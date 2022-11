Gemeinde als SBB-Schalter: Kritik an Folgelösung der Tageskarten

Limmattal Wie weiter nach der Gemeinde-Tageskarte? – «Die Einwohnerkontrolle soll nicht zum SBB-Schalter werden» Noch bis spätestens Ende Januar 2024 können Gemeinden vergünstigte ÖV-Billetts verkaufen. Das Angebot soll danach durch Spartickets ersetzt werden. Jedoch kommt diese Idee nicht bei allen Gemeinden im Limmattal gut an, wie eine Umfrage zeigt. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 08.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Reisen mit Tageskarten ist beliebt. Ob die Limmattaler Bevölkerung vergünstigte ÖV-Tickets auch nach Ende 2023 auf den Limmattaler Verwaltungen beziehen kann, ist in vielen Gemeinden noch unklar. Bild: Alex Spichale

Die Gemeinde-Tageskarten sind ein Auslaufmodell. Im Oktober 2020 wurde bekannt, dass die beliebten Billette für den öffentlichen Verkehr noch bis spätestens Ende 2023 auf Gemeinde- und Stadtverwaltungen erhältlich sein werden. Wegen der Digitalisierung und des rückläufigen Absatzes wird das Angebot in seiner heutigen Form abgeschafft. Das vermeldete damals die ÖV-Branchenorganisation Alliance Swiss Pass. Sie stellte jedoch eine Folgelösung in Aussicht.

Nun, zwei Jahre später, zeichnet sich ab, dass das neue Angebot den physischen Verkauf der etablierten ÖV-Spartageskarten an den Gemeindeschaltern vorsieht, wie Thomas Ammann, Mediensprecher von Alliance Swiss Pass, auf Anfrage mitteilt.

«Voraussichtlich im März 2023 werden wir über die konkrete Ausgestaltung des Folgeangebots, das wir derzeit gemeinsam mit dem Schweizerischen Städteverband und dem Schweizerischen Gemeindeverband erarbeiten, informieren», sagt Ammann. Die Gemeinden könnten noch bis längstens Ende 2022 Gemeinde-Tageskarten als Jahressets mit dem ersten Gültigkeitsdatum 31. Januar 2023 beziehen. Dementsprechend seien die Tageskarten bis längstens Ende Januar 2024 im Umlauf, so Ammann.

Weiningen hat das Angebot bereits abgeschafft

In Weiningen gibt es schon jetzt keine Tageskarten mehr. Die Gemeinde hat das Angebot per Ende September eingestellt und verweist auf ihrer Website darauf, dass es andere Gemeinden gibt, die Tageskarten weiterhin auch an Auswärtige verkaufen.

Im September hätte die Gemeinde Weiningen wieder ein Jahresset erwerben müssen. Doch sie verzichtete aufgrund der immer beliebter werdenden ÖV-Spartageskarten, wie die Gemeinde auf Anfrage mitteilt. Bei früher Reservierung seien diese deutlich günstiger als die Tageskarten der Gemeinde. Früher standen der Weininger Bevölkerung täglich zwei Tageskarten für je 44 Franken zum Kauf bereit.

«Ab 29 Franken mit Halbtax und ab 52 Franken ohne Halbtax kann man mit den Spartageskarten in der Schweiz herumreisen. Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass wir wegen dieser Konkurrenz auf unseren Tickets sitzen geblieben wären.» Bei Ausgaben von über 30'000 Franken im Jahr überlege man sich das zweimal, heisst es seitens der Gemeinde Weiningen.

Der Folgelösung steht man in Weiningen kritisch gegenüber. «Die Einwohnerkontrolle soll nicht zum SBB-Schalter werden. Es gibt bei den Tagessparkarten kein Limit wie bei den Tageskarten. Es könnte sein, dass täglich mehrere Personen vorbeikommen und diesen Dienst in Anspruch nehmen. Das ist jedoch nicht die Aufgabe einer Gemeindeverwaltung», schreibt die Gemeinde Weiningen.

Vertrieb von ÖV-Tickets ist nicht Sache der Gemeinden

Diese Meinung teilt man in Urdorf. Der Gemeinderat habe sich zum vorgeschlagenen Vorgehen von Alliance Swiss Pass im Rahmen der Vernehmlassung kritisch geäussert, sagt Patrick Müller, Leiter Stab der Gemeinde Urdorf. «Die damals in Aussicht gestellte neue Lösung sieht keine Rabattierung mehr vor und die Gemeinden sollen die gleichen Spartickets anbieten, die auch online verfügbar sind. Es kann nicht die Aufgabe der Gemeinden sein, den Vertrieb von ordentlichen Tickets zu leisten. Vielmehr ist das Aufgabe der ÖV-Branche.»

Ob das angepasste neue Angebot weitergeführt werde, werde der Gemeinderat zu einem späteren Zeitpunkt beschliessen, sagt Müller. Die Gemeinde wird bis Ende 2023 pro Tag weiterhin zwei Tageskarten für jeweils 45 Franken bereitstellen.

Auch in Schlieren zeigt man sich kritisch gegenüber den Ideen von Alliance Swiss Pass. «Die Übernahme von SBB-Arbeiten durch städtisches Personal ist nicht wünschenswert. Überdies verfügt Schlieren über einen SBB-Schalter», sagt Stephan Knobel, Abteilungsleiter Sicherheit und Gesundheit der Stadt Schlieren. Die Tageskarten werden noch bis Ende Januar 2024 angeboten. Sechs Tageskarten können täglich bezogen werden. Online kostet ein Billett jeweils 45, am Schalter 47 Franken. Sobald definitiv klar sei, wie das neue Angebot aussehe, entscheide der Stadtrat über eine allfällige Abschaffung oder Weiterführung, verrät Knobel.

Billette werden geschätzt

In Oberengstringen wird man das Tageskartenangebot bis zum Schluss aufrechterhalten. Täglich stehen zwei Billette für jeweils 44 Franken zur Verfügung. «Wir stellen fest, dass die Billette sehr gerne von unseren Einwohnerinnen und Einwohnern genutzt werden und können uns daher auch vorstellen, die Folgelösung anzubieten, zumal der Aufwand vergleichbar ist wie für das heutige Angebot», sagt Gemeindeschreiber Matthias Ebnöther. Eine abschliessende Aussage sei jedoch noch verfrüht. Ebnöther hält dennoch fest:

«Es ist jedoch auch klar, dass der Verkauf von Spartageskarten kein Kerngeschäft einer Verwaltung darstellt.»

Trotzdem würde es vielen Leuten einfacher fallen, eine solche Karte auf der Gemeindeverwaltung zu kaufen und den Gang ins Gemeindehaus noch mit anderen Fragestellungen wie etwa einem Termin auf dem Steuer- oder Betreibungsamt zu verbinden, so Ebnöther. Letztendlich wolle die Gemeinde die Nutzung des ÖVs stärken. «Der Verkauf von Tageskarten kann dabei helfen.»

In Uitikon erfreuen sich die Gemeinde-Tageskarten ebenfalls grosser Beliebtheit, wie Gemeindeschreiber Sinisa Kostic sagt. Auf der Gemeindeverwaltung werden 2023 nach wie vor täglich vier Tickets für je 35 Franken erhältlich sein. Ob die Folgelösung ab 2024 ebenfalls angeboten werde, sei zurzeit noch unklar und werde erst im nächsten Jahr bei Vorlage der definitiven Lösung entschieden, so Kostic.

Der Birmensdorfer Gemeinderat hat der Wiederanschaffung der Tageskarten bis zum 30. September 2023 zugestimmt, wie die Abteilungsleiterin Bevölkerungsdienste Larissa Roos auf Anfrage sagt. Es sind pro Tag sechs Tageskarten für jeweils 42 Franken erhältlich. Sobald die Folgelösung definitiv bekannt sei, werde das weitere Angebot geprüft, so Roos.

In Aesch werden bis Ende November 2023 weiterhin zwei Tageskarten für je 40 Franken erhältlich sein. «Bei uns kommen sie immer gut weg, selten bleibt eine Karte übrig», sagt Gemeindeschreiberin Yasmin Heri. Die Frage, wie es mit dem Angebot weitergehe, sei bereits mehrmals am Gemeindeschalter angesprochen worden. «Einwohnende erkundigen sich, ob wir die Karten abschaffen wollen. Sie fänden es schade, wenn dies der Fall wäre», so Heri. Sobald man genauere Informationen zur Folgelösung erhalte, werde man das Thema auf der Verwaltung und im Gemeinderat diskutieren.

In Dietikon ist die Auslastung der Tageskarten ebenfalls sehr gut, wie Patrick Uehlinger, Leiter der Finanzabteilung der Stadt Dietikon, sagt. Pro Tag bietet die Stadt sechs Tageskarten zum Preis von 42 Franken an. Die Zeichen stehen gut, dass die Bevölkerung auch in den Genuss der Folgelösung kommen wird. «Die Stadt Dietikon hat keine Absicht, das Angebot im Zusammenhang mit der Nachfolgelösung einzustellen, sofern die Dienstleistung der Stadt weiterhin kostendeckend betrieben werden kann», sagt Uehlinger.

Digitale Lösung ist erwünscht

Für die Stadt stünden die Bedürfnisse der Bevölkerung im Zentrum. Man unterstütze den Mobilitätsgedanken. Uehlinger hält fest: «Für das zukünftige Angebot ist der Kundennutzen und eine effiziente Abwicklung wichtig. Wir wünschen uns eine möglichst digitale Lösung, die für alle Bevölkerungsgruppen attraktiv und zugänglich ist.»

Auch der Verband der Gemeindepräsidien des Kantons Zürich ist sich bewusst, dass das Tageskartenangebot dem Wunsch und dem Bedürfnis der Bevölkerung entspricht. Jedoch hat man gegenüber der in Aussicht gestellten Folgelösung Vorbehalte. «Wir sehen die Gefahr, dass ähnlich wie bei der Post ein Abbau von Dienstleistungen durch einen Transfer an andere Organisationen stattfindet», sagt Geschäftsführer Martin Harris. Daher sehe man die Rolle der Gemeinden als SBB-Schalter-Ersatz durchaus kritisch.

Dass es auch ganz ohne das ÖV-Angebot geht, zeigen die Gemeinden Oetwil, Unterengstringen, Bergdietikon und Geroldswil. Dort gibt es keine Tageskarten für die Bevölkerung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen