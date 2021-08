Diese 15 Wasserjuwele im Limmattal müssen Sie gesehen haben

Limmattal Wasserjuwele vor der Haustür: Diese 15 Tipps laden zum Entspannen und Entdecken ein Wasser ist in der Region allgegenwärtig. Auf der Suche nach besonders schönen Orten am Wasser hat die «Limmattaler Zeitung» 15 Vorschläge zusammengetragen, die immer einen Ausflug wert sind, um dem Alltag zu entfliehen. Florian Schmitz 07.08.2021, 04.29 Uhr

Der Grosse Weiher in Weiningen gehört zu den vielen Wasserjuwelen im Limmattal. Chris Iseli

Gewässer dienen vielen Tierarten als wichtige Lebensgrundlage und Menschen als willkommene Erholungsräume. Die Region bietet viele und vielfältige Gelegenheiten, am Wasser in die Natur einzutauchen und den Alltag hinter sich zu lassen. Neben Fliessgewässern wie der Limmat und der Reppisch laden auch viele stehende Gewässer zum Entspannen und Beobachten der reichhaltigen Tier- und Insektenwelt ein.

Nachfolgend präsentiert die «Limmattaler Zeitung» 15 Tipps, die einen Besuch wert sind. Darunter finden sich sowohl besonders schön gestaltete Teiche und Weiher als auch aussergewöhnliche Spazierwege an Bächen.

Alle vorgestellten Orte befinden sich in Naturschutzgebieten. Nur wenn alle Menschen der Natur mit Respekt begegnen, kann die Landschaft ihre Schönheit behalten und die vielen Tierarten gedeihen. Für die Erkundung im Feld lohnt sich die auch online abrufbare Karten-App «Swiss Topo». Diese ist lokal viel detaillierter als die internationale Konkurrenz wie zum Beispiel «Google Maps».

Haben Sie Anmerkungen zu der folgenden Liste? Fehlt Ihr Lieblingsort am Wasser in der Aufzählung? Dann schreiben Sie uns an redaktion@limmattalerzeitung.ch.

Nicht nur die Enten fühlen sich beim Marmoriweiher äusserst wohl. Florian Schmitz Auf dem Stadtgebiet gehört der früher von einem Marmorwerk genutzte Weiher zu den grünen Oasen. Florian Schmitz Der Weg um den Weiher bietet diverse Sitzgelegenheiten in der Sonne und im Schatten. Florian Schmitz

Der Marmoriweiher ist zu Recht bei vielen Dietikerinnen und Dietikern so beliebt. Er bietet nicht nur vielen Enten und Fischen – und manchmal auch Schildkröten – ein Zuhause, sondern auch schöne Rückzugsmöglichkeiten für die Menschen. Die Landschaft um den Weiher, die viele Sitzgelegenheiten und einen kleinen Spiel- und Grillplatz bereithält, gehört zusammen mit der angrenzenden Grunschen zu den grünen Oasen in der Stadt Dietikon. Der Name des Weihers stammt vom Marmorwerk Schmidt & Schmidweber, das sich 1895 in Dietikon ansiedelte. Um die Leistung der Turbine für ihre Marmorsäge zu erhöhen, musste die Firma das Reppischwasser weiter oben fassen, als dies für die einstige Mühle nötig war. Um den unregelmässigen Wasserfluss regulieren zu können, wurde der Weiher als Ausgleichsbecken angelegt.

Im Zickzack führt der Brüggliweg neben der Reppisch auf und ab. Florian Schmitz Der Weg zwischen Dietikon und Bergdietikon bietet schöne Blicke auf die Reppisch. Florian Schmitz Auf dem höchsten Punkt lädt eine Bank zur Rast ein. Florian Schmitz Die Reppisch schlängelt sich dem steilen Hang entlang, direkt darüber verläuft der Brüggliweg. Florian Schmitz

Der vielfältige Weg an der Grenze von Dietikon und Bergdietikon zeigt die Reppisch von ihrer schönsten Seite. Beim Reppischhof von der Bernstrasse ein Pfad in den Wald. Am Ende des verwunschenen Naturtunnels lichtet sich der Wald und auf dem höchsten Punkt wartet eine Sitzbank. Durch den Wald blitzt die Reppisch unter dem steilen Hang aus dem Tal hervor. Weiter geht es hoch und runter über mehrere Brücken und Holztreppen, um zwei Zuflüsse zu überqueren, während sich linker Hand die Reppisch ihren Weg durch die wilde Landschaft bahnt. Am Ende des Brüggliwegs lädt die nahe Grunschen in Dietikon mit vielen Sitzgelegenheiten und Grillstellen zum Verweilen ein.

