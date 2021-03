Limmattal Mehr Nager, Fische, Hunde und Verantwortung: So äussert sich der Haustierboom in der Region Die Pandemie ist für viele ein guter Grund, sich ein Tier anzuschaffen. Hundetrainer, Auffangstationen, Zoofachhändler und Tierärzte warnen jedoch vor unüberlegten Käufen. Sibylle Egloff 24.03.2021, 18.00 Uhr

12'000 Vierbeiner mehr leben seit dem Coronajahr in der Schweiz. Dass Hunde nicht nur putzige Begleiter sind, sondern viel Aufwand bedeuten, überlegen sich viele beim Kauf nicht. Andrea Stalder

Einsamkeit, Langeweile, Interesse oder ein lang gehegter Traum: Die Beweggründe für den Kauf eines Haustiers sind so unterschiedlich wie die Tierarten, die sich Frauchen und Herrchen in Haus und Garten holen. Die Coronakrise und das damit verbundene Homeoffice fördert die Tierliebe. Das Geschäft mit den pelzigen, herzigen oder exotischen Begleitern floriert.

Das bestätigt Qualipet, der grösste Zoofachhändler der Schweiz, der im Limmattal in Schlieren und in Dietikon je eine Filiale betreibt. «Wir merken einen Anstieg beim Verkauf von Nagern und Fischen», sagt Julia Herz, Leiterin Qualipet Digital AG, auf Anfrage. Zugenommen habe auch der Bedarf an Zubehör und Erstausstattungen für Hunde und Katzen. «Im Vergleich zum Vorjahr gibt es rund 12'000 Hunde mehr in der Schweiz. Da Katzen nicht gechippt werden müssen, ist hier die eindeutige Zahl nicht bekannt», sagt Herz. Qualipet selbst verkauft ausschliesslich Nager, Fische und Reptilien. Hunde und Katzen seien nur bei Züchtern oder in Tierheimen erhältlich.



«Unsere Mitarbeitenden freuen sich über so viel Tierliebe und stehen gerne beratend zur Seite, damit alles für eine artgerechte Haltung vorhanden ist», sagt Herz. Die Leute seien nun mehr zu Hause und hätten mehr Zeit für ein Haustier. «Viele packen jetzt die Chance und erfüllen sich einen lang ersehnten Wunsch. Man darf aber nicht vergessen, dass mit einem Tier auch viel Verantwortung ins Haus kommt.»

Schattenseiten gibt es zur Genüge. Das zeigen die jüngsten Berichte aus dem Tierspital Zürich, das sich wegen des Haustierbooms derzeit um besonders viele kranke Welpen kümmern muss, die Besitzer im Ausland erstanden haben. Herz warnt genau deswegen vor dem Kauf von Hunden ausserhalb der Schweiz. «Die Papiere können gefälscht sein und die Tiere leiden oftmals an schweren Krankheiten. Wir empfehlen, sie bei einem Züchter oder einem Schweizer Tierheim zu holen. So hat man die Möglichkeit, sich selbst einen Eindruck zu machen.»

Die Welpen werden ohne Wasser und Futter transportiert

Auch Tierärztin Denise Hindermann rät, die Finger von Welpen zu lassen, die im Internet angeboten werden, ohne dass professionelle Tierrettungsstationen dahinterstehen. «Viele Tiere werden unter unwürdigen Umständen geboren, nicht richtig geimpft und lange transportiert ohne Wasser oder Futter. Deshalb weisen einige Infektionskrankheiten wie Parvovirose auf, welche starken Durchfall hervorruft. Welpen sterben oft daran», sagt die Leiterin der Kleintierpraxis Steinhalden in Geroldswil. Sie nimmt ebenso eine gesteigerte Vorliebe für Haustiere wahr.

«Seit letztem Sommer gibt es sehr viel mehr neue Hunde- und Katzenbesitzer», sagt Hindermann. Dieser Eindruck rühre vielleicht aber auch daher, dass im Gegensatz zu Nagern der Besuch beim Tierarzt nach dem Kauf eines Hundes obligatorisch ist. «Wir registrieren die Hunde in einer Datenbank, da jeder Hund in der Schweiz gechippt und angemeldet sein muss.»

Auch sie sieht Risiken im aktuellen Haustierhype. «Einige kaufen sich sehr schnell ein Tier, ohne sich dabei viel zu überlegen. Viele unerfahrene Haustierbesitzer kommen dann in die Praxis und Fragen, wie sie damit umgehen müssen», erzählt Hindermann.

