder Stadtbahn wird es 14 Überwachungskameras haben, wie AVA-Sprecher Michael Briner auf Anfrage sagt. «Die Anzahl und die Position der Überwachungskameras sind so gewählt, dass sie visuell den Innenraum des gesamten Fahrzeugs abdecken und eine Gesichtserkennung zu Untersuchungszwecken ermöglichen», so Briner. Schilder mit Piktogrammen werden auf die Kameras hinweisen.

Nicht alle werden Freude haben daran. «Man muss sich schon fragen, wo wir als Gesellschaft reingeraten sind, wenn es notwendig ist, dass die Innenräume der Fahrzeuge überwacht werden», sagt Rosmarie Joss.

Michael Briner sagt: «Während das Fahrpersonal im Führerstand auf Livebilder zurückgreifen kann, werden die Daten verschlüsselt gespeichert und können nur durch speziell berechtigte Mitarbeitende ausgelesen werden.» Etwa für die Weiterreichung an die Polizei im Rahmen einer Ermittlung.

André Müller (FDP) ist der Schutz vulnerabler Personen wichtig. zvg

Die Kameraüberwachung in den Bahnen selbst heisst der Uitiker Kantonsrat André Müller (FDP) gut. «Hier geht es nicht um den Schutz einer Maschine, sondern um den Schutz vulnerabler Personen.» Er spricht dabei unter anderem Ältere und Frauen an. Bei den Haltestellen ist er anderer Meinung.

«Ich finde, die Videoüberwachung im öffentlichen Raum greift in unsere Privatsphäre ein.»

Auch ist Müller kritisch eingestellt, was die Daten anbelangt. Man wisse nicht genau, was danach mit ihnen geschieht.

Müller denkt nicht, dass Videokameras auf potenzielle Vandalen abschreckend wirken. Und: «Auch mit der Kamera hat man keine Garantie, dass sie gefasst werden.» Für ihn seien sie das falsche Mittel. Sollte sich jedoch herausstellen, dass gewisse Haltestellen gemieden werden, weil sich Personen unsicher fühlen, ist für ihn klar: «Hier geht es um die Sicherheit. Sexuelle Übergriffe und ähnliche Delikte müssen verhindert werden. Das ist ein völlig anderer Fall als ein Automat, der mit ein bisschen Geld ersetzt werden kann.»

