Limmattal Tod auf dem Scheiterhaufen: So brutal wurden vermeintliche Hexen im Limmattal verfolgt Bei der Verfolgung von Hexen kannte die Obrigkeit kein Erbarmen. Auch im Limmattal starben viele unschuldige Frauen. Sie wurden Opfer eines religiösen Wahnsinns. Sandro Zimmerli 30.04.2021, 11.45 Uhr

Geständnis unter Folter: Mutter und Tochter wurden 1577 in Mellingen misshandelt. So erging es vielen Opfern. Zentralbibliothek Zürich

«Tod durch das Feuer mit nachträglicher Begnadigung zu der dem Feuer vorangehenden Enthauptung»: Es war der 19. Oktober 1620, als das Landgericht Baden sein Urteil fällte. Anna Frey von Oetwil musste sterben. In den Augen ihrer Zeitgenossen war sie eine Hexe, die Gott verleugnet und den Beischlaf mit dem Teufel vollzogen hatte. Oder wie es in den transkribierten Akten heisst: «Auf welches [sei] sie mit ihm zur Türe hinaus bis in das Tenn gegangen. Daselbst [habe] sie seinen schandlichen Mutwillen mit ihm vollbracht und zuvor auf sein Zumuten sich Gott des Allmächtigen und ganzen himmlischen Heers verleugnet, auch ihm hinfüro zu gehorsamen versprochen und sich an ihn ergeben.»

Dokumentiert ist der Fall von Anna Frey im jüngsten, diesen Januar erschienen Werk «Hexenverfolgung der alten Eidgenossen in der Grafschaft Baden» des ehemaligen Zürcher Staatsarchivars Otto Sigg. Aufgeführt sind darin Fälle von 59 namentlich genannten Frauen, darunter auch von solchen, die in heute zum Kanton Zürich gehörenden Limmattaler Ortschaften wohnhaft waren. Als Grundlage dienen Sigg Strafverfolgungsakten des Landgerichtes Baden aus den Jahren 1500-1599 beziehungsweise 1600-1620, die sich im Staatsarchiv des Kantons Aargau befinden.

Gemäss Sigg ist die früheste überlieferte Akte betreffend Hexenverfolgung auf 1550 datiert, die letzte auf 1620. Allerdings sind die Aktenbestände unvollständig. «Ob es schon vor 1550 einschlägige Ereignisse gab, muss dahin gestellt bleiben, mit Sicherheit aber solche nach 1620, welche eben nicht überliefert sind. Und ob alle Fälle zwischen 1550 und 1620 überliefert sind, kann nicht mehr geklärt werden», schreibt Sigg.

Ein religiöser Wahnsinn

Wie in seinen 2012 respektive 2019 erschienenen Werken «Hexenprozesse mit Todesurteil. Justizmorde der Zunftstadt Zürich» und «Hexenmorde Zürichs und auf Zürcher Gebiet» geht es dem promovierten Historiker auch in der vorliegenden Dokumentation darum, «den justitiabel ermordeten Frauen ein möglichst getreues und verständliches schriftliches Mahnmal zu setzen». Es handle sich um «Opfer eines religiösen Wahnsinns christlicher Prägung», wie er schreibt. Um sein Ziel zu erreichen, hat Sigg die Quellentexte in für heutige Leser verständliches Deutsch übertragen.

Wie ihre Leidensgenossinnen in Zürich gerieten auch die der Hexerei bezichtigten Frauen in der Grafschaft Baden oft durch Argwohn, Missgunst oder Angst der Nachbarn in die Mühlen der Justiz. Denn in den kleinräumigen, vielfach Not leidenden Dorfgemeinschaften musste jemand nur durch sein Äusseres, sein Verhalten oder seine Worte aus der Reihe fallen und schon begangen die Tuscheleien oder Verdächtigungen. «Versiegte nun bei einer Kuh die Milch, seuchte ein Schwein dahin, erkrankte ein Mensch, begegnete man an ungewohntem Ort einer Katze, wütete ein Unwetter, waren die angeblich Schuldigen oft rasch ausgemacht», schreibt Sigg in «Hexenprozesse mit Todesurteil. Justizmorde der Zunftstadt Zürich».

Gemäss Zeitgenossen verdarben Hexen Mensch und Tier

Unter Hexen verstand man demnach «ein altes Weib, das den Glauben abschwor, die Sakramente verhöhnte, mit dem Teufel einen Pakt abschloss, sich mit ihm geschlechtlich verging, von Zeit zu Zeit auf einem Besenstiel auf den Hexensabbat ritt, Menschen und Tiere verdarb, Wetter machte und es auch verstand, sich in Tiere zu verwandeln», wie der Spreitenbacher Lehrer und Ortschronist Karl (Josef) Zimmermann (1898-1958) in den Badener Neujahrsblättern von 1950 schrieb.

