Limmattalbahn Der Tenor der Politiker: «Es ist ein Freudentag» Viele Limmattaler Politiker waren bei der Jungfernfahrt der Limmattalbahn dabei. Auf der kurzen Strecke vom Dietiker Depot Müsli zum Bahnhof Dietikon war auch die grosse Erleichterung über das Ende der Baustellen zu spüren. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 09.12.2022, 23.00 Uhr

Auf gemeinsamer Fahrt: Schlieremer Stadtpräsidenten Markus Bärtschiger (SP), Urdorfer Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner (EVP) und Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) waren auf der Jungfernfahrt mit der Limmattalbahn. Lydia Lippuner

Zur Eröffnungsfahrt der Limmattalbahn vom Dietiker Depot Müsli zum Bahnhof Dietikon waren Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker geladen. Einst haben sie sich über Baustellen beklagt, nun hoffen sie auf Verkehrsentlastung und freuen sich über grüne Trassees.

Dietikon: Stadtpräsident ist froh, dass die Baustellen nicht mehr da sind

Der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) zeigte sich erleichtert: «Dieser Tag bedeutet in erster Linie das Ende der Baustellen und die Vorfreude auf den Bahnbetrieb.» Er hofft, dass die Limmattalbahn das Dietiker Zentrum entlastet. «Diese Entlastung sollte aber nicht dazu führen, dass man auf anderen Verkehrsachsen plötzlich ein Problem bekommt.» Diese Gefahr werde die Stadt genau im Auge behalten, besonders weil bekannt sei, dass der Kanton viele flankierende Massnahmen noch nicht umgesetzt habe. Bachmann spricht von einigen neuralgischen Punkten, die man noch optimieren müsse, das brauche aber wohl noch einige Monate Zeit. Trotzdem sei der heutige Tag ein Anlass zur Freude.

Schlieren: Stadtpräsident spricht von «Quantensprung für den Nahverkehr»

Für den Schlieremer Stadtpräsidenten Markus Bärtschiger (SP) war der Freitag gleich aus mehreren Gründen ein Freudentag. Nebst dem Umstand, dass die auch aus Schlieremer Sicht zermürbenden Baustellen nun der Vergangenheit angehören, habe man jetzt mehr Bewegungsfreiheit in Richtung Aargau. Die Limmattalbahn ist für ihn ein Weg, um den öffentlichen Verkehr zu fördern: «Jedes Auto, das nicht durch Schlieren fährt, ist gewonnener Freiraum», sagte er. Zudem sei der Bahnverkehr auch sicherer als der Individualverkehr. Bärtschiger erwähnt denn auch die Vorteile der Bahn gegenüber den anderen öffentlichen Verkehrsmitteln. Für ihn ist die Bahn angenehmer als ein Bus. In diesem Zusammenhang spricht er von einem «Quantensprung für den Nahverkehr».

Urdorf: Gemeindepräsidentin lobt besonders die neuen Grünflächen

In Urdorf hält die Limmattalbahn an zwei Haltestellen. Das ist für die Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner (EVP) «eine enorme Aufwertung für das Dorf». Auch sie erinnert sich nur zu gut an die vielen Baustellen im Dorf. Das habe viel Geduld von der Bevölkerung verlangt. «Aber dafür ist der Eindruck, der nun nach der Bauzeit entsteht, umso schöner.» Besonders lobte sie in diesem Zusammenhang die begrünten Trassees, die neuen Bäume und die «hoffentlich bald entlasteten Strassen». Kurz: «Es ist ein Abschluss und ein Neuanfang.»

Unterengstringen: Willy Haderer war seit Beginn am Projekt beteiligt

Für Willy Haderer, Unterengstringer alt Gemeindepräsident und ehemaliger SVP-Kantonsrat, geht mit der Eröffnung der Limmattalbahn ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Haderer war seit Beginn bei der Entstehung der Limmattalbahn dabei und ein grosser Verfechter des Jahrhundertprojekts. Er wurde auch schon als «Vater der Limmattalbahn» bezeichnet. «Die Limmattalbahn ist nötig, um den internen Verkehr im Limmattal unter Kontrolle zu bringen.» Da Haderer die verschiedenen Hochs und Tiefs der Bahn in den letzten Jahren begleitet hatte, sagte er im Hinblick auf die geplante Verlängerung der Limmattalbahn tiefer in den Aargau: «Ich wünsche den Aargauern viel Glück und dass sie nicht so lange wie wir brauchen.»

Aesch: Für den alt SVP-Nationalrat ist die Bahn eine wichtige Ergänzung

Auch alt SVP-Nationalrat Hans Egloff war von Anfang an bei der Limattalbahn-Planung dabei. Der Aescher amtet als Verwaltungsratspräsident der Limmattalbahn und sagte an der Eröffnungsfeier: «Wir haben jahrelang dafür gearbeitet, dass die Bahn gebaut werden kann.» Die Limmattalbahn sei ein wichtiger Verkehrsträger, den das Limmattal dringend brauche, um sich als Wohn- und Arbeitsregion weiterzuentwickeln. Darüber hinaus sei die Limmattalbahn eine wichtige Ergänzung zu den bestehenden Verkehrsmitteln. «Heute ist der grosse Freudentag, an dem wir zum ersten Mal mit dieser Bahn fahren können», sagte er. Er hoffe, dass die Bahn nun auch von der Bevölkerung gut aufgenommen werde.

