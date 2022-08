Limmattal Wieso gibts eigentlich kein Publibike- oder Lime-Angebot im Limmattal? In Zürich, im Glattal, ja selbst auf der Forch gibt es Publibikes. Haben die Limmattaler Gemeinden nach der Erfahrung mit dem O-Bike-Chaos kein Interesse mehr an einer Zusammenarbeit mit einem Veloverleiher? Lukas Elser 15.08.2022, 05.00 Uhr

Dürfen in Dietikon eigentlich nicht zurückgelassen werden: Herrenlose Publibikes an der Limmat unter der Autobahnbrücke beim Bahnhof Glanzenberg. Florian Schmitz

Jüngst standen drei herrenlose Leihvelos der Firma Publibike in der Nähe des Bahnhofs Glanzenberg. Dabei unterhält die Stadt Dietikon gar keinen Vertrag mit der ehemaligen Postautotochter aus Bern, die im Juli mit dem Konkurrenzanbieter Velospot fusionierte. Heisst: Die Velos dürften gar nicht in Dietikon zurückgelassen werden. Die einzigen Leihvelos, die hier offiziell zugelassen sind, sind die Cargo-Bikes der Firma «carvelo2go», die in der Region neben Dietikon auch in Wettingen, Baden, Altstetten und Regensdorf Standorte unterhält.