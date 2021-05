Limmattal «Wo einst die Waldnymphe in Nebelschleiern dem Wasser entstieg» – so lustvoll wurde vor 100 Jahren gewandert In einer 1921 erschienenen Schrift über Dietikon wirbt der damalige Verkehrs- und Verschönerungsverein für Ausflüge in die nähere Umgebung. Besonders beliebte Ziele sind der Hasenberg, der Egelsee und das Kloster Fahr. Sandro Zimmerli 22.05.2021, 07.45 Uhr

Mit dieser gezeichneten Postkarte wurde in den 1920er-Jahren für den Kurbetrieb geworben. Entstanden ist die Illustration vermutlich um 1907.

zvg

Bald lockt eine neue Attraktion Spaziergänger auf den Hasenberg ob Dietikon. Der Aussichtsturm steht kurz vor seiner Vollendung. Bereits vor 100 Jahren war der Hasenberg ein beliebtes Ausflugsziel. So beliebt jedenfalls, dass der damalige Verkehrs- und Verschönerungsverein Dietikon, der heutige Stadtverein, dem Spaziergang auf den Berg eine ausführliche Beschreibung in seiner Ortsschrift «Dietikon in Wort und Bild» widmete. Vor allem an den Sonn- und Feiertagen zog es die Leute raus aus dem damals knapp 5000 Einwohner zählenden Dorf.

Kein Wunder also, dass schon in der 1921 erschienenen Schrift die Nähe Dietikons zu den Naherholungsgebieten im Limmattal herausgestrichen wurde. «Auch wir gehören zu den glücklichen Menschen, deren Wohnort in der näheren Umgebung Gelegenheit zu kleineren und grösseren lohnenden Spazierwegen biete, welche nicht nur von den Dorfbewohnern, sondern auch von unsern verwöhnten nachbarlichen ‹Städtern› nicht verschmäht werden», heisst es dort.

«Eine der schönsten Wanderungen im Limmattal»

Als besonders lohnend bezeichnet Milda Koch den Spaziergang auf den Hasenberg. «Er gehört wohl zu den schönsten Wanderungen des ganzen Limmattals und Dietikon ist der geeignetste Ort für den Anstieg vom Tale aus», schreibt sie. Die Wanderführerin startet im Oberdorf. Vorbei an der damals noch existierenden Marmorfabrik geht es weiter zum Marmoriweiher, «der wie ein freundliches Auge der Natur im Grünen liegt».

Der Weg führt nun Richtung Wiesental ehe es den Berg hinauf zum Restaurant Bergli in Bergdietikon geht. Von dort geniesst der Spaziergänger in jenen Jahren den Blick auf den Gebäudekomplex der Zwirnerei Froehlich im Wiesental. «Mit Wohlgefallen ruht unser Blick auf der schön gepflegten Anlage, in deren Fabrikräumen das bekannte Sonnengarn hergestellt wird», schreibt Wanderführerin Koch.

Die Zwirnerei Froehlich prägte einst das Wiesental.

zvg

Weiter den Hang hinauf, erreicht der Spaziergänger schon bald den Herrenberg. In der dortigen Wirtschaft trinkt man «bei der liebenswürdigen Wirtin einen vorzüglichen Most, wozu sie auch eine gute Portion Schinken und Käse zu servieren versteht». Das Ziel ist nun nicht mehr fern. Gleich neben dem Restaurant Hasenberg wartet auf den Ausflügler mit dem um 1904 erbauten und 1956 abgebrochenen Aussichtsturm eine wahre Attraktion.

Wem dies noch nicht genug ist, dem empfiehlt Wanderführerin Koch eine Verlängerung des Spaziergangs zum schon damals beliebten Egelsee. Und so führt der Weg nun in den Wald, «diesen Tempel der Natur». Die Kühle tut gut. «Wie wohl fühlen wir uns in dieser Behausung und es dünkt uns, als sei überhaupt der Wald der eigentliche Aufenthalt des Menschen gewesen, seine Urheimat, die ihm auch Nahrung gab und an seiner Quelle tränkte», schreibt Koch.

Etwas getrübt wird die Freude von jener Picknickgesellschaft, die sich am schönsten Aussichtsplätzchen niedergelassen hat. Diese, so Koch, gehöre, ihrem schwelgenden Tisch nach zu urteilen, wohl unter die schlimmste Klasse der Materialisten. «Einer von diesen Epikuräern schlägt gerade seine Zähne in einen gebratenen, dicken Hühnerschenkel, der andere kramt Pastetchen und Oelsardinen aus dem Rucksack», hält sie fest.

Der Egelsee ist bis heute ein beliebtes Ausflugsziel im Limmattal.

