Zivilschutz Limmattal-Süd und Gubrist mit gemeinsamer Übung

Limmattal Über 250 Leute im Einsatz – Zivilschutz Limmattal-Süd und Gubrist führten grosse gemeinsame Übung durch Während drei Wochen wurde unter anderem am Oberengstringer Vitaparcours gearbeitet. Und die Bewohner der Alterszentren von Schlieren und Urdorf erhielten Besuch. LiZ 03.07.2022, 17.45 Uhr

Um Überschwemmungen zu vermeiden, wurde der Chürzibach in Aesch aufgeräumt. zvg Auch am Vitaparcours in Oberengstringen wurde gearbeitet. zvg Die beiden Zivilschutzkommandanten Urs Kümmerli (ZSO Limmattal-Süd, links) und Dominik Portmann (ZSO Gubrist, rechts) beim Appell. zvg Mit den Bewohnern der Alterszentren Sandbühl Schlieren und Weihermatt Urdorf gingen die Zivilschützerinnen und Zivilschützer unter anderem auf Spaziergänge. zvg Und auf dem Gelände der Firma Richi in Weiningen ... zvg ... wurden die Zivilschützer an den Geräten ausgebildet. zvg

Nachdem sie schon 2020 wegen des Covid-Grosseinsatzes zusammengearbeitet hatten, führten die Zivilschutzorganisationen (ZSO) Limmattal-Süd und Gubrist kürzlich erste gemeinsame Wiederholungskurse durch, wie die ZSO Limmattal-Süd in einer Mitteilung schreibt. An diversen Standorten, verteilt über die beiden ZSO-Regionen, wurde gearbeitet. Zur Region Gubrist gehören Oberengstringen, Unterengstringen und Weiningen, zur Region Limmattal-Süd Schlieren, Urdorf, Birmensdorf und Aesch.

«Die Truppen der Technischen Hilfe haben im Vitaparcours in Oberengstringen Verbesserungen an den Geräten durchgeführt»,

teilte die ZSO mit. Und in Aesch sei der Chürzibach gereinigt worden, um Überschwemmungen zu vermeiden. In Weiningen auf dem Richi-Gelände wurden die Zivilschützer derweil im Umgang mit Pioniergeräten geschult. Auch in den Alterszentren Sandbühl Schlieren und Weihermatt Urdorf war der Zivilschutz im Einsatz. Er organisierte für die Bewohnerinnen und Bewohner Ausflüge und Spielnachmittage. Im Kloster Fahr erarbeitete der Bereich Kulturgüterschutz Evakuationspläne für unter Schutz stehende Gegenstände.

Die Kommandanten Kümmerli und Portmann sind zufrieden

Aufgrund des grösseren und zum Teil weniger bekannten Einsatzgebietes sie eine besonders gute Kommunikation nötig gewesen, heisst es in der Mitteilung. Dank effizienter Routenplanung seien unnötige Fahrten vermieden worden. Alles Material sei rechtzeitig am richtigen Ort gewesen. «Die Führungsunterstützung konnte ihr gesamtes Wissen zum Betreiben eines modernen Führungsstandortes einbringen und schärfen. Durch den Einsatz von zeitgemässen Mitteln konnte das Kommando am Führungsstandort in Birmensdorf die Fortschritte sowie die Entwicklung an den verschiedenen Standorten per Videostream live mitverfolgen und festhalten», heisst es weiter. Es habe eine gute Stimmung geherrscht und man habe sich gut ergänzt. Die Motivation und die Einsatzbereitschaft sei durch die interessanten Übungen gestärkt worden. Die Ziele der Kommandanten Urs Kümmerli (Limmattal-Süd) und Dominik Portmann (Gubrist) seien «bestens erfüllt» worden, so das Fazit.

Die Übung dauerte drei Wochen. Es standen rund 250 Zivilschützerinnen und Zivilschützer in den organisationsübergreifenden Gruppen im Einsatz.