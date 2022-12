Hunderte standen Schlange für eine Fahrt mit der Limmattalbahn

Obwohl die Umstände wegen Minustemperaturen, Schnee und Eis alles andere als einfach waren, konnte die erste reguläre Limmattalbahn am Sonntagmorgen pünktlich um 5.03 Uhr an der Haltestelle Spreitenbach, Kreuzäcker ihre Fahrt aufnehmen und kam ebenso pünktlich in Zürich Altstetten an. Dies schreibt Michael Briner, Mediensprecher der Aargau Verkehr AG (AVA), auf Anfrage. Trotz rutschigem Schienenzustand sei der Betrieb in den ersten Stunden reibungslos verlaufen. Dank dem verkaufsoffenen Sonntag seien zudem bereits viele Fahrgäste unterwegs gewesen. «Aber natürlich sind wir auf den Montag gespannt, wenn wir erstmals im Berufsverkehr auf die Probe gestellt werden», so Briner.

Die AVA sei von den hohen Besucherzahlen und dem grossen Interesse der Bevölkerung am Festtag überwältigt. Am Samstagnachmittag sei der Platz in den Stadtbahnen deshalb eng geworden, schreibt Briner. «Wir hoffen, das ist ein gutes Zeichen für die künftigen Fahrgastzahlen.»