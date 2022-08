Sommerhitze: Limmattaler Fische kamen mit einem blauen Auge davon

Limmattal Limmattaler Fischer sagt: «Die Reppisch ist auf einem historischen Tiefststand» Der Schweizer Fischerverband schlägt Alarm, es sei ein Fischsterben im Gange. Den Limmattaler Fischern macht besonders der aussergewöhnlich tiefe Wasserstand der Gewässer Sorgen. Die Fische seien aber nochmals mit einem blauen Auge davongekommen. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 25.08.2022, 12.00 Uhr

Zwischen Hofacker und der Limmat in Dietikon trocknete das Bachbett des Schäflibachs während zwei bis drei Tagen aus. Bild: Urs Hilfiker

Die sonnigen Sommertage haben ihre Schattenseiten: Die Gewässer sind ungewöhnlich warm. Für die Fische wird das zur Bedrohung. Bereits im Juli schlugen Limmattaler Fischer Alarm. Sie befürchteten, dass es aufgrund der anhaltenden Hitze und dem wenigen Wasser zu einem Fischsterben kommen könnte. Tatsächlich schrieb der Schweizerische Fischerei-Verband vor einigen Tagen: «Aktuell findet ein Fischsterben historischen Ausmasses statt!» Und Zentralpräsident Roberto Zanetti konkretisierte: «Es ist die reinste Katastrophe, man kann es leider nicht anders sagen.» Rückfragen bei Limmattaler Fischern zeichnen ein bedrohliches, aber nicht ganz so beängstigendes Bild bei den lokalen Gewässern.

«Die Reppisch ist auf einem historischen Tiefststand», sagt Urs Müller. Er ist Fischer und hat einen Teil der Reppisch auf Dietiker und Birmensdorfer Gemeindegebiet gepachtet. Es sei sogar noch mehr Flussbett sichtbar als während des Hitze-Sommers 2018. Nebst dem tiefen Wasserstand sei auch die Temperatur des Wassers ein Problem. In der Reppisch kletterte die Temperatur Anfang August tagsüber kurzfristig auf 26 Grad. Was für den Badeplausch angenehm ist, ist für viele Fische lebensbedrohlich.

Der Wasserstand der Reppisch war tief und die Temperatur hoch. Zvg

Das Problem ist der Sauerstoffgehalt: Dieser sinkt, je höher die Wassertemperatur ist. «Besonders sensible Fischarten wie Forellen und Äschen ertragen Temperaturen über 25 Grad sehr schlecht», sagt Müller. Dies könne bei ihnen oft zum Tode führen. Nur den Zuflüssen zur Reppisch sei es zu verdanken, dass der Fluss nicht über mehrere Stunden überwärmt gewesen sei. Vom Türlersee sei derweil kein kühlendes Wasser zur Reppisch geflossen. «Dort war der Pegel bereits derart tief, dass die Reppisch keinen Zufluss mehr erhielt», sagt Müller.

Auf dem Militärgebiet in Birmensdorf führte die Reppisch kaum mehr Wasser. Zvg

Fische kamen knapp davon

Trotz der hohen Temperaturen stellte er aber kein Fischsterben in der Reppisch fest. «Ich musste keine Fische retten», sagt Müller. Es sei jedoch auch fraglich, ob er überhaupt hätte Fische retten können. «Wenn die Fische bereits von der Hitze geschwächt sind, ist es nicht sicher, ob sie das elektrische Abfischen überhaupt überleben», sagt Müller. Beim elektrischen Fischen werden die Fische mit einem Elektroschock betäubt, aus dem Gewässer entnommen und in ein anderes Gewässer entlassen. «Insgesamt sind die Fische in der Reppisch dieses Jahr noch mit einem blauen Auge davongekommen», sagt Müller.

Auch von einem Fischsterben in der Limmat sei ihm nichts bekannt. Doch auch dort seien die Temperaturen mit zeitweise über 26 Grad in einem sehr hohen Bereich. Dies sei zwar für Karpfen, Alete und Barben erträglich, doch auch diese litten unter den hohen Temperaturen und dem fehlenden Flusswasser. «Ich hoffe auf sinkende Wassertemperaturen und einen höheren Wasserspiegel», sagt Müller. Die kühleren Nächte und die kürzlichen Regenschauer lassen hoffen, dass sich das Ganze entspannt.

Schäflibach trocknete für kurze Zeit aus

Im Schäflibach trat das befürchtete Unheil ein: Zwischen Hofacker und Limmat in Dietikon war das Bachbett während zwei bis drei Tagen ausgetrocknet. In einer Restwasserstelle blieben 20 bis 30 Groppen gefangen und konnten nicht mehr gerettet werden. Anders als Forellen können Groppen Schwellen nicht überwinden. «Für diese Fische kam leider jede Hilfe zu spät. Wir konnten sie nicht mehr retten», sagt der Urdorfer Fischer und Naturschützer Urs Hilfiker. Er pachtet mit drei weiteren Fischern das Revier 371, zu dem der Schäflibach und seine Zuflüsse gehören.

Im Schäflibach versiegte der Wasserstrom während zwei bis drei Tagen. Urs Hilfiker

Insgesamt sei der Schäflibach jedoch dank der Beschattung durch die Bachufergehölze gut durch die Hitzeperiode gekommen. Auch die befürchteten Krankheiten blieben aus. Sodass die meisten Bachforellen, Groppen, Gründlinge, Elritze sowie Edel- und Steinkrebse weiter gesund im Bach schwimmen.

Hochwasserschutz höher als Naturschutz gewichtet

Momentan werden Teile des Schäflibachs in Urdorf rund um den Muulaffeplatz revitalisiert. Hilfiker begrüsst diese Projekte. Er gibt jedoch zu bedenken, dass die Möglichkeiten für den Ausbau gerade innerhalb des Siedlungsgebiets aufgrund des Platzes sehr begrenzt seien. «Zudem wird der Hochwasserschutz jeweils höher als der Naturschutz gewichtet», sagt er. Das heisst, man müsse immer wieder abwägen, ob die Büsche und Bäume von Vorteil sind und der Revitalisierung und Beschattung dienen oder eher eine Gefahr sind, weil sie den Durchfluss von hohen Wassermengen hindern.

Auch Hilfiker hofft auf Regen. Doch er sagt: «Wenn der Grundwasserspiegel so stark absinkt, wie das nun der Fall war, braucht es mehr als nur die wenigen Wassermengen, die der letzte Regen brachte, bis sich die Natur wieder erholt.» Wenn mehrere Hitzeperioden aufeinander folgen, brauche es noch länger.

Um die hitzegeplagten Fische zu schonen, fischen die Pächter des Schäflibachs bereits seit Juli nicht mehr. «Die Fische sind ohnehin schon genug unter Druck. Da ist es besser, wenn wir sie nicht zusätzlich stressen», sagt Hilfiker. Er rechnet nicht damit, dass er dieses Jahr noch im Schäflibach fischen wird.

