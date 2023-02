Kantonsratswahlen im Bezirk Dietikon: SVP gewinnt, SP verliert

Limmattal Gleiche Machtverhältnisse: Roger Schmidinger (SVP) ist der einzige neue Limmattaler im Kantonsrat Nun steht fest, wer den Bezirk Dietikon die nächsten vier Jahre im Kantonsparlament vertritt. Viel geändert hat sich allerdings nicht. Lukas Elser Jetzt kommentieren 12.02.2023, 23.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die SVP bleibt mit vier Kantonsräten auch in den nächsten vier Jahren die stärkste Kraft im Kantonsrat: Roger Schmidinger (neu), André Bender (bisher), Pierre Dalcher (bisher) und Rochus Burtscher (bisher). zvg

Die Stimmberechtigten des Bezirks Dietikon haben am Sonntag entschieden, welche elf Personen sie die nächsten vier Jahre im 180-köpfigen Kantonsrat vertreten werden. Trotz diverser Veränderungen beim Wähleranteil bleiben die Machtverhältnisse unverändert: Die SVP ist weiterhin mit vier Sitzen vertreten und bleibt damit die stärkste Kraft im Limmattal. Gewählt wurden die bisherigen André Bender (Oberengstringen), Rochus Burtscher (Dietikon) und Pierre Dalcher (Schlieren). Und Neukandidat Roger Schmidinger (Urdorf) verteidigte den Sitz von Diego Bonato (Aesch), der nicht mehr angetreten war.

Auch die SP hielt ihre zwei Sitze dank der Wiederwahl der Dietikerin Rosmarie Joss und des Schlieremers Markus Bärtschiger. Gleiches gelang der FDP mit ihren zwei Bisherigen, dem Uitiker André Müller und dem Unterengstringer Yiea Wey Te. Letzterer war im Mai 2021 für den zurückgetretenen Andreas Geistlich nachgerückt.

Die GLP bleibt weiterhin mit Sonja Gehrig aus Urdorf mit einem Sitz im Kantonsrat vertreten. Das gilt auch für die Grünen mit Manuel Kampus aus Schlieren und für die Mitte mit Janine Vannaz aus Aesch, die beide ihre Sitze verteidigten. Die Limmattaler Grünen zogen im Frühling 2019 nach vier Jahren Abstinenz mit Kampus wieder ins Kantonsparlament. Per Dezember 2019 rückte Vannaz für den zurückgetretenen Josef Wiederkehr nach. Obwohl am Sonntag im Vergleich zu 2019 eine Frau mehr gewählt wurde, hat sich der Frauenanteil seit dem Nachrutschen von Vannaz also nicht verändert.

Die SVP legt 1,8 Prozentpunkte zu

Obwohl die Sitzverteilung gleich geblieben ist, geht die SVP als Gewinnerin der Kantonsratswahl im Bezirk Dietikon hervor. Die Partei konnte ihren Wähleranteil von 29,5 Prozent im Jahr 2019 auf 31,3 Prozent steigern. Der Grund für den Erfolg sieht der wiedergewählte Rochus Burtscher, Präsident der SVP Dietikon, in den politischen Inhalten, die die SVP bespielt: «Wir haben Themen, die den Leuten unter den Nägeln brennen. Wir wehren uns gegen Genderwahn, Klimaaktivismus und Tempo 30 – Dinge, von denen die Leute einfach genug haben.»

Für den neu gewählten Roger Schmidinger war das Resultat «sehr überraschend». Hörbar erfreut sagt er:

«Als Quereinsteiger ist der Einzug nie sicher. Und dass ich auch noch so ein gutes Ergebnis erreicht habe, tut mega gut.»

Schmidinger schaffte die Wahl, weil er auf der SVP-Liste die auf Platz zwei gesetzte Andrea Walser-Wüthrich überholte. «Ich dachte, dass sie wegen des Frauenbonus besser abschneiden würde. Doch leider ist es so, dass man als Mann bei der SVP-Basis offenbar mehr Chancen hat.» Ein möglicher Erfolgsgrund sei zudem, dass er in Urdorf bekannt sei.

SP will nicht von einem «dramatischen Verlust» sprechen

Die SP musste hingegen im Vergleich zu 2019 die grössten Verluste hinnehmen. Ihr Wähleranteil sank um 2,5 Prozentpunkte auf 16,3 Prozent. Was den gesamten Kanton betrifft, konnte die SP ihren Wähleranteil bei 19,3 Prozent halten und sogar einen Sitz dazugewinnen. Für Samuel Wenk, Co-Präsident der SP Limmattal, ist das Absacken der Bezirkspartei kein «dramatischer Verlust». Trotz des leichten Rückschlags gegenüber 2019 liege der Wähleranteil wieder auf einem ähnlichen Niveau wie 2015, sagt Wenk. «Über längere Sicht betrachtet entspricht das den üblichen Schwankungen.»

Im Gegensatz zu den Sozialdemokraten konnten die Grünen trotz abflauender grüner Welle ihren Wähleranteil im Bezirk um 0,4 Prozentpunkte stärken. Dominik Ritzmann führt das auf einen guten Wahlkampf mit viel Strassenpräsenz zurück. Der Co-Präsident der Grünen Bezirk Dietikon weist aber gleichzeitig darauf hin, dass dies wenig zu bedeuten habe, da der Wähleranteil im Bezirk im kantonsweiten Vergleich mit 6,6 Prozent sehr tief liege. «Vielleicht hat in der linken Wählerschaft eine gewisse Verschiebung Richtung Grüne stattgefunden.» Das sei aber nur eine Mutmassung.

FDP spricht «vom besten Wahlkampf ever»

Auch die FDP konnte beim Wähleranteil im Bezirk um 0,8 Prozentpunkte zulegen und hat jetzt einen Stimmenanteil von 18,2 Prozent. Die Wahlkampfleiterin Barbara Angelsberger spricht so auch «vom besten Wahlkampf ever»: Eine so gute Truppe habe sie noch nie leiten dürfen, sagt sie. Die Stimmung sei super gewesen, die Leute hätten einander geholfen. Und diese Dynamik habe sich nun offenbar im Resultat niedergeschlagen. Angelsberger ist überzeugt, dass nun bessere Zeiten für den in den letzten Jahren angeschlagenen Freisinn angebrochen sind: «Die alten Grabenkämpfe zwischen einem linken und einem rechten Flügel sind vorbei. Wir ziehen wieder gemeinsam an einem Strick.»

Mit dem neu gewählten Roger Schmidinger ist Urdorf nun mit ihm und Sonja Gehrig doppelt im Kantonsrat vertreten. Dafür politisiert aus Aesch nur noch Janine Vannaz im Rat, weil der Aescher Diego Bonato nicht mehr angetreten war. Neben Urdorf sind Schlieren mit drei und Dietikon mit zwei die einzigen Limmattaler Gemeinden, in denen mehr als ein Kantonsratsmitglied wohnt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen