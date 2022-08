Limmattal Zum 175-Jahr-Jubiläum hat er die Spanisch-Brötli-Bahn in Lego nachgebaut Thomas Meier ist dem Eisenbahn-Virus verfallen. Beruflich arbeitet der 26-Jährige als Zugverkehrsleiter im Rangierbahnhof Limmattal. Und in der Freizeit konstruiert er ganze Züge aus Lego. Lukas Elser Jetzt kommentieren 23.08.2022, 12.46 Uhr

Thomas Meier hat ein seltenes Hobby: Er baut Züge aus Lego. Alle sind sie Unikate. Lukas Elser

Thomas Meier baut Modelleisenbahnen – doch nicht irgendwelche. Er konstruiert sie aus Legoteilen. Angefangen habe sein Hobby völlig zufällig: «Meine Freundin hat mir ein Lego-Krokodil geschenkt. Diese Lokomotive allein auszustellen, wäre schade gewesen, deshalb habe ich für sie ein paar Waggons gemacht. Und nun sind aus diesen Wagen mehrere Züge geworden.»

Das Leben des 26-jährigen Fahrdienstleiters, der im Schichtbetrieb auf dem Rangierbahnhof Limmattal arbeitet und dort dafür sorgt, dass die Züge aufs richtige Gleis fahren und nicht miteinander kollidieren, ist seit jeher von der Bahn bestimmt.

«Meine Familie arbeitet nun bereits in der fünften Generation bei den SBB. Ich hatte quasi gar keine andere Option, als auch Bähnler zu werden.»

Bereits als Kind hatte Meier seine eigene Modelleisenbahn. Und als er vor zwei Jahren das Kroki geschenkt bekam, stellte er fest, dass man auch mit Lego detailgetreue Loks nachbauen kann. Die Neugierde hatte Meier gepackt. Und so machte er sich im Internet kundig, ob sich auch noch andere Maschinen nachbauen lassen. Prompt stiess er auf Baupläne von Zügen, die Legofans in Eigenregie gezeichnet hatten.

So baute er erst einen TEE-Zug, der von 1957 bis 1974 zwischen Zürich und Amsterdam verkehrte. Dann zwei Züge von Stadler Rail: den Hochgeschwindigkeitszug Giruno, der Italien über den Gotthard mit der Schweiz verbindet. Und den in ganz Europa eingesetzten Eurodual, der als Hybridlok seinen Strom sowohl herkömmlich per Oberleitung als auch über den eigenen Dieselgenerator beziehen kann. Und weil Züge ohne Schienen nur halbe Züge sind, baute Meier für sie auch noch einen Bahnhof mitsamt Oberleitungen.

Seine Sammlung erzählt die Schweizer Bahngeschichte

Doch irgendwie fehlte noch etwas. Meier hatte zwar zwei Züge der neusten Generation und einen historischen Zug. Doch der Anfang der Schweizer Eisenbahngeschichte war in seinem Diorama noch nicht präsent. Es wäre doch schön, dachte er sich, die ganze Eisenbahngeschichte von ihren Anfängen bis heute zeigen zu können. Und da 2022 gerade das 175-Jahr-Jubiläum vor der Tür stand, setzte sich Meier ein Ziel: «In diesem Jahr will ich die Spanisch-Brötli-Bahn bauen.» Gesagt, getan. Im Januar fand Meier die zugehörigen Baupläne im Netz und im April stand sie dann, Meiers Legorekonstruktion der ersten Schweizer Eisenbahn.

Thomas Meier hat einen zwei Meter langen Bahnhof mit vier Zügen und vier Gleisen gebaut. Zuvorderst: Die Spanisch Brötli-Bahn. Lukas Elser

Kinderleicht wie bei einem Legobausatz sei die Konstruktion dieser Modelle allerdings nicht, sagt Meier. Da es keinen Bausatz dafür gebe, müsse man erst einmal jemanden finden, der sich die Mühe gemacht habe, einen Bauplan für das Legosystem zu zeichnen.

Solche Pläne seien jedoch nicht zu verwechseln mit herkömmlichen Anleitungen, betont Meier. «Mit einer richtigen Legoanleitung fällt einem das Zusammensetzen leicht, da ganz klar ist, welche Schritte man zuerst ausführen muss.» Anders verhalte es sich bei diesen Bauplänen, wo man den besten Ablauf zuerst erproben müsse.

Rasch läuft man in eine Sackgasse

Dabei sei einiges an Vorstellungsvermögen gefragt. Denn wer einfach irgendwo anfange, begebe sich rasch in eine Sackgasse. Es könne nämlich vorkommen, dass sich das Modell ab einem bestimmten Punkt einfach nicht weiterbauen lasse, weil man bei der komplexen Struktur nicht mehr an die Teile herankomme. In diesem Fall gebe es nur noch eine Option: Die mühsam aufgebaute Konstruktion abbrechen und wieder von vorne beginnen.

Ein Beispiel von Thomas Meiers Baukunst: Fürs Foto hat er seine Be 4/6 12320 aus Lego in seinen Garten gestellt. Lukas Elser

Ein weiteres Problem:

«Es gibt nicht für alles immer einen Baustein.»

Gewisse Konstruktionen lassen sich schwer nachbauen. Zum Beispiel den spitzen Winkel zwischen der Frontscheibe des Giruno und der Verschalung mit den Scheinwerfern. Weil es kein Teil für diesen Übergang gibt, ist die Scheibe nun in Meiers Modell nicht fest verbunden, sondern nur auf der darunter liegenden Verschalung abgestützt.

Und zuweilen geht es nicht ohne Kompromiss. Weil im Legosystem für die Spanisch-Brötli-Bahn kein Kolben mit Bohrung existiert, in die sich die Antriebsstange führen liesse, ist auch diese in Meiers Modell nur auf dem Kolben abgestützt. Mit der Konsequenz, dass die Dampflok-Mechanik nicht richtig funktioniert. Meier kann gut damit leben, bei ihm erfüllen die Züge in erster Linie Dekozwecke.

Thomas Meier muss aufpassen, wenn er eine Lok aufs Gleis seines Bahnhofs stellt. Eine unkoordinierte Bewegung könnte die mühsam konstruierte Oberleitung herunterreissen. Lukas Elser

Ewig weiterbauen und sein Haus mit Modellen füllen, will Meier jedoch nicht. «Fürs Erste genügt mir meine Sammlung. Sie passt genau auf meine Kommode. Zudem will ich hier auch noch leben können.» Ein Ziel hat er aber noch. Er möchte irgendwann eine Anlage in seinem Garten bauen, damit die Züge auch einmal eine Runde drehen können. Allerdings sei das Ganze für ihn nur eine temporäre Sache. Die Anlage würde er jeweils am Abend wieder abbauen und ins Haus schaffen.

«Hier laufen viele Katzen herum. Und ob die gut mit meinen Zügen umgehen, bezweifle ich.»

