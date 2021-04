Limmattal Die Terrassen sind offen: Ein verhaltener Start in Richtung Normalität Die Limmattaler Wirte bleiben am ersten Tag vorsichtig mit Prognosen, sind aber verhalten optimistisch. Die ersten Gäste freuen sich derweil, in der Sonne ihren Kaffee oder ihr Bier zu trinken. Ein Augenschein vor Ort. Hans-Caspar Kellenberger 19.04.2021, 17.32 Uhr

Die Terrasse des Restaurants Tomate an der Kirchstrasse in Dietikon ist am Montagmittag mässig besetzt. Die Sonne scheint zwar, die Temperaturen machen aber noch nicht ganz mit. Bild: Chris Iseli

Die Temperaturen sind noch nicht ganz so frühlingshaft, wie es sich wohl so mancher Beizer erhofft hat. Nahezu volle Terrassen findet man deswegen am Montag nur da, wo auch die Sonne scheint. Trotzdem haben zahlreiche Restaurants und Bars ihre Terrassen wieder geöffnet.

Aufbruchstimmung und Vorsicht bei den Kunden

Fragt man Passanten im Dietiker Zentrum, so sind die einen noch vorsichtig und warten mit dem Besuch von Restaurantterrassen zu. «Es ist noch nicht sicher, ich warte noch ein par Wochen», sagt einer. Andere wiederum freuen sich: «Ich kann endlich wieder im Restaurant essen gehen, ich habe das vermisst. Ich fühle mich sicher», sagt eine Kundin, die draussen vor dem Caffè Spettacolo am Bahnhof Dietikon sitzt. «Es gibt einem das Gefühl von Freiheit zurück», meint ein anderer Gast.

Im Aussenbereich der Bar Idea Gülbey im Stadtzentrum herrscht gute Stimmung, die Sonne scheint hier auf die Terrasse. Bild: Hans-Caspar Kellenberger

Bei der Bar Idea Gülbey an der Löwenstrasse meint ein Gast: «Ich bin froh, dass wieder offen ist. Das war ja kein Zustand vorher.» Ein älterer Mann auf einer Bank im Stadtzentrum meint wiederum: «Ich würde wieder auf die Terrasse sitzen. Im Innenbereich aber würde ich mich noch nicht sicher fühlen.» So zeigt sich nach den vom Bund beschlossenen Öffnungsschritten das Bild eines verhaltenen Neustarts. Gäste und Passanten sind sich uneins: Die einen freuen sich, die anderen warten zu. Die Unsicherheit ist trotz der Freude über die kleine neue Freiheit gross.

Die Wirte sind verhalten optimistisch

Dundup Wagozang ist Inhaber der «Food Bar» am Dietiker Rapidplatz. Er ist verhalten optimistisch. Der Aussenbereich seines Restaurants ist geöffnet. «Es hat nicht so viele Leute heute», sagt er. «Das Wetter ist aber auch noch nicht so gut, es ist kalt. Vielleicht wird es bald besser, wenn es wärmer wird. Auch sind viele Leute noch im Homeoffice», sagt der Wirt.

Im Aussenbereich der «Food Bar» in Dietikon essen einige Personen zu Mittag. Ausgebuchte Plätze gibt es hier aber vorerst keine. Bild: Hans-Caspar Kellenberger

Auch in anderen Ortschaften im Limmattal sind ab heute wieder einige Terrassen geöffnet. So auch die Waldschenke Altberg oberhalb von Oetwil. «Wir können uns nicht beschweren, es hatte so viele Gäste wie sonst auch bei diesen Temperaturen», meint Inhaber Thomas Hoffmann. Der Wirt der Waldschenke Altberg gibt dann auch eine optimistische Prognose für die kommenden Tage und Wochen ab. «Ich denke, dass es besser wird, wenn die Temperaturen steigen. Wir gehen von einer Zunahme an Gästen aus», sagt Hoffmann. «Wir können zwar pro Tisch nur vier Personen platzieren, aber haben eine grosse Terrasse und viele Tische zur Verfügung. Das war schon im vergangenen Jahr so und wir kamen damit gut zurecht.»

Der Wirt des «Schweizerhof» in Oberengstringen ist optimistisch, dass mit steigenden Temperaturen wieder mehr Gäste die Terrasse besuchen. Bild: Florian Schmitz

In Oberengstringen hat das Restaurant Schweizerhof ebenfalls seine Terrasse geöffnet. «Es sind nicht viele Gäste, aber immerhin kommen einige», sagt Wirt Soosai Muthu. «Wir freuen uns, wieder offen zu haben. Und die Menschen haben Freude wieder raus zu können», sagt der Inhaber des «Schweizerhof». Allerdings rentiere es aber noch nicht. Nur knapp die Hälfte der Aussenplätze seien an diesem Montag besetzt. Wie die anderen von der «Limmattaler Zeitung» angefragten Wirte ist aber auch Muthu optimistisch, dass bei steigenden Temperaturen mehr Leute die Terrasse seines Restaurants besuchen.

Die Aussenbereiche der Gastronomiebetriebe am Dietiker Rapidplatz bleiben auch nach 12 Uhr fast leer. Bild: Hans-Caspar Kellenberger

Den Temperaturanstieg abwarten

Es gibt aber auch Gastronomiebetriebe, die erst wieder öffnen, wenn auch die Innenbereiche mit Gästen besetzt werden dürfen. Da es sich für sie sonst gar nicht lohnen würde. Andere wiederum warten auf einen Temperaturanstieg. Noch ist es vielen zu kalt.

Nicht alle haben ihre Terrassen geöffnet. Die Edi's Lounge im Dietiker Stadtzentrum aber schon. Bild: Chris Iseli

Und so dürfte man sich wohl erst im Verlauf der kommenden Wochen ein realistisches Bild davon machen können, was die Terrassenöffnungen den Gastronomiebetrieben bringt.