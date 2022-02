Birne, Schlamm und Alemannen: Das steckt in Limmattaler Ortsnamen

Limmattal Schlamm, Birnenbäume und alemannische Siedler: Das verbirgt sich hinter den Limmattaler Ortsnamen In einer neuen Serie beleuchtet die «Limmattaler Zeitung» Orte und ihre Namen in der Region. Zum Start werden die Gemeindenamen unter die Lupe genommen. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 25.02.2022, 04.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Birnbäumen hat die Gemeinde Birmensdorf ihren Namen zu verdanken. Dieser leitet sich nämlich aus der Zusammensetzung des althochdeutschen Siedlungsnamen-Grundworts «dorf» für «Dorf, Landgut» und dem althochdeutschen «biraboum», also «Birnbaum», ab. Eveline Beerkircher

Ortsnamen klingen so vertraut, dass wir ihrer Herkunft und Bedeutung im Alltag wenig Beachtung schenken. Sie dienen dazu, bestimmte Punkte in der Landschaft zu benennen. Damit erschöpft sich vielfach unsere Bekanntschaft mit ihnen. Die folgende Übersicht über die Bedeutung der Gemeindenamen im Limmattal soll ihre unbekannte Seite aufzeigen. Wussten Sie zum Beispiel, dass der Gemeindenamen des Rebbaudorfs Weiningen überhaupt nichts mit Wein zu tun hat und der Name Schlieren auf den damals schlammigen Untergrund hinweist?

Schweizer Ortsnamenforscher haben zwölf verschiedene Namensmotive zusammengetragen, mit welchen die wichtigsten und häufigsten Flur- und Ortsnamen bestimmt werden können. Die Geländeform spielte bei der Namensgebung eine Rolle, aber auch die Beschaffenheit des Bodens hatte Einfluss auf die Benennung. Gewisse Orte erhielten ihre Namen aufgrund von Gewässern, die sich in der Nähe befanden. Wiederum andere haben ihre Namen der Vegetation zu verdanken. Man bediente sich zudem der Tierwelt.

Neun von zwölf Gemeinden tragen einen alemannischen Personennamen

Darüber hinaus bildeten Rodungen und die Art der Bodennutzung Namensmotive. Vor- und frühgeschichtliche Fundplätze sowie Volksglauben und Sagen beeinflussten die Namensgebung ebenso. Nicht zu vergessen sind auch das Rechtsleben und Rechtsgeschehen. In diesem Zusammenhang lieferten vor allem ehemalige Richtstätten Inspiration für die Namensgebung. Die grösste Bedeutung im Limmattal ist jedoch Personennamen beizumessen. Besitzer, Grundherren oder die ersten Siedler verliehen den Orten ihre Bezeichnung. Dieses Namensmotiv trifft auf neun von zwölf Gemeindenamen in der Region zu.

Besonders im rechten Limmattal zeigt sich die ursprüngliche Lust am Besitzergreifen. Allen Gemeindenamen geht ein Personenname voraus. Diese Personennamen in Siedlungsnamen weisen auf die ältesten Siedler und Landbesitzer hin. Mit Stolz wird einem Eigentum oder einer Entdeckung der eigene Name gegeben – das ist heute noch so.

Der Name der Gemeinde Oetwil geht laut dem Schweizerischen Idiotikon auf den althochdeutschen Siedlungsnamen Otinwilare zurück und taucht im Verzeichnis der Zinsschuldner des Klosters St. Gallen um das Jahr 850 das erste Mal urkundlich auf. Zusammengesetzt ist der Name aus dem althochdeutschen Personennamen Oto und dem weitverbreiteten Siedlungsnamen-Grundwort wilari (Althochdeutsch) oder wiler (Mittelhochdeutsch), was so viel wie Weiler oder Gehöft heisst. Der Name Oetwil bedeutet also «(bei) dem Gehöft des Oto». Die ersten Siedler Oetwils haben sich vermutlich von Familien im Furttal abgespaltet. Die Namensverwandtschaft etwa zu Otelfingen (Otolf) ist offensichtlich.

In einer Kaufurkunde des Klosters Wettingen wurde Geroldswil am 20. April 1255 zum ersten Mal erwähnt. zvg

Beinahe identisch ist die Bildung des Siedlungsnamens im Nachbardorf Geroldswil. Der Name ist aus dem althochdeutschen Personennamen Gerolt und dem Siedlungsnamen-Grundwort wilari (Althochdeutsch) oder wiler (Mittelhochdeutsch) zusammengesetzt und bedeutet «(bei) dem Gehöft des Gerolt». Das Dorf wurde früher Gerolschwil oder Geroltzwiler genannt und wird erstmals 1255 in einer Kaufurkunde des Klosters Wettingen erwähnt.

Alemannen statt Trauben in Weiningen

Auch der Gemeindename Weiningen liegt einem alemannischen Personennamen zugrunde und hat – wie man möglicherweise denken könnte – nichts mit dem seit Jahrhunderten betriebenen Weinbau in der Gemeinde zu tun. Weiningen wird erstmals in einer Urkunde 870 als Winigon bezeichnet. Der Ortsname bildet sich aus der Siedlungsnamensendung -ingen, das eine personale Zugehörigkeit ausdrückt, und dem althochdeutschen Personennamen Wino, der sich in den Urkunden des Klosters St. Gallen belegen lässt. Weiningen bezeichnet also den Wohnort einer Siedlungsgemeinschaft, in deren Zentrum Wino stand.

