Limmattal Schlieren und Dietikon planen eine Zukunft mit weniger Strom- und Gasverbrauch Die Limmattaler Städte reagieren auf die steigenden Gas- und Strompreise. Das ist nötig, denn aktuell wird noch der grössere Teil der Verwaltungsgebäude mit Gas beheizt. Lydia Lippuner 10.09.2022, 05.00 Uhr

Um ihre Stromrechnung zu bezahlen, müssen viele Haushalte 2023 tiefer in die Tasche greifen. Stefan Kaiser

Soll die Weihnachtsbeleuchtung wie gewohnt erstrahlen oder braucht es gar Notstromgeneratoren? Diese und andere Fragen müssen die Limmattaler Städte angesichts der drohenden Energieknappheit beantworten. Sie haben bereits Erfahrung im Stromsparen, denn Schlieren und Dietikon tragen beide das Label «Energiestadt Gold». Sie gehören somit zu den schweizweit 75 Gold-Städten, die überdurchschnittliche Anstrengungen in ihrer Energie- und Klimapolitik unternommen haben.

Stand 1. Dezember diesen Jahres werden gut die Hälfte der städtischen Gebäude mit Gas beheizt. «Davon können bei Bedarf bis zu zehn Prozent mit Öl ersetzt werden», schreibt Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP). Der Anteil Fernwärme liege etwa bei 36 Prozent, erneuerbare Energien wie Wärmepumpen, Solarthermie und Elektroheizungen seien derzeit noch wenige im Einsatz.

Auch die Stromreduktion ist ein Thema. «In den grossen städtischen Gebäuden wie dem Stadthaus, den Schulhäusern und dem Hallenbad finden regelmässig Betriebsoptimierungen statt, um den Strom- und Wärmeverbrauch zu reduzieren», sagt Bachmann. Deshalb stelle man die Beleuchtung laufend auf LED um. Ob die Weihnachtsbeleuchtung dieses Jahr in der gewohnten Grösse aufgefahren wird, sei noch unklar.

Im Falle eines Stromausfalls könnte man das Blackout im Stadthaus nur eine kurze Zeit mit Notstromaggregaten überbrücken. «Da wäre es allenfalls schwierig, die gesamte IT der Verwaltung am Laufen zu halten», sagt Michael Weber, Leiter Sicherheit und Gesundheit. Bei der Feuerwehr und bei der städtischen Wasserversorgung sehe die Lage besser aus. «Diese haben bereits Generatoren, die den Strom auch in einer Krisensituation weiter zur Verfügung stellen könnten», sagt Weber.

70 Prozent der städtischen Gebäude heizen mit Gas

Schlieren heizt derweil rund 70 Prozent der städtischen Gebäude mit Erdgas. Einige der übrigen Gebäude wie das Schulhaus Reitmen sind der Fernwärme angeschlossen. In der Immobilienstrategie 2035, die vom Stadtrat 2021 verabschiedet wurde, ist der Ausstieg aus den fossilen Energien wie Erdgas oder Erdöl beschlossen.

Die Stadt Schlieren besitzt einige kleinere Notstromgruppen. «Für diese ausserordentliche Lage wurden speziell zwei grössere Notstromgruppen für systemrelevante Anlagen der Stadt organisiert», schreibt die Stellvertretende Stadtschreiberin Selina Brücker. Die Notstromgruppen könnten die Energie für die systemrelevanten Anlagen der Stadt liefern.

Die Stadt habe bereits Energiesparmassnahmen umgesetzt. So werde im Stadthaus seit Juli die Korridor- und Treppenhausbeleuchtung gedimmt. Weitere Massnahmen seien in Planung. Ob die Weihnachtsbeleuchtung «Rhea» über der Bahnhofs- und Uitikonerstrasse wie in den vergangenen Jahren erstrahlen wird, könne die Stadt derzeit aber noch nicht sagen.

2013 wurde die Weihnachtsbeleuchtung «Rhea» in Schlieren neu aufgehängt. Maika Schelb

Urdorf hat die Heizöltanks bereits gefüllt

Auch Urdorf bereitet sich auf einen knappen Winter vor. Seit Juli ist die Gemeindeführungsorganisation (GFO), die in Katastrophen und Notlagen die Planung für die Führung übernimmt, wieder aktiv. «Sie hat die Energieversorgungs-Situation analysiert und verschiedene kommunale Massnahmen beschlossen», schreibt Patrick Müller, Leiter Stab. Beispielsweise habe man die Heizöltanks gefüllt und bei kritischer Infrastruktur wie beispielsweise bei der Wasserversorgung Notstrominstallationen angebracht.

«Die Energieversorgung der gemeindeeigenen Infrastruktur wurde auf das notwendige Minimum reduziert», sagt Müller. Weitere Einschränkungen, wie beispielsweise die Ausserbetriebnahme von nicht zwingend notwendigen Anlagen, werden nach Massgabe der laufenden Entwicklungen und in Abstimmung der Massnahmen von Bund und Kanton beschlossen.