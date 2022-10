Limmatstadt AG wirbt mit neuen Plakaten für die Region

Limmattal An wichtigen Verkehrsachsen: Limmatstadt AG wirbt jetzt mit ­drei neuen Plakaten für die Region Die neuen Strassentafeln entstanden in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Geroldswil und den Städten Dietikon und Schlieren. David Egger 04.10.2022, 14.20 Uhr

Die Limmattaler Standortförderungsorganisation Limmatstadt AG hat kürzlich an drei Standorten neue Plakate aufgestellt, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Der Geroldswiler Gemeindeschreiber-Stellvertreter ad interim Karl Suter und der Geroldswiler Gemeindepräsident Michael Deplazes (parteilos) freuen sich über das neue Plakat an der Limmattalstrasse. zvg / Limmatstadt AG / Maria Mykhailenko

«Geroldswil. Teil der Limmatstadt. Raum für mehr» heisst es auf dem neuen Plakat an der Limmattalstrasse in Geroldswil; hier fahren pro Tag durchschnittlich 10'300 Motorfahrzeuge durch. Der Slogan soll symbolisieren, wie vielfältig das Limmattal ist, derweil die roten Klammern für das Wir-Gefühl der Region stehen. Früher hiess es hier auf der Plakatwand «Willkommen im Limmattal».

Ein Limmattalbahn-Fahrzeug fährt in Richtung Bremgarten, während der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) und sein Standortförderer Adrian Ebenberger vor dem Plakat im Reppischhof stehen. zvg / Limmatstadt AG / Maria Mykhailenko

In Dietikon steht ein neues Plakat an der Bernstrasse beim Reppischhof, kurz nach der Stadtgrenze, wo täglich durchschnittlich 13'000 Motorfahrzeuge plus die Bremgarten-Dietikon-Bahn durchfahren. «Damit man weiss, dass die Limmatstadt bereits im Reppischtal beginnt», wird der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) in der Mitteilung zitiert.

Der Schlieremer Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP) und der Schlieremer Standortförderer Albert Schweizer posieren vor dem neuen Plakat an der Bernstrassse. Zvg / Limmatstadt AG / Maria Mykhailenko

Auch dort stand früher eine Willkommenstafel, genauso wie an der Bernstrasse in Schlieren beim Gasometer, wo nun auch ein neues Limmat­stadt-AG-Plakat den Verkehr grüsst. 15'600 Motorfahrzeuge fahren hier pro Tag durch.

Das Geroldswiler Plakat zeigt das Dorf aus der Vogelperspektive, Dietikon wirbt mit Limmat, Nötzliwiese und Limmat-Tower und Schlieren zeigt sein Stadtzentrum mit dem Stadtplatz-Dach von oben.