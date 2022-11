Bezirksparteien schlagen Katrin Brunner als Bezirksrichterin vor

Limmattal Neue Stelle: Bezirksparteien schlagen gemeinsam Katrin Brunner als Bezirksrichterin vor Die interparteiliche Konferenz des Bezirks Dietikon hat die GLP-Kandidatin nominiert, um die vom Kantonsrat geschaffene Richterstelle zu besetzen. Florian Schmitz 28.11.2022, 14.43 Uhr

Künftig werden am Bezirksgericht mindestens neun statt wie bisher acht Richterinnen und Richter tätig sein. Severin Bigler

Die interparteiliche Konferenz des Bezirks Dietikon hat Katrin Brunner (GLP) als Kandidatin für die neu geschaffene Bezirksrichterstelle am Bezirksgericht Dietikon nominiert, wie es in einer Mitteilung heisst. Die 33-jährige Rechtsanwältin arbeitete mehrere Jahre als Gerichtsschreiberin am Bezirksgericht Meilen und als Anwältin in einer Zürcher Anwaltskanzlei.

Zuvor habe sie ihre Studien an der Universität Zürich und an der London School of Economics and Political Science mit Bestnoten abgeschlossen, heisst es weiter. Laut der Mitteilung wird die in Weiningen aufgewachsene Brunner nach einem Abstecher nach Zürich mit ihrer Familie wieder in ihr Heimatdorf zurückkehren.

Die neue Stelle am Bezirksgericht Dietikon ist zu besetzen, weil der Kantonsrat im Sommer 2022 beschlossen hat, die Ressourcen an Bezirksgerichten zu erhöhen. Damit steigen in Dietikon die Stellenprozente von 650 auf 750 und die Mindestanzahl Richter von acht auf neun.