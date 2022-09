Mikel Pavelka aus Oetwil baut leidenschaftlich Seifenkisten

Oetwil Vor dem Seifenkistenrennen am Kellerfest: Mikel Pavelka spricht über seine grosse Leidenschaft Am 3. September findet im Rahmen des 50. Kellerfestes in Oetwil ein Seifenkistenrennen statt. Auch die Kinder von Mikel Pavelka fahren mit. Er bastelt seit Jahren leidenschaftlich gerne an Seifenkisten rum. Carmen Wehrli Jetzt kommentieren 02.09.2022, 05.00 Uhr

Mikel Pavelka posiert mit einer seiner Seifenkisten vor seiner Werkstatt in Oetwil. Carmen Wehrli

Mikel Pavelka, der beim Werkhof in Oetwil arbeitet, schraubt in seiner Freizeit leidenschaftlich gerne an Seifenkisten rum. Inspiriert hat ihn ein Nachbarsjunge, wie er sagt. Vor vielen Jahren hat er sich ein Rennen des Kindes angesehen – und dann zu seiner Frau geblickt und gesagt: «Wenn unser Sohn gross ist, dann machen wir das auch.»

Als sein Bub sechs Jahre alt war, hat er sich dann eine gebrauchte Seifenkiste gekauft und sie in Schuss gebracht. Ein Jahr später bereits bestritt sein Sohn damit die ersten Rennen. Danach hat Pavelka Jahr für Jahr einen Batzen investiert, um das Hobby weiter verfolgen zu können.

Inzwischen macht er den Sport seit zwölf Jahren. Er habe mit einer einfachen Seifenkiste angefangen und sei dann immer einen Schritt weiter gegangen, sag Pavelka.

Es gibt selbstverständlich ein Reglement dafür, wie eine Seifenkiste gebaut sein muss, um an offiziellen Rennen teilnehmen zu dürfen. Eine Seifenkiste darf zum Beispiel maximal 65 Kilogramm schwer sein und die Bodenfreiheit liegt bei zehn Zentimetern. Pavelka sagt:

«Eine gute Seifenkiste ist aerodynamisch.»

Wie die Seifenkiste gebaut ist, mache schlussendlich aber einen geringen Unterschied aus. «90 Prozent kommen vom Fahrer und 10 Prozent von der Kiste», sagt Pavelka. Aussenrum sei vieles nur für das Auge.

Viel «Schnuuf» ist nötig

Mit seinen Kindern, ein Junge und zwei Mädchen, fährt Pavelka schweizweit bis 22 Rennen pro Jahr. Insgesamt hätten seine Kinder weit mehr als 200 Rennen bestritten und über zwanzig Preise gewonnen, so Pavelka. Es brauche ziemlich viel «Schnuuf» von den Eltern, um jährlich an so vielen Rennen teilnehmen zu können, sagt Pavelka.

Sein Bub ist inzwischen zwar zu alt, um selber Rennen zu fahren. Die Mädchen sind aber immer noch gerne mit dabei. Trainiert wird allerhöchstens einmal die Woche, denn Pavelka möchte seine Kinder nicht verheizen. Ein gesunder Ehrgeiz sei gefragt. «Wenn man es aus Freude macht, haben auch die Kinder am Ende des Tages Freudentränen in den Augen», sagt er.

Pavelka ist Mitglied des Vereins IG Seifenkisten. Entsprechend ist er schon vor einigen Jahren von einem guten Freund angesprochen und gefragt worden, ob so ein Rennen nicht auch in Oetwil gemacht werden könnte. Das eine ergab das andere und nach der Premiere im letzten Jahr wird nun im Rahmen des 50. Kellerfests am 3. September schon der zweite Grosse Preis von Oetwil durchgeführt.

Es handelt sich um ein nationales Seifenkisten-Rennen und es zählt zum Schweizer Cup. Pavelka erwartet rund 70 Fahrerinnen und Fahrer, die am Rennen teilnehmen. Seine Töchter werden ebenfalls mit dabei sein. «Wir hoffen natürlich auf einen Preis», sagt Pavelka.

Die Konkurrenz stammt aus Bern

Die Kinder bestreiten drei Abfahrten. Die beiden besten Läufe werden dann addiert und ergeben das Endresultat der jeweiligen Fahrerin respektive des jeweiligen Fahrers. Die Strecke in Oetwil ist kurvig. Pavelka ist begeistert davon. Die Schlüsselstelle, dort wo die Bergstrasse auf die Dorfstrasse führt, ist als scharfe Ecke bekannt.

Die Leute kommen laut Pavelka auch aus anderen Kantonen angereist, wie zum Beispiel aus Bern oder gar aus dem Tessin. Dass sie solche Wege auf sich nehmen, findet Pavelka lässig. Er sagt:

«Die Berner sind momentan extrem stark, die fahren fast allen davon.»

In der Regel sind die Rennen für Kinder. Manchmal nehmen aber auch die Eltern zum Plausch teil. Die Rennen finden saisonal statt, also von Frühling bis Herbst. Danach werde die Seifenkiste jeweils wie eine gute Flasche Rotwein verstaut, sagt Pavelka.

