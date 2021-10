Limmattal/Albis: Aktion gegen illegal abgeänderte Fahrzeuge

Limmattal/Albis 25 Verzeigungen und sichergestellte Fahrzeugausweise: Polizei zieht illegal abgeänderte Motorfahrzeuge aus dem Verkehr Während elf Tagen kontrollierte die Kantonspolizei Zürich im Limmattal und am Albis Fahrzeuge mit auffälligem Lärmpegel. 25 Lenkerinnen und Lenker nahmen illegale Abänderungen vor. 26.10.2021, 11.55 Uhr

Der Mittelschalldämpfer dieses Fahrzeuges wurde illegal durch ein Direktrohr ersetzt. Kantonspolizei Zürich

In den Bezirken Affoltern, Horgen und Dietikon wurde von der Kantonspolizei Zürich an elf Tagen, 29.9. bis 15.10.2021, eine gezielte Aktion gegen illegal abgeänderte Motorfahrzeuge durchgeführt. Die Bilanz: 25 Fahrzeuge wurden aus dem Verkehr gezogen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.