Der Franzosenweiher liegt mitten im Wald auf Spreitenbacher Gebiet direkt an der Grenze zu Dietikon. Florian Schmitz Der Name geht zurück auf die Truppen Napoleons, die hier 1799 ihr Lager aufschlugen. Florian Schmitz Auch viele Fische fühlen sind im Weiher zu Hause. Florian Schmitz Der Franzosenweiher ist umgeben von einigen kleineren Tümpeln. Florian Schmitz

Direkt an der Grenze zu Dietikon liegt der Franzosenweiher auf Spreitenbacher Gebiet. Die Naturschutzzone mit mehreren kleineren Teichen lässt Spaziergänger in eine andere Welt eintauchen, begleitet vom schönen Wasserrauschen der diversen Zu- und Abflüsse. Der Name geht auf die Truppen Napoleons zurück, die hier 1799 ihre Lager aufschlugen, bevor sie beim Kloster Fahr die Limmat überquerten. Ursprünglich wurde der Weiher von Mönchen des Klosters Wettingen für die Forellenzucht angelegt. Deshalb wird er bis heute noch auf diversen Karten als Chlosterweiher bezeichnet.

Bei einem Abstecher zum Egelsee lohnt es sich, die Badehose einzupacken. Florian Schmitz Auch viele Enten fühlen sich hier wohl. Florian Schmitz Das idyllische Flachmoor wirkt wie eine grüne Verlängerung des Egelsees. Florian Schmitz

Das unter Schutz gestellte Gebiet um den Egelsee ob Bergdietikon ist ein beliebtes Naherholungsgebiet. Der Aufstieg zu der nur zu Fuss oder mit dem Velo erreichbaren Oase auf 667 Meter über Meer lohnt sich immer wieder. Neben neun Feuerstellen und Picknickplätzen bietet das Gebiet auch eine Badestelle mit Sprungturm. Die Landschaft im kleinen Tälchen um den Egelsee lässt sich gut auf Wanderwegen erkunden. Auf der an den See angrenzenden Riedwiese wachsen zahlreiche geschützte Pflanzen, insgesamt 230 Arten wurden im gesamten Schutzgebiet bestimmt.

Der Bollweiher liegt am südlichen Ende Urdorfs. Florian Schmitz Ein Kiesweg führt zu mehreren, um den Weiher verteilten, Sitzbänken. Florian Schmitz Kaum wiedererkennbar: Der Weiher im Oktober 2020 unmittelbar nach der Sanierung. Severin Bigler

Bis zu seiner Renaturierung im Herbst 2020 war der Bollweiher am südlichen Ende von Urdorf stark verlandet. Mittlerweile erstrahlt das Naturschutzgebiet um den früheren Feuerwehrteich wieder in neuem Glanz. Die drei Sitzbänke sind über einen Kiesweg, der einen grossen Teil des Weihers umrundet, gut erreichbar. So lassen sich die vielen Tierarten beobachten, die sich beim im Volksmund Bärenweiher genannten Gewässer angesiedelt haben. Vom Bollweiher lohnt sich auch ein Abstecher zum nahen Stockacherbach, dem Oberlauf des Schäflibachs. Nach wenigen hundert Metern auf dem Bollweg nach Norden biegt der Weg nach rechts ab und führt am Bach nach Süden unter der Badi Weihermatt vorbei in den dichten, angenehm kühlen Wald. Am Wegende wartet eine gut ausgebaute Grillstelle.

Im Wüerital laden schmale Pfade zwischen den Tümpeln und dem Wüeribach zum Erkunden ein. Florian Schmitz Die verschiedenen Gewässer sorgen für eine malerische Stimmung. Florian Schmitz Der Wüeribach bahnt sich seinen Weg durch den Wald. Florian Schmitz Hinter den Tümpeln in Richtung Wettswil lädt der Wüeribach zum Verweilen und Grillieren ein. Florian Schmitz

Der 2015 im Dorf renaturierte Wüeribach verschönert nicht nur Birmensdorf. Im Wüerital fliesst der Bach durch eine idyllische Waldlandschaft, die zum Naturschutzgebiet Fildern gehört. Dieses ist vor knapp zehn Jahren als Ausgleich für das in der Nähe gebaute Autobahndreieck entstanden. Das Gebiet bietet Rundwege für Spaziergänger, die asphaltierte Wüeritalstrasse für Velofahrer und viele Sitzbänke für Geniesser. Entlang des Wüeribachs wurden nahe an der Grenze zu Wettswil vielfältige Tümpel geschaffen, in denen sich viele Tierarten angesiedelt haben. Zwischen den stehenden Gewässern und dem Bach laden schmale Pfade zum Erkunden der dicht bewachsenen Landschaft ein.

Der Haselmoosweiher ist ein dicht bewachsenes Biotop. Florian Schmitz Auf der Lichtung befindet sich auch eine Grillstelle. Florian Schmitz Auf einem schmalen Pfad lässt sich das Gebiet um den Weiher teils erkunden. Florian Schmitz

Fast aus dem Nichts taucht das Naturjuwel neben dem Waldweg im Haselmoos auf. In dem von Schlieren, Uitikon und Urdorf gut mit einem Waldspaziergang erreichbaren Flachmoor mit dem Haselmoosweiher fühlen sich viele Libellen, Vögel und Frösche wohl. Die Feuerstelle mit Bänken aus Baumstämmen lädt auch Menschen zum Verweilen ein und ein Trampelpfad erlaubt es, den Teich von allen Seiten her zu erkunden. Das früher Oberer Müliweiher genannte Gewässer war einst als Zusatzreservoir zum Betrieb der Schlieremer Dorfsäge angelegt worden. Der Teich wurde für diesen Zweck aber nie benötigt und verlandete zusehends. Mittlerweile dient er der Erholung und Förderung der Biodiversität.

Der Weidtobelbach, der «im Loch» in Oberengstringen in den Fürtlibach fliesst, ist äusserst idyllisch. Florian Schmitz Diverse Wege führen durch das schöne Waldstück am Bach. Florian Schmitz In der Kurve hat der Bach viel Platz, um sich auszubreiten. Viele seichte Stellen ermöglichen es zudem, die Füsse abzukühlen. Florian Schmitz Auf den mit Hilfe von Sekschülern angelegten Weiher in Bachnähe sind die Sturmschäden vom Juli 2021 wenige Wochen später noch gut sichtbar. Florian Schmitz Der Weidtobelbach ist eines der Lieblingstobel von Buchautor Michel Brunner, Autor von Wasserwunder 22 verwunschene Tobelwanderungen im Kanton Zürich







Archivbild: zvg/Michel Brunner

Von der Rütihofstrasse aus zweigt ein Spazierweg kurz vor dem Friedhof Oberengstringen links in den Wald ab. Bereits auf den ersten Metern kündigt sich das rauschende Wasser an. Das vom Fürtlibach und seinem Zufluss, dem Weidtobelbach, geprägte Tobel lädt auf verschiedenen Wegen zum entspannten Spaziergang ein, bietet aber auch viele Gelegenheiten, die Füsse abzukühlen. Die idyllische Landschaft ist so schön, dass sie im Buch «Wasserwunder» verewigt wurde. Im Gebiet «im Loch» lädt auch ein zusammen mit Sekschülern angelegter Teich zum Entdecken ein.

Der dicht bewachsene Granatweiher diente früher als Löschwasserreservoir für den Gutshof Sonnenberg. Florian Schmitz Die vielfältige Vegetation um den Teich bildet einen schönen Kontrast zu den höhen Bäumen. Florian Schmitz Der Granatweiher wird im Volksmund auch Russenweiher genannt. Florian Schmitz Vom Bänkli aus hat man die Wahl, ob den Weiher oder die Aussicht auf den Üetliberg und bei guter Sicht die Glarner Alpen geniessen will. Florian Schmitz

Oberhalb der Sonnenbergstrasse führt am Waldrand ein kleiner Trampelpfad zum etwas versteckten Granatweiher in Oberengstringen. Der im Volksmund auch Russenweiher genannte, künstlich angelegte Teich wurde früher als Löschwasserreservoir für den Gutsbetrieb Sonnenberg genutzt. Ob die russische Artillerie dort wirklich einst ihre Kanonen platzierte, ist allerdings umstritten. Der dicht bewachsene Weiher offenbart eine vielfältige Flora und Fauna. Zwei Holzbänke laden zum Verweilen ein und lassen Besuchern die Wahl, ob sie sich lieber der dichten Natur um den Teich widmen oder ob sie sich umdrehen und die Aussicht auf die Glarner Alpen und den Üetliberg geniessen.

Bäume schirmen den Sparrenbergweiher von der Aussenwelt ab und machen ihn zu einem gut versteckten Biotop. Florian Schmitz Das Wasser ist dicht bewachsen. Florian Schmitz Rechts neben der Sitzbank am Sparrenbergfussweg, die über das Limmattal blickt, führt ein kleiner Weg zum Weiher. Florian Schmitz Über dem Weiher thront die Villa Sparrenberg. Florian Schmitz

Direkt unterhalb der Villa Sparrenberg, die über Unterengstringen thront, liegt dieses von Bäumen umringte, versteckte Kleinod. Beim Vorbeispazieren weist nur die Sitzbank darauf hin, dass sich eine Pause hier lohnt. Von dieser aus bietet sich dem Betrachter eine gute Aussicht über das Limmattal. Direkt dahinter offenbart sich ein kleines, dicht bewachsenes Biotop, das man vom vorbeiziehenden Sparrenbergfussweg aus nicht erwarten würde. Der dicht bewachsene und teils mit Algen überzogene Weiher lässt nicht nur Menschen für kurze Zeit in eine andere Welt eintauchen, sondern bietet auch vielen Tieren eine wichtige Lebensgrundlage.

Der Grosse Weiher am Eingang des Wiesentäli in Weiningen wurde 1845 angelegt. Chris Iseli Der Teich liegt im Flachmoor Langenmoos. Florian Schmitz Im Herbst ist die Landschaft um den Teich besonders schön.

Leserbild: Andreas Petrin

Am Eingang zum Wiesentäli in Weiningen laden um den grossen Weiher mehrere Sitzbänke zum Verweilen ein. Der 1845 angelegte Teich wurde ursprünglich genutzt, um die Mühle weiter unten im Dorf anzutreiben. In jüngerer Zeit bezog die Feuerwehr Löschwasser daraus. Der Teich im Langenmoos, einem Flachmoor von nationaler Bedeutung, dient nicht nur Weiningerinnen und Weiningern als Naherholungsgebiet. Zudem bietet er sich an als Start- oder Endpunkt für Spaziergänge durch das Wiesentäli, zum Aussichtsturm Altberg oder um den Hasleren, der das Wiesentäli vom Limmattal trennt.

In den Geroldswiler Limmatauen führt der Limmatuferweg an verwunschenen Weihern und Seitenarmen der Limmat vorbei. Die Holzkonstruktionen sorgen dafür, dass die Menschen die Tierwelt nicht stören. Auch ein Abstecher auf die Dietiker Seite lohnt sich. 2018 renaturierte EKZ den hinteren Teil der Grien-Insel. Mehrere Seitenarme der Limmat fliessen durch die Auenlandschaft.

Unterhalb des EKZ-Kraftwerks führt der Limmatuferweg auf beiden Flussseiten durch malerische Auenlandschaften. Die renaturierte Landschaft mit Weihern und Flussseitenarmen ist Teil des Projekts Agglomerationspark Limmattal, das die Limmat zwischen Zürich und Baden als Natur- und Erholungsraum aufwerten soll. 2005 wurden die Geroldswiler Auen als eines der ersten Teilprojekte renaturiert. Sitzgelegenheiten bieten vielerorts die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen. Holzschutzwände mit Aussparungen ermöglichen einen Einblick in die vielfältige Fauna, ohne dass die Tiere zu stark gestört werden. Auch die Dietiker Seite bietet eine tolle Landschaft. 2018 wurde zudem der hintere Teil der Grien-Insel renaturiert als Ausgleichsmassnahme für den Bau des EKZ-Kraftwerks.

Von einer Holzplattform aus lassen sich die beheimateten Wasservögel beobachten. Florian Schmitz Der Weiher liegt unmittelbar neben der Limmat. Florian Schmitz Auch eine Grillstelle ist beim Weiher, der an das Siedlungsgebiet grenzt, vorhanden. Florian Schmitz

Unmittelbar zwischen Limmat und Siedlungsgebiet bietet der Binzerliweiher in Oetwil an der Grenze zu Geroldswil Rückzugsmöglichkeiten für Menschen und Tiere. Im vor gut zehn Jahren renaturierten Gebiet finden sich diverse Sitzgelegenheiten und eine öffentliche Grillstelle. Eine kleine Aussichtsplattform lädt zudem zum Beobachten ein. Die nahe Autobahnbrücke über die Limmat ist trotz Lärmschutzwänden hörbar, aber das scheint die vielen Enten, die es sich im Weiher gemütlich gemacht haben, überhaupt nicht zu stören.

Der Hafenkran des 2016 verstorbenen Künstlers Köbi Alt hat passend zum Chräbsenbach einen Krebs gefangen. Florian Schmitz Der Weininger Künstler hat weitere Kunstwerke im Wiesentäli hinterlassen. Florian Schmitz Das Wiesentäli war seine Freiluftgalerie, immer wieder stellte er hier Skulpturen aus. Chris Iseli Wer dem Chräbensbach nach Oetwil folgt, gelangt zum Presiweiher. Florian Schmitz Der Weiher verdankt seinen Namen dem langjährigen Gemeindepräsidenten Albert Frey, der den Bach in den 1950er-Jahren in der natürlichen Mulde stauen liess. Florian Schmitz Das Bänkli überblickt den Weiher. Florian Schmitz

Am westlichen Ende des Wiesentäli lenkt die kleine Freiluftgalerie des 2016 verstorbenen Oetwiler Künstlers Köbi Alt die Aufmerksamkeit zum Chräbsenbach. Nicht nur für die Kunst – darunter ein Hafenkran, der einen Krebs greift – lohnt sich ein Abstecher, auch die Landschaft am dem Weg entlang fliessenden Bach ist schön. Wenige hundert Meter weiter Richtung Oetwil ergiesst sich der Bach im Presiweiher. Seinen Namen verdankt das Gewässer Albert Frey, der von 1920 bis 1954 als Gemeindepräsident amtete. In den 1950er-Jahren liess Frey den Bach in der natürlichen Mulde stauen. Dank einem Holzgeländer kann der Weiher auf der idyllischen Lichtung umrundet werden. Zudem lädt eine Sitzbank zum Innehalten ein.

Leuchtend gründ zieht der Erliweiher die Blicke auf sich. Florian Schmitz Die Steinquader hinter dem Weiher ermöglichen eine Verschnaufspause. Florian Schmitz

Oberhalb von Oetwil liegt mitten im Wald ein aussergewöhnliches Gewässer. Von weitem wirkt der Erliweiher wie eine sanfte, hellgrüne Wiese, die in der Sonne leuchtet. Ein Trampelpfad führt vom Erliweiherweg aus auf die Rückseite, wo zwei grosse Steinquader eine Pause ermöglichen. Früher war hier auch eine Grillstelle, aber weil sich neben diversen Tierarten auch viele Mücken wohlfühlten, wurde sie in die Eichrüti verlegt. Der Weiher ist sowohl vom oberen Dorfrand aus wie auch vom Wiesentäli aus gut erreichbar.