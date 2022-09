So soll die Limmat bei Schlieren renaturiert werden

Limmattal Mehr Natur, mehr Erholung, mehr Schutz: Die Limmat wird aus ihrem Korsett befreit und erhält ein neues Gesicht Mit dem Projekt «Lebendige Limmat» will der Kanton den über drei Kilometer lange Abschnitt zwischen der Stadtgrenze zu Zürich und der Überlandstrassenbrücke unterhalb des Klosters Fahr revitalisieren. Baubeginn für das 70-Millionen-Franken Vorhaben ist frühestens 2027. Sandro Zimmerli Jetzt kommentieren 30.09.2022, 17.18 Uhr

Diese Visualisierung zeigt den ganzen Limmatbogen, wie er in Zukunft aussehen soll. Visualisierung: zvg / Kt. ZH Hier ist die zukünftige Situation beim Schlieremer Zelgli (links) und dem Kloster Fahr (rechts) zu sehen. Visualisierung: zvg / Kt. ZH Diese Visualisierung zeigt rechts Oberengstringen mit der Autobahn-Raststätte und links Schlieren mit dem Betschenrohr. Visualisierung: zvg / Kt. ZH Auf dieser Visualisierung ist rechts im Bild der Unterengstringer Mittefasten-Böögg zu sehen. Das Volksfest wird auch in Zukunft seinen Platz an der Limmat haben und der Böögg wird ziemlich genau am gleichen Ort stehen wie bisher. Visualisierung: zvg / Kt. ZH Hier ist auf dem Bild links das Schlieremer Areal der Arbeitsgemeinschaft der Zürcher Bildhauer zu sehen. Rechts im Bild ist das Oberengstringer Ufer zu sehen. Visualisierung: zvg / Kt. ZH Die Visualisierungen zeigen: Die Limmat wird stark verändert sein, wenn dann das Bauprojekt Revitalisierung dereinst fertig ist. Visualisierung: zvg / Kt. ZH

Schon seit einigen Jahren wird von der Revitalisierung des Limmatbogens gesprochen. Was genau geplant ist, war bislang nicht bekannt – bis am Freitag. Im Kloster Fahr präsentierten Christoph Zemp, Amtschef des Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel), sowie Markus Federer, Projektleiter des Awel, das Vorprojekt für die Neugestaltung des über drei Kilometer langen Flussabschnitts zwischen der Autobahnbrücke bei Oberengstringen und der Überlandstrassenbrücke beim Schützenhaus Unterengstringen. Entstehen soll hier «eine natürliche Flusslandschaft, die sich immer wieder von alleine verändert. Wir wollen dies ganz bewusst als Gegenpol zum dichten urbanen Raum», erklärte Federer.

Dabei würden drei Ziele verfolgt. So sollen mit dem Projekt neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen entstehen. Geplant ist, dass sich am natürlichen und über weite Strecken unbefestigten und kiesigen Ufer, auf Kiesinseln und im Fluss zahlreiche Fische, Vögel, Amphibien und Pionierpflanzen wieder heimisch fühlen werden.

Es gibt Zonen, die ausschliesslich der Natur vorbehalten sind

Die aus ihrem Korsett befreite Limmat soll zudem zur grünen Oase für die Bewohnerinnen und Bewohner des Limmattals werden. Erreichen will man dies mit Naherholungsbereichen wie etwa Badestellen und Aufenthaltsräumen zum Verweilen und Spielen. Demgegenüber wird es Zonen geben, die ausschliesslich der Natur vorbehalten sind. Auch Mischzonen sind geplant.

So präsentiert sich die Situation heute: Unten rechts ist die Engstringerbrücke zu sehen. Das rechte Ufer gehört zu Unterengstringen, ein Teil des linken ebenfalls. Weiter links ist Schlieren. In der Bildmitte weiter hinten ist das Kloster Fahr zu erkennen. Severin Bigler/CH Media Hier das Kloster Fahr von der anderen Seite. Severin Bigler/CH Media Im Kloster Fahr, dass als Exklave zur Aargauer Gemeinde Würenlos gehört, hat der Kanton Zürich am Freitag das Projekt Limmat-Revitalisierung vorgestellt. Severin Bigler/CH Media Hier ist das Kloster Fahr im linken Bildbereich zu sehen. Während die Limmat in diesem Bereich heute sehr kanalisiert verläuft, soll sie in Zukunft viel freier und dynamischer fliessen. Severin Bigler/CH Media Kanalisiert bis zum Geht-nicht-mehr ist die Limmat heute. Um Platz zu schaffen für die Limmat-Revitalisierung, werden beim Schlieremer Betschenrohr-Areal zahlreiche Schrebergärtner weichen müssen. Severin Bigler/CH Media Dass die Schrebergärten weichen müssen, hat schon verschiedentlich für Unmut gesorgt. Severin Bigler/CH Media Schon heute ist die Limmat als Naherholungsgebiet sehr beliebt. Nun soll sie naturnaher werden. Naturliebhabern dürfte das gefallen. Severin Bigler/CH Media Die Limmat, hier in Richtung Dietikon gesehen. Hier endet der Limmatbogen, der revitalisiert werden soll. Severin Bigler/CH Media Damit man genug Platz hat für die Revitalisierung, werden mehr als 10 Hektaren Landwirtschaftsland weichen müssen. Severin Bigler/CH Media Aus Sicht des Kantons handelt es sich bei der Revitalisierung um eine «Jahrhundertchance» für das Limmattal. Severin Bigler/CH Media Hier ist im Vordergrund gut das Schlieremer Areal Betschenrohr zu sehen. Severin Bigler/CH Media Bei der Planung des Revitalisierungsprojekts wurden die Stadt Schlieren und die Gemeinden Unterengstringen und Oberengstringen miteinbezogen. Severin Bigler/CH Media Die Drohnenbilder zeigen klar, wie kanalisiert die Limmat ist. Das soll in Zukunft nicht mehr so sein. Frühestens 2027 werden die Bagger auffahren. Severin Bigler/CH Media Endgültig ist dieser Baustart-Termin noch nicht. Schliesslich handelt es sich um ein grosses Projekt. Kosten: 70 Millionen Franken. Severin Bigler/CH Media Die revitalisierte Limmat soll ein bewusster Gegenpol zur dichten und urbanen Besiedlung des Limmattals sein. Severin Bigler/CH Media Rund 1700 Kilometer der total 3550 Kilometer Fliessgewässer im Kanton Zürich sind in einem schlechten Zustand respektive nicht mehr naturnah. Für die Zeit von 2015 bis 2035 hat sich der Kanton Zürich vorgenommen, total 100 Kilometer zu revitalisieren. Die etwas mehr als drei Kilometer der Limmat, die revitalisiert werden sollen, sind ein Teil davon. Severin Bigler/CH Media Klostergebäude und Hochhäuser, dazwischen die kanalisierte Limmat. Mit der Revitalisierung wird die Region noch vielfältiger. Severin Bigler/CH Media

Das dritte Ziel ist, den Schutz vor Extremereignissen zu erhöhen. Durch die Verbreiterung des Flusses wird das Wasser künftig mehr Platz haben, was das Siedlungsgebiet besser vor Hochwasser schützt. Überdies sollen Fische und andere Wasserlebewesen, aber auch die Menschen, in den zunehmenden Hitzeperioden Schatten und Abkühlung in der naturnahen Flusslandschaft finden.

Bund und Kanton übernehmen den Grossteil der Kosten

Die Kosten für das Projekt mit dem Titel «Lebendige Limmat» werden mit rund 70 Millionen Franken veranschlagt, wobei der Bund und der Kanton den Grossteil übernehmen, wie Federer betonte. Bis die Bagger auffahren, wird es allerdings noch eine Weile dauern. Zunächst wird das nun vorliegende Vorprojekt mit dem Bauprojekt weiter konkretisiert, ehe das Baubewilligungsverfahren startet. Läuft alles nach Plan, kann mit der Umsetzung des Projekts, das unter Einbezug der Standortgemeinden Schlieren, Oberengstringen und Unterengstringen sowie dem Kloster Fahr und der Stadt Zürich erarbeitet wurde, 2027 begonnen werden. Ab dann wird sich die Landschaft im Projektperimeter markant ändern. Dies nicht nur wegen der Verbreiterung der Limmat, sondern auch wegen der verschiedenen Inseln, die im Fluss entstehen und ihm ein völlig neues Gesicht geben werden.

zvg / Kt. ZH

Der Abschnitt «Betschenrohr» ist das Herzstück des Projekts

Unterteilt ist das Projekt in die drei Abschnitte «Gaswerk», «Betschenrohr» und «Zelgli-Kloster Fahr». Sie alle weisen unterschiedliche Gestaltungselemente auf. Im Abschnitt «Gaswerk», der sich von der Autobahnbrücke bis zum Gasi-Brüggli erstreckt, befinden sich zwei Erholungszonen. Wobei der Limmatraum direkt mit den Ateliers der Arbeitsgemeinschaft Zürcher Bildhauer auf dem Gaswerkareal verbunden werden soll. Dabei wird das historisch bedeutende Backsteingebäude erhalten. Bei diesem sogenannten Künstlerareal wird künftig ein Platz zum Verweilen einladen. Zudem lässt es sich dort auf Grasstufen an der Limmat sitzen.

Herzstück des Projekts ist der Abschnitt «Betschenrohr», der vom Gasi-Brüggli bis zur Engstringerbrücke reicht. Dort wird die Limmat dreimal breiter, als es der kanalisierte Fluss heute ist. Entstehen soll dort ein Auengebiet, dessen Gesicht sich durch den Gang des Wassers stetig verändert. In diesem Abschnitt befinden sich denn auch besonders grosse Zonen, die der Natur vorbehalten sind. Dennoch ist auch in diesem Teil des Projektes ein Badebereich geplant. Zudem soll ein Beobachtungsturm entstehen.

Weil die Limmat im Abschnitt «Betschenrohr» besonders stark verbreitert wird und dies nur auf der Schlieremer Seite möglich ist, wird der Eingriff in die heutige Landschaft besonders gross. Wie Markus Federer ausführte, werde rund die Hälfte der Fläche des Familiengartenareals Betschenrohr für die Realisierung der geplanten Neugestaltung benötigt. Insgesamt rechnet man beim Kanton mit einem Landbedarf von rund 20 Hektar für das Gesamtprojekt «Lebendige Limmat». Davon sind gemäss Federer 11,8 Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche. Davon sind wiederum 9,6 Hektar Fruchtfolgefläche.

Böögg wird weiterhin an seinem angestammten Platz verbrannt

Nicht betroffen vom Projekt ist hingegen das Unterengstringer Mittefasten. Der Böögg kann auch künftig am gewohnten Ort nahe der Engstringerbrücke verbrannt werden. Dies, weil die Gebiete Stelzerwisen und Langwisen kaum vom Projekt tangiert werden. Letzteres wurde im Zuge des Baus des Quartiers Langwisen bereits 2007 revitalisiert.

Ebenfalls im Abschnitt «Betschenrohr» liegt der Autobahnrastplatz Oberengstringen, für dessen Aufhebung die Gemeinde schon lange kämpft. Auf die Frage, ob man nicht befürchte, dass die besonders naturnahe Gestaltung des Ufers in diesem Bereich zu unerwünschtem Rastplatz-Tourismus führen könnte, betonten die beiden Kantonsvertreter, dass man diesbezüglich in intensivem Kontakt mit dem Gemeinderat Oberengstringen und mit dem Bundesamt für Strassen sei. Auch der Kanton wolle dort keinen unerwünschten Tourismus, machte Awel-Amtschef Christoph Zemp klar. Zudem machten die Kantonsvertreter keinen Hehl daraus, dass auch ihnen eine Aufhebung des Rastplatzes entgegenkommen würde, weil dann mehr Platz für die Revitalisierung zur Verfügung stünde.

Der dritte Abschnitt «Zelgli-Kloster Fahr» erstreckt sich von kurz nach der Engstringerbrücke bis zur Überlandstrassenbrücke beim Schützenhaus Unterengstringen. Auch dort sind Aufenthaltsbereiche geplant. Etwa im Bereich Zelgli gegenüber dem Kloster.

