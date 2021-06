Gummiböötler bedrohen Artenvielfalt an der Limmat

Limmattal Artenvielfalt bedroht: «Wenn der Verkehr auf der Limmat noch mehr zunimmt, wird es bald keine erfolgreiche Brut mehr geben» Gegen die vielen Gummiböötler auf der Limmat haben Fische und Vögel einen schweren Stand. Lärm und Littering machen ihnen zu schaffen. Deshalb sei es sinnvoll, die Menschenmassen auf möglichst wenig Orte zu konzentrieren, sagt ein Naturschutzexperte. Hans-Caspar Kellenberger 12.06.2021, 04.30 Uhr

Obwohl die Gummiböötler alle auf der gleichen Seite landen, haben Wasservögel wegen des Lärms Brutstätten am anderen Limmatufer aufgegeben.

Nicht nur für Anwohnerinnen und Anwohner sind die Jahr für Jahr zunehmende Anzahl Gummiböötler, die sich die Limmat runtertreiben lassen, eine Herausforderung. Auch für die hiesige Natur werden die Hobbykapitäne je länger, je mehr zur Belastungsprobe.

Störend sind die Gummiböötler vor allem für die Brutvögel, wie Forstingenieur Tobias Liechti erklärt. «Diese verlieren ihre Brutplätze.» Er betreut die unter Naturschutz stehenden Dietiker und Geroldswiler Auen sowie das Naturschutzgebiet gegenüber der Allmend Glanzenberg. Ein Beispiel ist der Eisvogel, der unter anderem gegenüber der Allmend in Seitengewässern brütet. «In einem grösseren Umkreis um den Nistplatz ist die Art sehr störungsempfindlich», sagt Liechti.

Auch anderen Vögeln fehlt die Ruhe: «Durch die Revitalisierung oberhalb der Reppischmündung wurde ein störungsfreier Uferabschnitt geschaffen. Dieser wurde sofort von den Gänsesägern und den mausernden Stockenten als Schlaf- und Ruheort in Beschlag genommen», sagt Liechti. Dies zeige auf, dass genügend ruhige Orte an der Limmat fehlen. «Sobald die Vögel einen solchen Ort finden, nehmen sie diesen gleich an», sagt der Dietiker.

Für die Ufer- und Wasservögel sei die Situation daher sehr schwierig. Für den Eisvogel sind beispielsweise auch die Jagdmöglichkeiten an der Limmat wichtig. «Dabei lauert er von einer Jagdwarte auf einem Ufergehölz auf Fische. Nähern sich ihm die Boote, fliegt er weg und weicht auf andere Gewässer aus», so Liechti.

«Wenn sich die Böötli am ganzen Ufer entlang verstreuen, haben die Vögel keine Rückzugsorte mehr.»

Christa Glauser, stellvertretende Geschäftsführerin von Birdlife Schweiz und Präsidentin des Natur- und Vogelschutzvereins Dietikon, bereitet es ebenfalls Sorgen, dass die Vogelbruten nicht mehr erfolgreich sind: «Blesshühner, Haubentaucher und Zwergtaucher haben ihre Brutstätten, zum Beispiel gegenüber der Nötzliwiese vor dem Schilfstreifen, aufgegeben.»

Diese Beobachtung sei neu, sagt die Vogelexpertin. «Wir kontrollieren das jedes Jahr. Wenn der Verkehr auf der Limmat noch mehr zunimmt, wird es bald keine erfolgreiche Brut mehr geben.» Die Artenvielfalt an der Limmat sei stark gefährdet. «Auch vor der Nötzliwiese hatte es früher Stockenten, Kolbenenten und Gänsesäger, mittlerweile sind sie alle weg, wenn im Frühling schon Hochbetrieb herrscht», sagt Glauser. Ein grosses Problem für die Vögel sei auch der Abfall, den die Böötler hinterlassen und in dem sich die Tiere verheddern.

Neben den Ruhestörungen sind auch die von den Böötlern verursachten Trittschäden im Flachwasser ein Problem. «Der Sand unter Wasser ist bewohnt, hier legen Tiere ihre Eier, zudem leben hier Larven», sagt Naturschutzexperte Liechti. Sobald die Menschen also im Flachwasserbereich ihre Böötli verlassen, besteht die Gefahr, dass sie zum Beispiel Libellenlarven zertreten.

Auch den Fischen wird es zu bunt

Nicht zuletzt sind auch die Fische in der Limmat seit der jährlichen Böötli-Invasion in ihrer Existenz bedroht. Denn Buchten und Flachwasserzonen sind für junge Fische, die für ihre Entwicklung warmes Wasser und Schutz vor Feinden suchen, sehr wichtig. «Wenn da alle drei Minuten ein Gummiboot durchfährt, können Fische diesen Lebensraum nicht nutzen», sagt Liechti. Das sieht Rolf Jaun, Präsident des Fischereivereins Höngg, ähnlich:

«Das Wasser vor dem Höngger Wehr ist ruhig und sehr warm und damit eigentlich ein Rückzugsort für Jungbruten. Wir haben beobachtet, dass die Fische wieder kommen, sobald die Böötli weg sind. Für die Fische ist die Unruhe im Wasser ein Stressfaktor.»

Langfristig werde es hier keine Jungbruten und damit auch keine Fische mehr geben. Dazu kommt das Littering und damit Plastikteile, die sich im Wasser ansammeln und von den Fischen gegessen werden.

Besucherlenkung bleibt als Massnahme schwierig

«Wenn man Abschnitte am Ufer definieren würde, wo man keine Störung will, könnten diese Uferabschnitte – zum Beispiel mit Raubäumen, die ins Wasser gelegt werden – für Böötler unattraktiv gemacht werden. Auch eine Schutzverordnung für diese Zonen wäre eine Möglichkeit», sagt Liechti. «Man muss dick auftragen, wenn man wirklich will, dass die Menschen nicht mehr an diese Orte gehen.» Bepflanzungen als Mittel zur Besucherlenkung hätten in Kombination mit Zäunen und Wassergräben schon mehrfach gut funktioniert. «Ein Beispiel dafür sind die Geroldswiler Auen, die abgesperrt wurden», so Liechti. Wenn die Menschen unbedingt an so einen Ort wollen, gingen sie aber trotzdem hin.

Deshalb könne man statt Abschreckung auch auf positive Anreize setzen, um lenkend einzugreifen. «Man kann die Menschen auch zu einem Ort lotsen. Ein Beispiel dafür ist die Allmend Glanzenberg. Hier fehlt leider noch eine bequeme Unterführung zum Bahnhof», sagt Liechti. «Plätze, die Erholung für die Menschen bieten, sollte man gut ausbauen.»

Was der geneigte Böötler tun kann

Ob irgendwo 50 oder 200 Böötler ankommen, mache nicht so einen grossen Unterschied, weil die Tiere sowieso gestört werden. Deshalb sei es besser, wenn sich der Bootsverkehr auf wenige Hotspots konzentriere und dafür andere Uferabschnitte, vor allem diejenigen mit hohem Schilfwuchs, in Ruhe gelassen werden. «Die Erholungszonen sollten genutzt werden und möglichst wenig die wilden Ecken und Inseln», sagt Liechti.

Aus Rücksicht sollten Gummiböötli deshalb für die Tiere besonders wichtige Stellen möglichst weiträumig umfahren. Das bedeute etwa, bei der Allmend Glanzenberg immer auf der linken Uferseite zu bleiben. Auch der kleinen Insel bei den Stromschnellen auf der Höhe des Klosters Fahr soll man sich nicht nähern, wie Liechti sagt. «Das ist eine sehr wichtige und fast die einzige Ruhezone für Wasservögel auf diesem Flussabschnitt.»