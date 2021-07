Limmattal Zerstörung, Überschwemmung, Pilzbefall: Landwirte kämpfen wegen des Wetters mit Ernteausfällen und Sachschäden Die intensiven Regenfälle, Windböen und Hagelschauer strapazieren die Landwirtschaftsflächen. Auf das kommende Wochenende hin ist zwar eine Wetterbesserung in Sicht. Für manche Bauern kommt diese allerdings bereits zu spät. Sven Hoti 14.07.2021, 15.46 Uhr

Die Apfelanlage von Obstbauer Markus Mörli in Aesch hielt dem Unwetter von Montagnacht nicht stand. zvg Mörgelis Apfelbäumchen wurden von der einstürzenden Anlage und vom Hagel umgeknickt. zvg Das Drahtgerüst war an Betonpfählen und Ankern im Boden befestigt gewesen. Doch die Winde und der Hagel waren zu stark. zvg Mörgelis komplette Apfelernte ist futsch. zvg

Die zahlreichen Apfelbäumchen von Obstbauer Markus Mörgeli in Aesch sind zwar noch immer in Reih und Glied. Allerdings nicht mehr in der Vertikalen, sondern der Horizontalen. Das Unwetter von Montagnacht mit intensivem Regen, Hagel und Sturmböen traf seine gut zwei Hektar grosse Apfelanlage mit voller Wucht. Das an Ankern und Betonpfählen befestigte Drahtgerüst hielt den Winden nicht stand und stürzte ein. Die komplette Apfelernte des Familienbetriebs ist futsch. Und die Äpfel an den Bäumchen wären erst im September reif gewesen, so Mörgeli.

Dieses Ausmass der Zerstörung dürfte im Limmattal bisher eher die Ausnahme gewesen sein. Doch auch andere Landwirte in der Region kämpfen mit den Folgen der derzeitigen Wetterverhältnisse. Die regelmässigen Regenfälle weichen die Böden teils so stark auf, dass die Bauern mit ihren Traktoren nicht mehr auf die Felder können. Die Folge: Gewisse Arbeiten können nur unregelmässig durchgeführt werden. Dabei wäre es wegen der Nässe gerade jetzt bitternötig, Pflanzen vor Pilzkrankheiten zu schützen.

«Der Druck war in den letzten 30 Jahren nicht mehr so gross wie jetzt»,

sagt der Weininger Winzer Robin Haug. Einzelne seiner Traubensorten hätten wegen Pilzbefalls bereits Schäden eingefangen. Je nach Parzelle betrage der Ernteausfall bis zu 50 Prozent. Es handle sich jedoch um einen Ertrags- und nicht um einen Qualitätsverlust. Die übrigen Trauben in seinem Rebberg könnten immer noch bedenkenlos verwendet werden, betont Haug.

Wichtig sei es nun, regelmässig Pflanzenschutzmittel auszubringen, um die Reben vor Pilzerkrankungen zu schützen. Dafür nutzt Haug die trockenen Zeitfenster. Normalerweise spritzt er alle 14 Tage. In regnerischen Jahren wie diesem verkürzt der Winzer die Zeitintervalle auf neun bis zehn Tage. «Der Aufwand ist definitiv grösser geworden», sagt Haug. «Es ist eine Sisyphus-Arbeit momentan.»

Äpfel und Zwetschgen sind widerstandsfähiger



Werner Meyers Sorgenkinder sind derzeit seine Hochstamm-Kirschen. Rund 80 Prozent seiner Ernte fiel dem Wetter bisher zum Opfer – und das trotz Hagelnetzen, einem Regendach und regelmässigem Spritzen mit Pflanzenschutzmitteln. Der Schlieremer Obstbauer betont jedoch:

«Ohne diese Vorkehrungen hätte ich einen Komplettausfall.»

Die grössten Gefahren für die Früchte seien die Fäulnis, das Aufspringen oder ein Insektenbefall, erklärt Meyer. Er hofft nun, dass sein verbleibender Bestand trocknen kann und die Witterung überlebt.

Unsicherheit herrscht auch bei Meyers Getreidebestand. Auch hier besteht wegen der Nässe das Risiko von Pilzbefall. «Alle Bedingungen sprechen dafür, dass es massive Infektionen geben wird», meint Meyer.

«Es könnte sein, dass ich die gesamte Ernte entsorgen muss.»

Wie hoch der Ausfall wird, zeigt sich allerdings erst bei der Kontrolle des Getreides nach der Ernte. Meyer gibt sich allerdings pessimistisch, gute Ware abliefern zu können.

Weniger Sorgen bereiten Meyer indes seine Äpfel und Zwetschgen. Bei diesen müsse man lediglich den Pflanzenschutz im Griff haben, um Pilzbefall zu verhindern. Denn: «Mit dem Pilz ist es etwa wie mit einem Sonnenbrand: Wenn man ihn sieht, ist es bereits zu spät.» Wichtig sei es daher, Pilzsporen möglichst schnell zu beseitigen, um ein Übergreifen auf benachbarte Pflanzen zu vermeiden.

Gemüsefelder auf dem Dietiker Fondlihof überschwemmt

Der Dietiker Fondlihof hat momentan andere Probleme. Aufgrund des Starkregens der vergangenen Tage hat sich auf den Gemüsefeldern ein See gebildet. Vom Hang hinabströmende Wassermassen hatten die Parzellen überflutet. Ein Sumpf sei die Fläche zwar bereits seit einem Monat gewesen. Die Lage habe sich nun aber verschlimmert, sagt die Gärtnerin Rosa Gonzalez. Mit der Folge, dass ein Drittel der Gemüsefläche nicht mehr brauchbar sei.

Hoffnungsvoller ist Gonzalez indes bei ihrem Obst. Dieses sei gut geschützt, etwa mit Regendächern und Hagelnetzen. Unsicher sei die Situation allerdings beim Getreide. Im Unterschied zu ihrem Berufskollegen aus Schlieren befürchtet sie jedoch keine grösseren Ausfälle.

Relativ gelassen nimmt Obstbauer Urs Stierli die momentane Lage. Dies unter anderem, weil Urdorf von den Unwettern der letzten Tage nicht so stark getroffen worden sei und seine Böden das Wasser relativ gut «schluckten». Der Hauptgrund für Stierlis Gelassenheit ist jedoch ein anderer: Der Obstbauer hat nicht mehr viel zu verlieren. Der Grossteil seiner Früchte sei bereits im Frühjahr der Kälte zum Opfer gefallen, erklärt er.

Das Wetter soll besser werden, doch die Unsicherheit bleibt

Am Horizont, weit hinter den vielen Wolken, kündigt sich ein Schimmer der Hoffnung für die Landwirte an: Gemäss Wetterprognosen soll es am Wochenende wieder sonniger und wärmer werden. Und auch in der nächsten Woche ist besseres Wetter angesagt.

Eine Stabilisierung des Wetters käme den Landwirten und ihren Beständen zugute. Die Sorge vor gleichgelagerten Unwetterereignissen in Zukunft bleibt jedoch bestehen. Und weil laut Experten Wetterextreme wie in den letzten Tagen und Wochen zunehmen werden, dürften Schäden und Ernteeinbussen auch in Zukunft nicht abnehmen.