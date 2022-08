Limmattal Wegen Personalmangel und Ausfällen auf dem Dietiker Zivilstandsamt: Brautpaar darf nicht in Urdorf heiraten Da das Zivilstandsamt Dietikon aktuell unterbesetzt ist, können nicht alle Wünsche von Hochzeitswilligen berücksichtigt werden. Das musste nun ein Brautpaar, das im Urdorfer Ortsmuseum heiraten wollte, erfahren. Sein Wunsch wurde abgelehnt. Die Stiftung Ortsmuseum Urdorf stört sich am Entscheid. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 06.08.2022, 05.00 Uhr

Traustube im Ortsmuseum Urdorf: Hier wollte sich ein Brautpaar im Dezember das Jawort geben. Doch es erhielt einen Korb vom Zivilstandsamt Dietikon. zvg

Im Limmattal haben Heiratswillige die Möglichkeit, sich in 14 verschiedenen Traulokalen das Jawort zu geben. Das für den Bezirk Dietikon und die Gemeinde Bergdietikon zuständige Zivilstandsamt Dietikon bietet neben dem Trauzimmer im Dietiker Stadthaus Vermählungen unter anderem in der Taverne zur Krone in Dietikon, im Schlössli in Weiningen, im Gemeinderatssaal in Uitikon oder im Ortsmuseum in Urdorf an. In den vergangenen Jahren machten laut Zivilstandsamt rund 10 Prozent der Eheleute davon Gebrauch.

Dass das aktuell aber nur theoretisch möglich ist, musste vor kurzem ein Brautpaar erleben, das im Ortsmuseum Urdorf heiraten wollte. Dessen Anfrage, dort im Dezember 2022 den Bund der Ehe zu schliessen, wurde nämlich vom Zivilstandsamt Dietikon abgelehnt, wie die Stiftung Ortsmuseum Urdorf der «Limmattaler Zeitung» mitteilte. Es seien bis Ende 2022 aufgrund von Personalengpässen in den Gemeinden des Bezirks Dietikon keine auswärtigen Ziviltrauungen möglich, begründete das Zivilstandsamt den Entscheid. Ab 2023 würde die Möglichkeit auswärtiger Ziviltrauungen erneut in Erwägung gezogen.

Ein Mehraufwand von höchstens einer Stunde

Das Vorgehen der Behörde ärgert die Stiftung Ortsmuseum Urdorf. «Das einzige zuständige Zivilstandsamt in Dietikon verunmöglicht auswärtige Ziviltrauungen mit fadenscheiniger Begründung», schreibt Präsident Paul Lüchinger. Für die amtliche Trauung entstehe wegen der Ortsverlegung im Falle von Urdorf ein zeitlicher Mehraufwand von maximal 30 bis 60 Minuten für die Zivilstandsbeamten. Die Bereitstellung des Trauzimmers in Dietikon falle dafür weg. Je nach gesellschaftlicher Vernetzung im Dorf werde von Brautpaaren gewünscht, dass Ziviltrauungen auch in anderen Ortschaften als Dietikon stattfinden können.

«Die Hochzeit ist ein Freudentag und es ist verständlich, dass die künftigen Eheleute ihren Hochzeitstag mit ihren Gästen in einem besonderen Rahmen mit Einbezug des gesellschaftlichen Umfeldes gestalten möchten. Dafür sind sie auch bereit, einen zusätzlichen Obolus zu entrichten», so Lüchinger.

Grosser Einsatz der Zivilstandsbeamtinnen

Die Stadt Dietikon und das Zivilstandsamt bestätigen, dass aktuell nicht alle Wünsche nach Örtlichkeiten bei Trauungen berücksichtigt werden können. «Im Zivilstandsamt Dietikon sind mehrere krankheitsbedingte Ausfälle eingetreten, die wegen des Fachkräftemangels kurzfristig nicht ersetzt werden konnten. Das Amt ist im Moment unterbesetzt und alle Mitarbeiterinnen leisten einen grossen Einsatz, um alle Dienstleistungen anbieten zu können», sagt Stadtschreiberin Claudia Winkler auf Anfrage.

Die Brautpaare würden in einem persönlichen Gespräch über die Möglichkeiten informiert. Sobald das Personal wieder vollzählig und eingearbeitet sei, könnten die Trauungen wieder wie gewohnt angeboten werden, stellt Winkler in Aussicht.

