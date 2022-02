Williams-Beuren-Syndrom: So lebt Emma mit dem seltenen Gendefekt

Limmattal Williams-Beuren-Syndrom: Wie Emma trotz 32 fehlender Gene ein möglichst normales Leben führt Die dreienhalbjährige Emma hat einen seltenen Gendefekt. Die Diagnose Williams-Beuren-Syndrom war ein Schock für Mutter Melanie. Mittlerweile haben sie und ihr Mann Thomas ein Weg gefunden, mit der Behinderung ihrer Tochter umzugehen. Geholfen hat dabei auch ein Instagram-Profil. Anlässlich des Tags der seltenen Krankheiten am 28. Februar erzählt die Limmattaler Familie von ihrem Alltag. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.00 Uhr

Herzlich und sensibel: Die dreieinhalbjährige Emma lebt mit ihren Eltern Melanie und Thomas sowie ihrem fünf Monate alten Schwesterchen im Limmattal. Severin Bigler

«Mama, Socken anziehen», sagt Emma zu ihrer Mutter Melanie. Die Dreieinhalbjährige will spazieren gehen. Es braucht jedoch einige Anläufe, bis Emma mit ihrem Mami und dem fünf Monate alten Schwesterchen endlich draussen an der frischen Luft steht. Grund sind die Socken. «Die bequemen ohne Naht sind in der Wäsche. Alle anderen Socken zwicken Emma an den Füssen, da sie eine sehr sensible, wenig elastische Haut hat», erklärt Melanie, die ihren Nachnamen und Limmattaler Wohnort nicht in der Zeitung lesen möchte.

Emmas Überempfindlichkeit ist ihrer Krankheit geschuldet. Die Kleine hat das Williams-Beuren-Syndrom. Das ist ein seltener Gendefekt, der dafür sorgt, dass auf dem Chromosom 7 mehrere Gene fehlen. So besitzt Emma zum Beispiel kein Gen für Elastizität in der Haut. «Emma fehlen insgesamt 32 Gene. Als ich den Namen Williams-Beuren-Syndrom zum ersten Mal hörte, hatte ich keine Ahnung, was das zu bedeuten hat», erzählt Melanie. Sie begann zu googeln. Ein grosser Fehler, denn die Bilder, Symptome und Geschichten jagten ihr Angst ein.

Williams-Beuren-Syndrom Das sind die Symptome Beim Williams-Beuren-Syndrom handelt es sich um einen Gendefekt. Auf Chromosom 7 sind mehrere Gene verändert oder fehlen ganz. Die Häufigkeit liegt zwischen 1:20000 und 1:7500. Mit dem Syndrom einher gehen kognitive Beeinträchtigungen, Schlaf-, Hör-, und Sehstörungen, Herzfehler, Wachstumsverzögerungen und andere physische Beeinträchtigungen. Auffällig ist die besondere, elfenähnliche Gesichtsform. Betroffene sind oft sehr kontaktfreudig, offen und haben eine rhythmische Begabung. (sib)

Eines von rund 7500 Kindern ist vom Syndrom betroffen, doch der Schweregrad ist je nach fehlenden Genen unterschiedlich. «Unser Kind hat eine geistige Behinderung und auch körperliche Einschränkungen. Ihre Entwicklung ist im Vergleich zu Gleichaltrigen verzögert. Emma begann zum Beispiel erst mit zweieinhalb Jahren zu laufen», sagt Melanie. Die Schere zu nicht behinderten Personen gehe mit den Jahren weiter auseinander. «Emma wird zwar viele Meilensteine erreichen, aber nie aufholen. Ob sie in die Regelschule gehen kann oder eine Sonderklasse besuchen muss, wissen wir nicht.»

Nach der Geburt hatte sie das Gefühl, dass etwas nicht stimmt

Die Aussage, dass ihr Kind nur mild betroffen sei, mag Melanie nicht. «Sie ist schlichtweg behindert, egal welches Ausmass das Syndrom hat.» Die Mutter spricht offen von Behinderung. «Es ist nun mal Tatsache, dass Emma behindert ist. Für mich ist dieses Wort weder negativ noch positiv.»Emmas Krankheit traf die Familie unerwartet. «Ich dachte, dass ich während der Schwangerschaft alle nötigen Tests gemacht habe. So wie das wohl alle Schwangeren denken», sagt Melanie. Diese Bluttests lassen jedoch nur Aussagen zu Trisomie 13, 18 und 21 zu, geben aber keine Ergebnisse bezüglich anderer Gendefekte. «Da die Resultate der Bluttests gut waren, gingen wir davon aus, dass unser Kind gesund ist.»

Doch bereits nach der Geburt von Emma hatte Melanie das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. «Sie war sehr blau und hatte eine markante Nase, die ich niemandem aus unserer Familie zuordnen konnte.» Doch die damals frischgebackene Mutter versuchte, sich zu beruhigen. «Ich habe niemandem etwas davon erzählt. Ich war das erste Mal Mutter geworden, da ist man ja per se unsicher.»

Als Emma sechs Monate alt war, erhielt die Familie die Diagnose Williams-Beuren-Syndrom. Der Alltag hat sich nach dem Schock gut eingependelt. Emma ist der Sonnenschein der Familie. Severin Bigler

Bei der ersten Monatskontrolle wurde bei Emma ein Herzfehler festgestellt und bei der Viermonatskontrolle riet die Kinderärztin den Eltern, einen Gentest durchzuführen, um die Kleine auf das Down-Syndrom und das Williams-Beuren-Syndrom zu testen. Kurz vor Weihnachten, als Emma sechs Monate alt war, erhielt die Familie die bittere Gewissheit. Melanie brach zusammen. «Für mich ging in diesem Moment die Welt unter», erinnert sich die 34-Jährige. Ihr Mann habe weniger Probleme mit der Diagnose gehabt. «Ihn hat nur ihre Lebenserwartung interessiert. Als er herausfand, dass die Krankheit keinen Einfluss darauf hat, war die Sache für ihn erledigt.» Doch Melanie hatte Mühe und suchte sich bei einer Psychologin Hilfe. Sie sagt:

«Es fühlte sich an, als sei mein Kind gestorben oder zumindest das Leben, das ich mir für Emma ausgemalt hatte.»

Der Gedanke, dass Emma als Teenager vermutlich nie eigene Erfahrungen mit Freundinnen und Kollegen sammeln können wird oder wohl nie fähig sein wird, eigene Kinder gross zu ziehen, machte Melanie traurig. Sie brauchte Zeit, die Diagnose zu verarbeiten und zu trauern. Dabei half ihr auch das Instagram-Profil «Emma, viel mehr als WBS», das sie kurz nach Erhalt der Diagnose eröffnete. «Ich habe mir lange überlegt, ob ich mein Kind in den sozialen Medien zeigen soll. Vor Emmas Geburt kam das für mich nicht in Frage.»

Emma hat mehr Arzt- und Therapietermine als andere Kinder in ihrem Alter. Ihre Eltern bemühen sich, dass sie ansonsten aber eine ganz normale Kindheit erlebt. Severin Bigler

Doch als Melanie auf Instagram in ihrer Not nach anderen betroffenen Familien suchte, merkte sie schnell, dass keine deutschsprachigen Profile existieren. Sie entschloss, ihr Familienleben mit anderen zu teilen, um Mut zu machen. «Ich will Betroffenen zeigen, dass das Leben mit einer solchen Diagnose weitergeht und gar nicht gross anders ist, auch wenn wir ein paar Termine mehr haben.» Ihr Ziel: Die Hemmschwelle senken und Interessierten eine Möglichkeit bieten, Fragen zu stellen, damit man Berührungsängste abbauen kann.

Ihr Instagram-Profil ist für betroffene Familien eine Stütze

Mit dem Profil konnte sie bereits einige Familien auffangen und ihnen helfen, mit der Diagnose Williams-Beuren-Syndrom besser klar zu kommen. «Sie schreiben mir, dass sie froh sind, dass sie nicht alleine sind und sich austauschen können. Genau dafür habe ich das Profil eröffnet. Ich freue mich, dass ich eine Stütze sein kann», so Melanie. Der Alltag der Limmattaler Familie hat sich mittlerweile normalisiert. «Abgesehen von den vielen Arzt- und Therapieterminen ist unser Leben ziemlich langweilig», sagt Melanie und lacht. Einziges Übel sei die IV.

«Ich streite fast täglich mit den Sachbearbeitern. Weil Emma keine gängige Behinderung hat, will man uns nichts mehr bezahlen. Dass man zusätzlich zur Krankheit auch noch einen Dokumentenkrieg führen muss, ist unerträglich.»

Dankbar ist Melanie, dass ihr Umfeld, die Familie und auch ihr Arbeitgeber stets an einem Strang gezogen und sie unterstützt haben. Und auch was die Akzeptanz von Emma betrifft, hat die Familie noch nie Negatives erlebt. So besucht die Kleine eine Regelkrippe. «Es liegt auch an uns Eltern, Emma nicht noch behinderter zu machen, als sie ist und sie an der Gesellschaft teilhaben zu lassen», findet Melanie. Für ihre Tochter wünscht sie sich, dass sie akzeptiert wird, ohne bemitleidet zu werden, und sie Hilfe erhält, wenn sie diese braucht. «Es wäre schön, wenn sie später einen Job im ersten Arbeitsmarkt ausüben könnte. Etwas, das ihr gefällt und Freude bereitet.»

