Die Glanzenberg-Auen waren vor 120 Jahren ein besonder Ort

Limmattal «Still und weltvergessen»: Wie die Glanzenberg-Auen vor 120 Jahren zum letzten Naturidyll an der Limmat wurden Die Limmatkorrektion in den Jahren zwischen 1876 und 1912 zähmte den wilden Fluss. Sie führte aber auch zum Verlust von auentypischen Lebensräumen. Das Gebiet Glanzenberg blieb als eines der wenigen Rückzugsgebiete für Tiere bestehen. Sandro Zimmerli 27.07.2021, 04.10 Uhr

Die Glanzenberg-Auen waren und sind heute noch ein Rückzugsgebiet für viele Tiere. Alex Spichale

Die letzten Tage haben es wieder einmal gezeigt. Die Limmat war und ist nicht nur ein zahmer Fluss, auf dem man sich gemütlich in einem Gummiboot hinuntertreiben lassen kann. Hin und wieder zeigt sie auch heute noch ihre wilde Seite. Allerdings nicht in dem Masse, wie sie das über Jahrhunderte tat und so zu einem existenzbedrohenden Element für die Talbewohner wurde. Immer wieder trat die mäandernde Limmat über die Ufer. Verheerende Hochwasser waren die Folge. Dies änderte sich erst dank eines gigantischen Projekts: der Limmatkorrektion.

Die Kanalisierung des Flusses in den Jahren zwischen 1876 und 1912 führte zu einem stark verbesserten Schutz vor Überflutungen und Erosionen. Zudem wurde dadurch Kulturland gewonnen. Die Kehrseite des Jahrhundertprojekts: Es führte zu einem fast vollständigen Verlust von auentypischen Lebensräumen für Tiere und Pflanzen. Manch ein Zeitgenosse beobachtete diese Entwicklung mit Sorge, wie ein vor fast 120 Jahren erschienener Artikel in der Illustrierten «Am häuslichen Herd: schweizerische illustrierte Monatsschrift» zeigt.

Mit der Limmatkorrektion (das Bild wurde um 1890 aufgenommen) wurde der einst wilde Fluss gezähmt.

Ortsmueseum Dietikon

Darin schilderte Autor Albert Graf, wie sich die Natur entlang der Limmat allmählich auf dem Rückzug befand und sich nur noch im Gebiet rund um die Ruinen von Burg und Städtchen Glanzenberg nahe dem Kloster Fahr ein Refugium sichern konnte. Den Ort bezeichnet er als Oase,

«einsam, still und weltvergessen, ein Chaos von Land und Wasser, ein buntes Wechselspiel von Busch und Rohr, von Wald und Heide, ein Juwel dem Maler und Naturfreund, ein Zufluchtsort den arg gehetzten Tieren unserer Erde».

Diesem wohltuenden Anblick standen die Zeichen der Industrialisierung gegenüber, die rauchenden Kamine der Fabriken, die sich im Zuge der Limmatkorrektion am linken Flussufer angesiedelt hatten. Albert Graf konnte dieser Entwicklung und besonders dem Eingriff in die Natur nicht viel abgewinnen. «Ausgetilgt wurden Sumpf und Werder, Sand- und Kiesbank, Bucht und Arm, Tummelplätze der Strand- und Wasservögel und der behaarten Wassertiere», schrieb er in seinem Artikel. Kahlgeschlagen seien die Ufer, nackt die Dämme und Böschungen. Das hatte Folgen: «Legionen niederer Tierformen gingen zugrunde.» Und: «Eine grössere Zahl von Arten und Individuen verliessen das Tal für immer.»

Die Wagosfabrik Schlieren (die Aufnahme wurde um 1900 gemacht) war eine der Fabriken, die sich Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts am linken Limmatufer niederliessen.

zvg

Nur im Gebiet Glanzenberg hatte noch alles seine fast ursprüngliche Ordnung. Immer wieder zog es Albert Graf in dieses Naturidyll. «Mit jedem Frühling, wenn der Winter aus unserer Landmark flieht, wacht in ihm wieder ein Stück Naturleben auf», hielt der Autor fest und er kommt ins Schwärmen: «Vom Tannenwipfel hart am Rand der Uferwand flötet im ersten Abendglühen des jungen Lenzes die Amsel, in den Uferweiden läuten die Meisen ihre silberhellen Glöckchen, von den Waldgrenzbäumen jauchzen Star und Ammer, am Föhrenstamm lockt mit weitklingenden Flötentönen der Kleiber, tief im Tann girrt tosend die Wildtaube und sie alle übertönend schmettert des Waldes stolzer Heerrufer, der Grünspecht, seinen Siegesruf ununterbrochen.»

Den «Heerrufer des Waldes» nannte Albert Graf den Grünspecht in seinem Artikel. Leserbild: Urs Trösch

All diese Beobachtungen tätigte Albert Graf von einem Baum aus. Und er hätte dies wohl noch lange so getan, wäre da nicht der Mensch, der auch im Gebiet Glanzenberg allmählich «den Frieden der Natur stört». Denn: «Tag für Tag knarrt und pustet ein schwerer Kieszug quer durch das Gefilde. Die uralte Uferwand, die hinter der Fahrweid das Klosterland begrenzt, muss das Material hergeben für die Riesenstrasse, die sich von der Stadt das ganze Tal hinunterzieht und die durch grosse Verkehrserleichterungen der Menschen lärmendes Getriebe hierher verpflanzen will», schrieb er.

Die Hoffnungen wurden erfüllt

So sehr Graf die Limmatkorrektion mit ihren Folgen für die Natur auch bedauerte, die meisten Menschen, die damals im Tal wohnten, dürften über das Projekt froh gewesen sein. Zu unberechenbar war der Fluss, zu gross die Schäden bei einer Überschwemmung.

«Wohl konnten die Besitzer der Streuwiesen und der Uferwälder hoffen, dass es im laufenden Jahr ein anderes Ufer treffen würde – aber der Schaden traf immer irgendjemanden, und er war gross: verwüstetes, wertloses oder gar verschwundenes Land»,

schreibt Philipp Meier im Schlieremer Jahrheft 2002. Und so war man froh, als das Grossprojekt 1912 endlich abgeschlossen werden konnte. Mit wenigen Ausnahmen hatte die Limmatkorrektion die in sie gesetzten Hoffnungen erfüllt.

Heute, über 100 Jahre später, hätte Albert Graf möglicherweise wieder etwas mehr Freude am Menschen. Schrittweise wird die Limmat wieder aus ihrem Korsett befreit. Neue Auenlandschaften sind entstanden oder werden noch entstehen.