Alex Spichale

Doch die Freude kehrt rasch zurück. Der Egelsee ist erreicht. Es herrscht emsiges Treiben. «Wo einst die Waldnymphe in Nebelschleiern dem Wasser entstieg, umspülen jetzt liebkosend die Wellen die badende Wassernixe von heute, im kurzen, volant draperierten Badekostüm und ondulierten Köpfchen», notiert Koch. Wanderer nähern sich dem See, lassen sich am Ufer nieder und machen Feuer. «Bei Limonade und Zitronensaft steigen aus geschwellter Brust die Lieder im Fortissimo in die Höhe, welche die gefiederten Sänger des Waldes neidlos fast verstummen lassen.»

Vor dem Schlussspurt gibt es noch eine Böllewähe

Allmählich neigt sich der herrliche Sommersonntag dem Ende zu. Ganz vorbei ist er aber noch nicht. Es wartet der Abstieg nach Dietikon. Und für diejenigen, die noch nicht müde sind, ein Zwischenhalt in Kindhausen. In der dortigen Gartenwirtschaft lässt man den Tag ausklingen. Während sich die einen noch einen grossen Schluck Most gönnen, lassen es sich die anderen mit einem Stück Böllewähe gut gehen oder klopfen einen letzten Jass. Doch dann ist es endgültig Zeit. Durch Reben und Baumgärten geht es hinunter nach Dietikon.

Für all jene, die auf ihrem Sonntagsspaziergang nicht so hoch hinauswollen, hat Koch noch einen weiteren Ausflugstipp – das Kloster Fahr. Neben dem Hasenberg und dem Egelsee das dritte von den Dietikerinnen und Dietikern oft frequentierte Ausflugsziel in jenen Jahren. Von den verschiedenen Möglichkeiten ins Kloster zu gelangen, wählt Koch jene entlang der heutigen Überlandstrasse. An dem damals noch kleinen Strässlein wird bereits Kies abgebaut. Wanderführerin Koch wendet sich deshalb der anderen Strassenseite zu, wo noch kein Golfplatz, dafür ein Bauernhof steht. Die dort grasenden Kühe haben es ihr angetan. «Nichts ist so beruhigend, als einer friedlich trottenden Herde zuzuschauen», schreibt Koch.

Die Ruinen faszinierten die Spaziergänger schon damals

Die Kühe auf der Weide sind aber schnell vergessen. Im angrenzenden Wald gibt es bereits weitere Tiere zu entdecken. Und auch die Ruinen des Städtchen Glanzenberg, das wohl 1268 zerstört wurde, wollen erkundet werden. Wenige hundert Meter flussaufwärts finden sich schliesslich noch die Überreste der Burg Glanzenberg. Auch sie fiel der Regensberger Fehde zum Opfer.

Nun geht es noch ein Stück weit durch den Wald, ehe die Obstbaumallee oberhalb des Klosters erreicht ist. In der Ferne erspäht die Wanderführerin den dicken Gaskessel in Schlieren, der sich «heute besonders hoch aufgeblasen hat». Ennet des Flusses pufft die Lokomotive «gewaltige Rauchschwaden über das Tal». Und auf der Landstrasse ringt auch die Limmattal-Strassenbahn «um unsere Beachtung».

Bis heute schätzen Ausflügler die Ruhe im Kloster Fahr. Die Aufnahme wurde 1974 gemacht. Keystone

Nun ist das Ziel erreicht. In der Klosterkirche beeindruckt der reiche Schmuck. Die Ruhe ist wohltuend. «Die Hausgenossinnen des Klosters sind wenig sichtbar, ab und zu sieht man eine Schwester im zugänglichen Teile des Gemüsegartens arbeiten, oder ein freundliches Frauengesicht zeigt sich uns, wenn wir mit unseren Kindern Nonnen-Krapfen kaufen, welche eine Spezialität des Klosters sind», schreibt Koch.

Auch Studenten lassen es sich im Kloster Fahr gerne gut gehen

Wesentlich lebhafter geht es im Restaurant Zu den zwei Raben zu und her. Es sind kaum noch freie Plätze auf den Gartenbänken zu finden. Manch ein Besucher fährt mit dem Auto vor. Die meisten sind aber zu Fuss unterwegs. Gegessen wird Fisch, getrunken ein Eigengewächs.

Das Restaurant Zu den zwei Raben beim Kloster Fahr lädt hungrige und durstige Spaziergänger zum Verweilen ein. Britta Gut

Hat man Glück, wird man von einem Gesangsverein unterhalten. Oder von sangesfreudigen Studenten. «Besonders an Wochentagen, in der späten Nachmittagsstunde, wenn ein Ausspannen von der Bücherweisheit bei so warmen Tagen unumgänglich notwendig geworden ist, sehen wir die fröhlichen Musensöhne sich hier in der gemütlichen Trinkecke zusammenfinden und bei lebhafter, lustiger Unterhaltung dem Gott Bachus huldigen», notiert Koch.

Die Zeit vergeht wie im Fluge. Zurück nach Dietikon geht es auf dem Limmatdamm. «Viel liebliche Eindrücke haben wir unterwegs gesammelt und in dem Gefühl, einen schönen Nachmittag verlebt zu haben, betreten wir nach Überschreiten der Limmatbrücke wieder das frohmütige Dorf.»