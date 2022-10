Schlieren hat höchste Steuer für Hunde

Limmattal «Rational nicht erklärbar»: Schlieremer zahlen für ihre Hunde am meisten 200 Franken beträgt die Hundesteuer in Schlieren – zu viel, findet ein Leser. Die Stadt hat Antworten. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Hundehalterinnen und -halter müssen eine jährliche Steuer zahlen. Keystone / Christian Beutler

«Rational nicht erklärbar», findet ein Schlieremer die Höhe der Hundesteuern. «Eine massive Senkung wäre mehr als nur ein Zeichen, es ist an der Zeit», schrieb Rolf Wegmüller kürzlich in einem Leserbrief in der «Limmattaler Zeitung». Für seine beiden Hunde muss er jährlich 400 Franken bezahlen – 200 pro Tier. Für ihn völlig unverständlich. «Sehr bedenklich, in der Stadt Schlieren werden die höchsten Hundesteuern im ganzen Kanton Zürich erhoben», schrieb der ehemalige Gemeindeparlamentspräsident in seinem Leserbrief weiter.

Es ist so: Schlieren ist Spitzenreiterin bei den Hundesteuern. Denn das Hundegesetz des Kantons Zürich hält fest, dass die Gemeinden die Höhe der Abgaben selbst bestimmen können, sie müssen sich aber zwischen 70 und 200 Franken bewegen. Schlieren ist im Limmattal die einzige Gemeinde, die an die Grenze geht. Davon werden 30 Franken an den Kanton abgegeben.

In Uitikon zahlen Hundehalterinnen und -halter mit 100 Franken am wenigsten, dicht gefolgt von Urdorf mit 105 Franken. In Geroldswil ist die Hundesteuer neben Schlieren am höchsten mit 190 Franken.

Vor vier Jahren wurde die Hundesteuer in Schlieren erhöht

Rolf Wegmüller muss für seine beiden Hunde eine ziemlich grosse Summe zahlen. Colin Frei (Schlieren, 3. April 2019)

Mit dem eingenommenen Geld würden sich locker drei Vollzeitstellen finanzieren lassen, so Wegmüller. «Die Frage stellt sich aber, was müssen mindestens drei Vollzeitangestellte dafür machen?» Genug, weiss die Stadt. «Die Einnahmen der Hundesteuern werden primär zum Unterhalt der Robidog-Abfalleimer verwendet, deren regelmässige Leerung sowie das Auffüllen mit Hundekotsäcken», schreibt Astrid Romer von der Kommunikation der Stadt Schlieren. Hinzu kämen Verwaltungskosten.

Die Höhe der Hundesteuer entspreche den tatsächlich entstandenen durchschnittlichen Kosten. Vor vier Jahren wurde sie von 180 auf 200 Franken erhöht. Denn: «Die Aufwände im Zusammenhang mit der Administration, der Abfallbewirtschaftung als auch der Reinigung des öffentlichen Raumes haben in den letzten Jahren laufend zugenommen», schreibt Romer. Die Zunahme könne auf verschiedene Ursachen zurückgeführt werden. Die Stadt erwähnt die Zunahme von Littering, also unsachgemäss entsorgtem Abfall im öffentlichen Raum.

Rolf Wegmüller fordert tiefere Hundesteuer

Angestiegen ist auch die Anzahl Hunde in der Stadt. 2016 waren es noch 560 Hunde, 2021 bereits 709. «Schlieren wächst dynamisch», schreibt Martin Fritsche von der Kommunikation der Stadt Schlieren. Der Zuwachs der Hunde sei proportional zum Bevölkerungswachstum. Ein Kausalzusammenhang zwischen der Anzahl registrierter Hunde und der steigenden Aufwände der Abfallbewirtschaftung sowie der Reinigung des öffentlichen Raums könne keiner gezogen werden.

Rolf Wegmüller fordert die Stadtverwaltung auf, die Hundesteuern rückwirkend per Januar 2022 zu senken und «den zu viel bezahlten Betrag den Hundehaltern zurückzuerstatten»! Eine Senkung der Hundesteuern ist bei der Stadt aber kein Thema.

Nachweis muss auf Verlangen erbracht werden

Neben den Hundesteuern erwähnte Wegmüller in seinem Leserbrief auch den Umstand, dass die Stadt die Hundebesitzer aufgefordert hatte, eine Bestätigung der Haftpflichtversicherung des Hundes einzureichen. Dies geschah allerdings gestützt auf das kantonale Hundegesetz. Im Kanton Zürich fordert das Hundegesetz eine Haftpflichtversicherung für die Vierbeiner mit einer Deckung von mindestens einer Million Franken. «Dies gilt für alle Hunde, unabhängig von Grösse und Rasse», schreibt Astrid Romer. Es sei auch möglich, die Haustiere in der Privathaftpflicht zu integrieren – dies müsse aber mit der Versicherung geklärt werden.

Das Gesetz hält zudem fest, dass auf Verlangen ein entsprechender Nachweis erbracht werden muss. «Das kantonale Veterinäramt hat uns angehalten, die Bestätigung einer Haftpflichtversicherung aller Hundehalter einzufordern und aufzubewahren», erklärt Romer. Eine entsprechende Haftpflichtversicherung müssen alle bisherigen und zukünftigen Hundehalter in Schlieren einreichen. Wer bereits einen Hund besitzt, muss dies bis Ende Oktober tun.