Im Internet oder in den sozialen Medien wimmle es von herzigen Tierfotos und -videos. «Einige können der Versuchung nicht widerstehen und wollen dann unbedingt auch ein solches Tier.» Wichtig sei aber, sich gut und länger Gedanken darüber zu machen. «Besteht der Wunsch nach einem Haustier auch nach vier Wochen noch oder sind dann andere Dinge interessant? Das sollte man sich unbedingt fragen», rät Hindermann. Ihr Tipp:

«Besprechen Sie den Kauf eines Hundes zum Beispiel mit Freunden, die bereits einen haben oder informieren Sie sich bei einer Tierarztpraxis, was die Haltung eines Haustiers bedeutet.»

Die hohe Nachfrage nach Tieren bemerkt auch Heidi Illi. Die Leiterin der Tierauffangstation Limmattal Säuliamt in Bonstetten kümmert sich derzeit um 29 Kaninchen, 3 Meerschweinchen und 2 Zwergziegen. «In den letzten Monaten haben einige ein Häschen oder ein Meerschweinchen für ihr Tier zu Hause geholt, dessen Gspänli eingeschläfert werden musste», sagt Illi. Gratis gibt sie die Nager nicht ab. Dies, um zu verhindern, dass die Tiere zu Leuten kommen, die sich nicht um sie sorgen.

Mehr Tiere in der Auffangstation, wenn die Homeofficepflicht fällt

«Wenn die Personen das Geld reut, dann kann man davon ausgehen, dass sie nicht bereit sind, den Tieren ein schönes Plätzchen zu bieten.» Illi hat Angst, dass sie bald wieder mit Hasen und Meerschweinchen überhäuft wird, wenn die Homeofficepflicht fällt und die Leute wieder in die Ferien gehen können. «Zur Ferienzeit werden die meisten Tiere abgegeben und wenn die Leute nicht mehr zu Hause arbeiten, könnte ihnen ein Haustier vielleicht zu viel werden», sagt sie.

Ausgebucht sind Jasmin Loiarros Hundekurse trotz massivem Anstieg von Hundehaltern aktuell nicht. «Das Ausmass des Hundebooms wird sich wohl erst in einem Jahr zeigen. Die neuen Hundebesitzer haben ein bis eineinhalb Jahre Zeit, um die entsprechenden obligatorischen Kurse im Kanton Zürich zu absolvieren», sagt die Hundetrainerin und Besitzerin der Dog Team School aus Bergdietikon.

Dass sich viele Menschen unüberlegt Hunde kaufen, sei kein Coronaphänomen. «Viele informieren sich grundsätzlich nicht und schaffen blauäugig einen Hund an», sagt Loiarro, die bereits seit 16 Jahren Hunde und Halter ausbildet. Wenn Unerfahrene ihren Kindern beispielsweise einen Herdentreibhund schenken würden, mache sie das hässig. «Diese Rasse war ursprünglich 24 Stunden gemeinsam mit einem Schafhirten draussen unterwegs. Ein solcher eignet sich nicht für Kinder und Anfänger», sagt die Expertin. Wenn die Kinder keine Lust mehr auf den Hund hätten, ihre Hausaufgaben und der Sport wieder im Vordergrund stünden, dann könne es passieren, dass der Hund aggressiv werde und Sachen zerstöre, weil er keine Bezugsperson habe sowie zu wenig Zuwendung und Auslauf erhalte.

Mit Kursen Kaufwillige abschrecken

Damit sich künftige Hundehalter besser auf den neuen Vierbeiner einstellen können, empfiehlt Loiarro einen theoretischen Sachkundekurs von sechs Stunden. «Vor ein paar Jahren war dieser noch obligatorisch. Er bietet nützliche Informationen, zeigt Interessierten, was es bedeutet, einen Hund zu haben und mit welchen Rechten und Pflichten die Haltung verbunden ist.» Dank diesem Kurs habe sie ein paar Hunde retten und vormals Kaufwillige abschrecken können. Leider würden ihn jedoch nur die wenigsten besuchen.

Das Virus halte Hundehalter derzeit zudem davon ab, Hundekurse zu buchen. «Vor allem Gruppenkurse sind im Moment wegen der Ansteckungsangst nicht beliebt. Personen bevorzugen Privatkurse, doch die sind teurer und einige müssen in Zeiten von Kurzarbeit nun aufs Portemonnaie achten», sagt Loiarro. Sie hofft nun auf wärmeres Wetter. «Sobald es draussen 15 Grad warm ist und der Regen nachlässt, kommen Hundehalter normalerweise wie Ameisen.»