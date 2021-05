Limmattal Und weg waren sie – deshalb verschwanden im Zweiten Weltkrieg die Wanderwegweiser Der 2017 verstorbene Dietiker Ehrenbürger Karl Klenk machte sich nach dem Krieg auf die mühsame Suche nach den gelben Schildern.

Sandro Zimmerli 22.05.2021, 07.41 Uhr

Im Kanton Zürich gibt es rund 12'000 Wegweiser und 25'000 Richtungszeiger.

Für heutige Wanderer sind sie eine Selbstverständlichkeit – die gelben Wegweiser. Landesweit gibt es gemäss dem Verband Schweizer Wanderwege etwa 50'000 Wegweiserstandorte, die über Wegkategorie, Ziel- und gegebenenfalls Zeitangaben der Routen auf dem rund 65'000 Kilometer langen Wanderwegnetz informieren. Die Wegweiser werden je nach Kanton durch ehrenamtliche Mitarbeitende der kantonalen Wanderweg-Organisationen oder von Gemeindeangestellten montiert und instand gehalten. Im Kanton Zürich übernimmt diese Aufgabe der Verein Zürcher Wanderwege. Rund 220 mehrheitlich ehrenamtliche Mitarbeitende sind hier für die einheitliche Signalisation der rund 3000 Kilometer Wanderwege mit rund 12'000 Wegweisern, 25'000 Richtungszeigern und weiteren Wegzeichen verantwortlich.

Der Dietiker Ehrenbürger Karl Klenk starb 2017 kurz vor seinem 105. Geburtstag.

Ein Wanderwegmitarbeiter der ersten Stunde war der 2017 verstorbene Dietiker Ehrenbürger Karl Klenk. 1934 kam er als junger Sekundarlehrer in den heutigen Bezirkshauptort. Just ein Jahr nachdem der Meilemer Sekundarlehrer Jakob Ess zusammen mit Otto Binder, Sekretär der Pro Juventute, die Zürcherische Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege gegründet hatte. Es war dies die erste kantonale Wanderweg-Organisation der Schweiz. Ein Jahr später wurde dann die nationale Dachorganisation aus der Taufe gehoben. Wieder waren Ess und Binder federführend.

Als Schüler half er schon mit, die Länge von Wegen zu bestimmen

Klenk war damals bereits bestens über den Einsatz von Ess für die Wanderbewegung informiert. Als Sekundarschüler in Meilen ging er beim Wanderpionier in den Unterricht. «Als ich in Meilen 1925 bis 1927 die Sekundarschule besuchte, befasste sich dort Sekundarlehrer Jakob Ess nicht nur mit den Wanderwegen am Pfannenstiel. Er studierte auch grössere Wanderprobleme. Er wollte zum Beispiel die Waldwege einer Gemeinde auf geschickte Art mit denen der Nachbargemeinden verbinden, um so durchgehende Wanderrouten zu schaffen», schreibt Klenk in seinen auf der Website des Stadtvereins Dietikon gesammelten Erinnerungen.

Die Angaben auf den Wegweisern sollten für jedermann leicht verständlich sein und dem Wanderer klipp und klar sagen, wie lange er braucht, um zum Bergrestaurant oder zum Bahnhof zu gelangen. «Wir Schüler durften daher immer wieder gruppenweise ganz bestimmte von Sekundarlehrer Ess ausgedachte Routen ‹abmarschieren›, um die benötige Zeit herauszufinden», so Klenk.

Aus Angst vor dem Feind wurden die Wegweiser abmontiert

Selber Lehrer, unternahm Klenk mit seiner Klasse ein Mal pro Monat eine Wanderung in der näheren Umgebung Dietikons. «Die schönen Wanderrouten über den Hasenberg und die Lägern waren vom Badener Turnlehrer Hans Ott sorgfältig ausgedacht und mit den gelben Wegweisern der Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege markiert worden», schreibt Klenk. Allerdings verschwanden diese schon bald – wegen des Zweiten Weltkriegs. Kleck notiert:

«Um allfälligen ausländischen Fallschirmspringern die Orientierung zu erschweren, waren im ganzen Land sämtliche Wegweiser, auch die gelben, abmontiert worden.»

Als es nach dem Krieg darum ging, die verschwundenen gelben Wegweiser wieder zu montieren, nahm sich Klenk auf Bitten von Ess dieser Aufgabe an. Auf einem gemeinsamen Spaziergang besprachen sie das Vorgehen. «Bei einer Rast oberhalb Kindhausens bat er mich, mit meinen Schülerinnen und Schülern die verschwundenen gelben Wegweiser in den Dörfern des Limmattals aufzusuchen, Otts Routen so gut als möglich zu rekonstruieren und wieder mit den alten und wo nötig auch mit neuen Wegweisern zu versehen», schreibt Klenk. Wie sich schon bald zeigen sollte, war das eine mühevolle Arbeit.

«Wir versuchten in den durchwanderten Gemeinden, Personen zu finden, die wussten, wo man vor vier oder fünf Jahren die gelben Wegweiser eingelagert hatte. Einige waren irgendwo bei der Feuerwehr, im ‹Spritzehüsli›, andere im Keller des Gemeindehauses, andere in Schulhauskellern», notiert Klenk.

Als noch schwieriger als das Auffinden der Wegweiser erwies sich jedoch deren Montage. Denn oft wusste niemand mehr, wo die Wegweiser einst angebracht waren. «Wo könnte ein Wegweiser gehangen haben, auf dem z.B. stand: Bahnhof Spreitenbach 25 Minuten? Aus solchen Zeitangaben mussten zuerst die Distanz und dann die in Frage kommende Wanderroute herausgefunden werden», so Klenk.

Passte ein Wegweiser einigermassen, wurde er an einen geeigneten Baum genagelt oder an einer Scheune befestigt. Fehlende Markierungen liess Klenk durch die Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege neu anfertigen.