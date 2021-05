Limmattal Vampirlifting, Lichttherapie oder Carbon Peeling: Wer schön sein will, hat die Qual der Wahl Das Geschäft mit der Schönheit ist in der Region gut vertreten. Eine kleine Übersicht zu den ausgefallensten Behandlungen. Sibylle Egloff 15.05.2021, 04.00 Uhr

Um der Natur nachzuhelfen, hält die ästhetische Medizin so einige Tricks bereit. Severin Bigler

Vampirlifting: Auch wenn es im ersten Moment etwas makaber klingt, schwören zahlreiche Promis in Hollywood auf diese Gesichtsbehandlung. Dracula hat damit aber nichts zu schaffen. Der Name rührt daher, dass den Patientinnen und Patienten Eigenblut unter die Haut gespritzt wird –genauer gesagt nur das Blutplasma. Dieses wird durch das Zentrifugieren des Blutes gewonnen. Es teilt sich dabei in seine Bestandteile auf: rote und weisse Blutkörperchen sowie Blutplasma.

«In der ästhetischen Medizin nennt man es flüssiges Gold, weil darin die wichtigsten Wachstumsfaktoren enthalten sind, welche das Kollagengewebe stimulieren und so die Haut elastisch und glatt machen», sagt Hilda Shamon. Sie bietet das Vampirlifting in ihrer Praxis für medizinische Ästhetik und Laser in Dietikon an. Wenn man die Behandlung regelmässig durchführe, könnten hervorragende Ergebnisse damit erreicht werden. «Es ist kein Wundermittel, das tiefe Furchen im Gesicht verschwinden lässt, aber das Plasma verleiht der Haut einen natürlichen Glow-Effekt. Man sieht so aus, als käme man frisch aus dem Urlaub», sagt Shamon, die die Methode bereits selbst ausprobiert hat.

Wirksam soll das Vampirlifting auch bei Haarausfall, Narben und der Wundheilung sein. Shamon empfiehlt drei Behandlungen im Abstand von vier Wochen. Wer sein Gesicht damit verjüngen will, muss pro Termin 550 Franken hinblättern.

LED-Licht soll die Hautzellen reparieren

Auch Lichttherapien sollen das Kollagen in der Haut anregen. Im Institut für Vitalmedizin, gesunden Lebensstil und betriebliches Gesundheitsmanagement von Irmgard Pult am Kronenplatz in Dietikon wird unter anderem diese Behandlung angeboten. Dabei sollen mit Hilfe bestimmter Wellenlängen von LED-Licht der Zellstoffwechsel gefördert, die Reparatur geschädigter Hautzellen beschleunigt und eben die Kollagenproduktion in Gang gesetzt werden.

Zum Einsatz kommen rotes, infrarotes und blaues LED-Licht. Je nach Behandlungsziel wird mehr blaues oder rotes LED-Licht abgegeben. Damit wird Falten oder Akne im Gesicht, Hals, Dekolleté oder dem oberen Rücken der Kampf angesagt. Die Behandlung dauert eine halbe Stunde und sollte zwölfmal innerhalb von vier bis sechs Wochen vorgenommen werden. Das Ergebnis soll etwa drei Monate lang halten. Wer dauerhaft vom Effekt der Lichttherapie profitieren will, sollte dem Institut jeden Monat einen Besuch abstatten. Kostenpunkt pro Behandlung: 80 Franken.

Fahrzeuge mit einer Carbon-Karosserie zu veredeln, ist in der Autoszene gang und gäbe. Die Kohlefaser findet aber auch Anwendung im Schönheitsgeschäft. Im Schönheitssalon Royal Beauty am Standort Dietikon wird der Werkstoff als Peeling ins Gesicht geschmiert. Ein Carbon Hyalurongel, das Kohlenstoffpartikel enthält, wird aufgetragen. Diese Partikel sollen tief in die Haut eindringen und sich während des Einwirkens mit Talg, toten Hautzellen, Bakterien und Stoffwechselnebenprodukten verbinden. Danach wird ein spezieller Laser über die Haut geführt, der diese Partikel erreichen soll.

Man verspricht sich durch die halbstündige Behandlung ein erfrischtes und verfeinertes Hautbild. Poren sollen verkleinert, Unreinheiten entfernt und Entzündungen vorgebeugt werden. Auch dieses Angebot bindet die Kundinnen und Kunden. Zu Beginn sollen drei Anwendungen im Abstand von einer Woche erfolgen und danach mindestens zweimal monatlich. Eine Behandlung kostet 49 Franken.