Den Gemeinden Oberengstringen und Unterengstringen liegt ebenso ein althochdeutscher Personenname zugrunde. Im Jahr 870 wird in einer Schenkungsurkunde der Name Enstelingen erstmals erwähnt. Bei Engstringen handelt es sich um eine Bildung aus dem althochdeutschen Personennamen Anstilo oder Enstilo und der Ortsnamensendung -ingun, -ingen oder -igen. Der Name bedeutet so viel wie «bei den Gefolgsleuten, der Sippe des Anstilo». Oberengstringen ist das «obere Engstringen», Unterengstringen ist demnach das «untere Engstringen». Die Unterscheidung der beiden Orte ist seit dem frühen 14. Jahrhundert belegt.

Ein ursprüngliches Dorf oder das Dorf des Uro? Bei der Deutung des Ortsnamens Urdorf sind sich die Forscher nicht so einig. Severin Bigler

Nicht ganz so einig sind sich Ortsnamenforscher, was die Deutung des Gemeindenamens Urdorf betrifft. Der Name beruht entweder auf einer Zusammensetzung aus dem besitzanzeigenden althochdeutschen Personennamen Uro und dem Grundwort dorf, was auf Althochdeutsch und Mittelhochdeutsch Weiler, Dorf, Hof oder Gehöft heisst. Diese Zusammensetzung lässt auf die Bedeutung «das Dorf des Uro» schliessen. Sie wird durch frühmittelalterliche Urkunden der Stiftsbibliothek St. Gallen gestützt. Darin findet sich nämlich der Personenname Uro. Möglich könnte aber auch eine Bildung mit dem Wortteil Ur- und dorf sein, was so viel wie «das alte, ursprüngliche Dorf» bedeuten würde. Da Urdorf ein Ort mit langer Siedlungskontinuität ist, ist auch diese Bedeutung plausibel.

Der Name der Gemeinde Uitikon geht auf eine Form von Utinghofun zurück. Sie setzt sich aus der Siedlungsnamensendung -inghofun und dem häufigen althochdeutschen Personennamen Uto zusammen. Letzterer ist mehrfach in den Urkunden des Klosters St. Gallen bezeugt. Der Ortsname Uitikon wird ab dem 13. Jahrhundert urkundlich als Uetinchon, Uitinkon und Uitichon erwähnt.

Auch der Name des Bezirkshauptorts Dietikon steht im Zusammenhang mit einem althochdeutschen Personennamen. Es handelt sich dabei um Dioto oder Dieto. Zusammen mit der Ortsnamensendung -(i)kofen oder -(i)kon ergibt er die althochdeutsche Grundform Dietinghofun, was so viel wie «bei den Höfen der Leute des Dieto» bedeutet. Der Personenname ist in den Urkunden des Klosters St. Gallen belegt. In einer Chronik von 1135 ist der Name Dietikon erstmals urkundlich bezeugt.

Gemeinde Bergdietikon entstand erst 1798

Bergdietikon entstand 1798 und wurde «Munizipalgemeinde Ob Dietikon» genannt oder auch als «Berggemeinde Ob Dietikon» oder einfach nur als «Ob Dietikon» bezeichnet. Im aargauischen Gesetz betreffend die Bezirks- und Kreiseinteilung von 1803 wurde die Gemeinde dann «Berggemeinde Dietikon» genannt. Seit 1840 begann sich der Name Bergdietikon durchzusetzen, teilweise zuerst noch als «Berg-Dietikon».

Drei Gemeindenamen tanzen im Limmattal aus der Reihe, was ihre ursprüngliche Bedeutung betrifft. In den Namen Aesch, Birmensdorf und Schlieren wurden keine alemannischen Siedler verewigt.

Der Name der Stadt Schlieren taucht 828 zum ersten Mal in einer Urkunde auf. Er verweist auf das mittelhochdeutsche Wort Slier, was so viel wie Lehm oder Schlamm heisst. Im Schweizerdeutschen hat das Wort Schlier die gleiche Bedeutung. Mit dem Ausdruck «ze den Slierron» wurde ursprünglich ein Ort «bei lehmigen, schlammigen Stellen» bezeichnet. Ortsnamenforscher führen den Namen auf die teils meterhohe Lehmschicht zurück, die im Limmattal die Grundwasser führende Kiesschicht überlagert. Orts- und Flurnamen mit dem Element Schlier- begegnet man in der Deutschschweiz vornehmlich im voralpinen Raum.

Der Name der Gemeinde Birmensdorf ist aus dem althochdeutschen Siedlungsnamen-Grundwort dorf für «Dorf, Landgut» und dem althochdeutschen biraboum, also «Birnbaum», zusammengesetzt. Dieser bezieht sich auf die ursprüngliche Lage der frühmittelalterlichen Siedlung bei einem oder mehreren Birnbäumen.

Aesch könnte sich auf den Ackerbau oder Eschenbäume beziehen

Bestimmte Bäume fallen auch bei der Bildung des Ortsnamens der Nachbargemeinde Aesch ins Gewicht. Die Forschung bezieht sich auf das althochdeutsche Wort ascahi, was eine «Stelle mit vielen Eschen oder Eschengehölz» bezeichnet. Beim Ortsnamen Aesch könnte es sich also um eine Ansiedlung in oder bei einem Eschengehölz handeln. Das ist jedoch nicht die einzige Deutung. Der Name könnte sich auf das althochdeutsche Wort ezzisch oder mittelhochdeutsche Wort esch beziehen, was Saat oder Saatfeld bedeutet. 2001 wurde der Name Aesch bei Birmensdorf offiziell in Aesch ZH umgeändert.

Orte und ihre Namen Faszination Onomastik In einer neuen losen Serie widmet sich die «Limmattaler Zeitung» den Orts-, Flur- und Strassennamen in der Region. Dabei werden die Herkunft, Bedeutung und linguistische Herleitung, aber auch die volkstümlichen Namenstraditionen betrachtet. Zu Wort kommen Experten, Namensforschende und historisch interessierte Personen aus dem Limmattal.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen