Martin Neukom: «Es soll eine kühlende Oase entstehen"

Limmattal Regierungsrat Martin Neukom: «Es soll eine kühlende Oase für das Limmattal entstehen» Die Standortgemeinden unterzeichnen die Projekt-Charta für das Jahrhundertprojekt «Lebendige Limmat». Lydia Lippuner 30.09.2022, 19.03 Uhr

Oberengstringer Gemeindepräsidenten André Bender, Priorin Irene vom Kloster Fahr, Regierungsrat Martin Neukom, Marcel Balmer, Gemeindepräsident von Unterengstringen und Markus Bärtschiger, Stadtpräsident von Schlieren zeigen die Projektunterlagen des Projekts. Alex Spichale

Die Person im Weidling auf der Limmat wird immer deutlicher erkennbar. Darin sitzt Regierungsrat Martin Neukom (Grüne) in einer leuchtend grünen Jacke. Von zwei Mitgliedern vom Wasserfahrverein Schlieren wird er ans Ufer vor dem Kloster Fahr gestachelt. Im Gepäck hat er die Projektunterlagen für das Revitalisierungsprojekt «Lebendige Limmat». Diese übergibt er den am Projekt beteiligten Vertretern der Standortgemeinden.

Regierungsrat Martin Neukom (Grüne) wird von zwei Pontonieren zum Kloster Fahr chauffiert. Alex Spichale

«Es ist ein einmaliges Projekt im Kanton und eines der grösseren und umfassenden in der ganzen Schweiz», sagt der Regierungsrat kurz darauf in der Trotte beim Kloster Fahr vor versammelter Gesellschaft. Er erklärt, weshalb das Projekt als Jahrhundertprojekt gilt. Unter anderem bezeichnet er es als urbanes Pendant zu den Thurauen im Weinland.

Früher habe man die Limmat begradigt, um noch mehr Land zu gewinnen und das Tal vor Hochwasser zu schützen. Das sei richtig gewesen, doch es habe auch Schattenseiten gehabt. «Über den Schaden, der dadurch in der Natur entsteht, wusste man damals noch nicht viel», sagt Neukom. Heute wisse man, dass ein begradigter Flusslauf keinen guten Lebensraum biete. «Die Limmat ist momentan ähnlich monoton wie die Autobahn nebenan», sagt Neukom. Das solle sich nun ändern. Das Projekt biete damit sowohl eine Antwort auf die Klimakrise als auch auf die Bio­diversitätskrise. Überdies werde ein attraktives Naherholungsgebiet geschaffen. «Es soll eine kühlende Oase für das Limmattal entstehen», sagt Neukom. Doch bis die ersten Bagger anrollen, müssten der Kanton und die Gemeinden vor Ort viel Arbeit leisten.

Fairer Kompromiss für Schlieren

Für Schlieren bedeutet das Projekt nebst einer Erweiterung des Naherholungsgebiets auch den Verlust von vielen Gärten im Betschenrohr. Dies sorgte im Vorfeld bereits für Unmut. Für die Bevölkerung sei es wichtig, dass man einen wirksamen Hochwasserschutz habe, sagt Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP). Denn von einem Hochwasser wäre bis zu einem Viertel der Stadt Schlieren betroffen. Zudem wolle die Bevölkerung ein schönes Naherholungsgebiet haben. Dabei müsse man immer zwischen den Bedürfnissen der Menschen und dem Schutz der Natur abwägen. «Wir haben nun einen guten Schweizer Kompromiss gefunden», sagt Bärtschiger. Die Lösung, die man erarbeitet habe, sei fair.

Auch der Oberengstringer Gemeindepräsident André Bender (SVP) zeigt sich zufrieden mit dem Projekt. Er sagt: «Das Projekt ist wertvoll als Naherholungsgebiet für die Bevölkerung. Wir sind sehr froh darum.» Dass der Autobahnrastplatz an der A1H allenfalls zugunsten des Projekts verschwindet, spielt Oberengstringen zusätzlich in die Karten. «Diese Raststätte ist nutzlos», sagt er. Oberengstringen kämpft schon seit Jahren gegen den Autobahnrastplatz auf dem Gemeindegebiet. 2019 blitzte die Gemeinde mit einer Beschwerde dagegen ab. Falls der Rastplatz aufgehoben wird und das Land stattdessen der Natur sowie der Bevölkerung zu Gute kommt, würde dies gleich zwei Bedürfnisse erfüllen.

In Unterengstringen sorgte das Projekt im Vorfeld ebenfalls für Diskussionen. So ging die Angst um, dass der Ort, an dem man traditionellerweise die Mittefasten-Kienbesen und den Böögg verbrennt, wegen des Projekts künftig nicht mehr zur Verfügung stehe. Dies wäre aber ein harter Schlag für Unterengstringen gewesen. Dieser Fall tritt nun nicht ein. «Die Naherholung bietet einen Mehrwert für die Bevölkerung», sagt zudem Gemein­depräsident Marcel Balmer (SVP). Es sei der Unterengstringer Bevölkerung wichtig, dass der Zugang ins Grüne verbessert werde.

Priorin Irene unterschreibt die Projekt-Charta in der Trotte des Klosters. Alex Spichale

Kloster gibt Land her, um die Schöpfung zu erhalten

Das Kloster Fahr ist von der Revitalisierung stark betroffen, da das Kloster viel Land abgeben wird. Dies entspreche aber der Vision des Klosters. «Wir wollen die Schöpfung erhalten und auch für Biodiversität mehr Raum schaffen», sagt Priorin Irene. Doch als Bauerntochter schmerze es sie auch ein wenig, so viel fruchtbares Land abzugeben. «Als Gemeinschaft sind wir aber bereit, einen Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung zu leisten, weil wir glauben, dass dies ein langjähriger Mehrwert für das gesamte Anliegen ist», sagt sie. Zum Abschluss unterzeichneten die Politiker und die Priorin in einem symbolischen Akt die Projekt-Charta.