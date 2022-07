Dietikon: Mit Pinsel und Spraydose im Gefängnis Limmattal

Limmattal Sie schaffen Welten aus grauen Wänden: Diese beiden Künstler haben im Gefängnis Limmattal gemalt Street-Art-Künstler Marc Furrer (45) und Claude Lüthi (35) bemalen Gefängniswände, Büros und Rollläden. Auch im Limmattal sind sie mit dem Pinsel und der Spraydose unterwegs. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Ein farbenfroher Einsatz: Claude Lüthi (links) und Malik gestalten das Gefängnis Limmattal neu. zvg

Wer an Gefängnisse denkt, hat nicht selten Bilder von hohen Betonmauern im Kopf. Solche, die oft düster und kalt wirken. Farbige Wände und Kunst aber gehören nicht dazu – oder doch?

Auch wenn das Gefängnis Limmattal von aussen den Vorstellungen entspricht, unterscheidet sich ein Teil der Innenräume von anderen Institutionen. Der Kopf eines Tigers, Fussballspieler mitten im Match und ein nebliger Urwald zieren die Wände: In den vergangenen zwei Jahren waren die beiden Street-Art-Künstler Marc «Malik» Furer und Claude Lüthi mehrmals am Werk.

4'661 Quadratmeter Wandfläche umgestaltet

Die beiden gestalten im Auftrag des Amtes für Justizvollzug und Wiedereingliederung (JuWe) des Kantons Zürich sämtliche Untersuchungsgefängnisse im Kanton visuell neu. Denn das Amt hat die Haftbedingungen in den vergangenen Jahren genau untersucht und erste Massnahmen ergriffen, um die Situation von Menschen in Untersuchungshaft zu verbessern. Dazu gehört auch die visuelle Gestaltung der entsprechenden Räumlichkeiten.

Der künstlerische Ansatz sei in Europa einzigartig, wie Malik und Claude Lüthi sagen. Für sie ist die Arbeit aber keinesfalls ein Novum. Denn in den Jahren 2012 bis 2014 haben sie zusammen mit anderen Graffitikünstlern 4661 Quadratmeter Wandfläche in der Aargauer Justizvollzugsanstalt Lenzburg umgestaltet. Dadurch ist auch der Kanton Zürich auf sie aufmerksam geworden.

20 Tage im Gefängnis Limmattal am Werk

Bisher haben die beiden, die seit 2020 unter dem Namen «mzwei» – mit Atelier in Zürich – arbeiten, im Auftrag des Amtes für Justizvollzug und Wiedereingliederung (JuWe) in Untersuchungsgefängnissen in Dietikon, Pfäffikon und Dielsdorf Hand angelegt. Im Gefängnis Limmattal haben die beiden Künstler im Herbst 2020 ihr langfristiges Projekt begonnen.

20 Tage lang setzten die beiden Männer aus dem Aargau mit dem Pinsel und der Spraydose an und kreierten im ersten Spazierhof Welten wie aus einem Videospiel. Eine der Wände erstrahlt im winterlichen Kleid – eine Waldlandschaft eingedeckt in Schnee. Das Kunstwerk führt weiter an den Wänden entlang durch drei andere Levels: zwischen den Bäumen eines in Nebel gehüllten Urwalds hindurch, über rote Steine und quer durch die Wüste.

Die richtige Auswahl der Farben ist wichtig

Welche Botschaft versteckt sich hinter dem Kunstwerk? «Unser Ziel ist es nicht, eine konkrete Botschaft zu vermitteln, sondern durch visuelle Eingriffe physisch und psychisch Raum für die Inhaftierten und die Mitarbeitenden zu schaffen», sagt der 45-jährige Malik.

Sie konzentrierten sich auf die Lichtverhältnisse sowie die Grösse des Raums: Die Kunstwerke dürfen Platz einnehmen, sollen jedoch keinesfalls einengend wirken.

Dabei achten sie auch auf die richtige Auswahl der Farben. Der 35-jährige Claude Lüthi sagt:

«Durch den bewussten Einsatz von Farbe und Kontrast kann die Wahrnehmung des Raumes beeinflusst werden.»

So auch bei der Umgestaltung des zweiten Spazierhofes im Gefängnis Limmattal, welche im Juni 2021 folgte. Dabei stand das Thema Bewegung im Zentrum. Bei der Auswahl der Farben orientierten sich die beiden nicht nur an den Kontrasten, sondern auch an bereits vorhandenen Elementen wie Töggelikasten, Fitnessgeräten oder rötlicher Färbung des Bodens.

Ob Fussball, Basketball oder Boxen – Bewegung stand im Fokus der Umgestaltung des zweiten Spazierhofes in Dietikon. zvg

Damit war ihre Arbeit in Dietikon aber nicht getan. Im Frühling 2022 gestalteten sie das gesamte Stockwerk der Jugendabteilung farblich um. Die bemalten Wände sollen die Gedankenkreise der Insassen durchbrechen und sie auf andere Ideen kommen lassen.

Bis ihre Arbeiten im Gefängnis Limmattal und im Kanton Zürich abgeschlossen sind, wird es wohl noch eine Weile dauern. In der Zwischenzeit stehen für das Künstlerduo weitere Projekte in mehreren Kantonen an, und zwar fern von Haftanstalten. Die beiden haben durch ihre Kunst im Gefängnis zwar an Bekanntheit gewonnen, wie sie finden, möchten jedoch keinesfalls nur die «Gefängniskünstler» sein. Malik sagt: «Wir brauchen Abwechslung!»

Blau, rot und vor allem sportlich hat das Duo die Spazierhöfe des Gefängnis Limmattal gestaltet. zvg Im Gefängnis Dielsdorf wurden mystische Welten erschaffen. zvg Von 2012 bis 2014 kreierten die beiden in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg Kunstwerke. zvg Turnschuhe, ein Sportler und motivierende Sprüche in der Justizvollzugsanstalt Thorberg BE. zvg Claude Lüthi und Malik am Werk im Paul-Scherrer-Institut in Villigen. zvg / Paul Scherrer Institut Claude Lüthi am Werk imPaul-Scherrer-Institut in Villigen. zvg / Paul Scherrer Institut Sie haben den Überblick: Tauben an den Rollläden des Restaurants Tschingg am Stauffacher. zvg Ihre Arbeit in der Musikschule Bülach. zvg Bücher, Bücher und noch mehr Bücher: Kunst an den Wänden der Bibliothek Nussbaumen. zvg

So haben sie die vergangen sechs Wochen im Paul-Scherrer-Institut in Villigen AG verbracht. Sie durften unter anderem auch für die SBB, die Siemens Berufsbildung, im Shoppi Tivoli in Spreitenbach und an den Rollläden des Restaurants Tschingg in Zürich Verschönerungen anbringen.

Und wo würden sie sonst noch gerne mit dem Pinsel und der Spraydose arbeiten? «Ich sehe zum Beispiel in Spitälern oder Sportstätten grosses Potenzial», sagt Claude Lüthi und ergänzt:

«Denn in einem Umfeld, in dem Kunst nicht oberste Priorität hat, könnte sie viel bewirken.»