In praktisch allen Akten des Badener Landgerichts tauchen diese Vorwürfe denn auch auf. Etwa im Fall einer als Keisserin bezeichneten Frau. Im Dokument aus dem Jahr 1576 sind mehrere Personen aufgeführt, die als Zeugen befragt wurden, um den vielfach geäusserten Hexereiverdacht zu erhärten. So sagte ein gewisser Wolf Keller aus Oberengstringen aus, dass seine Frau kurz nach einem Treffen mit der Keisserin derart viel Gewicht verloren habe, dass sie daran gestorben sei. Seine Frau habe ihm noch auf dem Totenbett versichert, dass der Gewichtsverlust nur von der Keisserin herrühren könne. Und Hans Tossenbach, ebenfalls aus Oberengstringen, berichtete von etlichen verstorbenen Pferden. Viele Leute hätten ihm daraufhin gesagt, dass die Keisserin dafür verantwortlich sei.

Genove Schmidin aus Dietikon wiederum soll unter anderem auf Geheiss des bösen Geists dreimal mit einem Stecken in die Reppisch geschlagen haben, sodass danach ein Hagelschauer viele Kornfelder im Dorf zerstörte. Zuvor hat sie laut den Akten mit dem bösen Geist, der ihr in Gestalt eines Mannes namens Heini gegenübertrat, den Beischlaf vollzogen. Zudem habe sie von ihm für das Verleugnen Gottes Geld erhalten, das sich später aber als Laub entpuppte. Genove Schmidin wurde am 4. November 1585 zusammen mit zwei weiteren Frauen verbrannt.

Aus Gnade wurden die Frauen vor der Verbrennung enthauptet

Ein ähnliches Schicksal ereilte auch Margreth Peyerin und Verena Mundtwilerin. Die beiden Frauen aus Dietikon wurden am 15. Oktober 1615 ebenfalls verbrannt. Allerdings nicht bei lebendigem Leib. Gnadenhalber wurden sie, wie das im Laufe des 17. Jahrhunderts immer häufiger der Fall war, vor der Verbrennung enthauptet. Sie sollen unter anderem mit weiteren Frauen im Ellenlo, einem Gebiet auf dem heutigen Gleisfeld auf Höhe des Coop Silbern, mit dem Teufel getanzt haben.

Gemeinsam sind den Fällen aber nicht nur die immer wiederkehrenden Vorwürfe. Auch das Zustandekommen der Geständnisse von Gottesverleugnung und Teufelspakt folgen stets demselben Muster – nämlich brutaler Folter. Nur wer die Teufelsbuhlschaft auch zugab, landete auf dem Scheiterhaufen.

Für Otto Sigg finden sich die eigentlichen Täter in der Obrigkeit

Für Sigg ist das ein ungeheuerliches Vorgehen. Deshalb spricht er auch von Justizmorden und bezeichnet die Obrigkeiten als eigentliche Täter. Also jene Instanz, der die Gerechtigkeit anvertraut war, und die unschuldige Menschen zum Tode verurteilte. Im Falle der Grafschaft Baden waren das in erster Linie der Landvogt, seine Untervögte und die verschiedenen Beamten, die im Landvogteischloss zum Landgericht zusammenkamen. Ihr Mann fürs Grobe war der Nach- oder Scharfrichter. Ihm oblag es, aus den in einem der Türme des damaligen Badener Befestigungsrings eingekerkerten Frauen Geständnisse herauszupressen und die Urteile danach zu vollstrecken.

«Die Grafschaft richtete auf zwei Wahlstätten, auf denen der sowohl für die Grafschaft wie auch für die Stadt Baden in einer Person wirkende Scharfrichter in unmittelbarer Nähe des Galgens diejenigen Verurteilten hinrichtete, die nicht erhängt wurden, also in unserem Fall die ‹Unholdinnen› und ‹Hexen› bei lebendigem Leib oder nach erfolgter Köpfung verbrannte», schreibt Sigg. Die eine Wahlstatt befand sich in Dättwil, die andere in Ehrendingen.

Sigg hofft, dass er mit seinem letzten Werk das Bewusstsein für das Unrecht an diesen Frauen stärken kann. Er findet: «Hexenprozesse dürfen nicht mit dem damaligen Zeitgeist entschuldigt und durch die moderne Wissenschaft relativiert, sondern müssen zu jeder Zeit als Justizmorde angesehen werden.»