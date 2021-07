Regionale 2025 «Ich habe im Limmattal meinen Platz gefunden»: Promis äussern sich zum Leben in der Region Die Regionale 2025 hat die Interviewreihe «Fames im Limmattal» lanciert. Zu Wort kommen Persönlichkeiten, die in der Region wohnen oder aufgewachsen sind. Es gibt viel Lob – aber auch Kritik und Sorgen, was die weitere Entwicklung im Limmattal angeht. Sven Hoti 21.07.2021, 14.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stolze Limmattaler: Tiktok-Star Steve Merson, Journalistin Yvonne Eisenring, Food-Waste-Pionierin Hélène Vuille und Kabarettist Bänz Friedli (v. l. n. r.). Bilder: Severin Bigler/Dominik Wunderli/Colin Frei/Patrick Gutenberg

Mit «Menschen im Limmattal» startete die Regionale Projektschau Limmattal, kurz Regionale 2025, im vergangenen Jahr ihre Interviewreihe in der Form von Podcasts. Zu Wort kamen verschiedene Personen, die sich in der Region engagieren. Nach dem Erfolg der ersten Staffel hat er nun mit «Fames of Limmattal» in einem schriftlichen Format nachgesetzt. Dafür hat er zehn bekannte Persönlichkeiten interviewt, die im Limmattal leben oder aufgewachsen sind. Zusammengekommen ist eine Ode an die Region – nachzulesen auf der Website des Vereins.

Unter den Promis finden sich auch zahlreiche aus dem Zürcher Limmattal. Etwa der Autor und Kabarettist Bänz Friedli, der jahrelang in Schlieren lebte. Für den gebürtigen Berner ist das Limmattal ein «verkannter Durchgangsort, wo es sich auch verweilen liesse». Gespannt blicke er der Regionalen 2025 entgegen:

«Ich finde es höchst spannend, eine Region zu feiern, welche die allermeisten im Auto oder Zug links oder rechts liegen lassen. Die Regionale lädt ein, sich für den sprichwörtlichen Durchgangsort der Schweiz Zeit zu nehmen, genauer hinzuschauen.»

Schlieren sei angesichts der damaligen sozialen Verhältnisse eine Übung für ihn gewesen, seine eigenen Haltungen «einer ungeschminkten Realität auszusetzen», sagt Friedli im Gespräch mit der Regionalen 2025. «So gesehen waren Schlieren und das Limmattal extrem prägend für meine heutige Tätigkeit als Kabarettist. Ich betrachte es als meine Aufgabe, das ganze Land und nicht bloss eine urbane Bubble abzubilden.»

Kritik äussert Friedli wegen des Wachstums im Limmattal, das seinem Empfinden nach zu rasant voranschreite. Er sagt:

«Die Entwicklung überfordert die Menschen. Wirtschaftliche und soziale Problemstellungen, allen voran diejenige der Integration, scheinen mir oft übermächtig.»

Deshalb unterstütze er auch die Idee von Siedlungscoaches, wie sie die Regionale 2025 im Jahr 2019 mit Angela Barandun eingeführt hatte. Sie soll das Zusammenleben in den Quartieren fördern.

Ebenfalls ins Limmattal zugezogen war Hélène Vuille. Ihr erster Gedanke nach der Ankunft in Birmensdorf sei gewesen, «wie schön es für ein Kind nur sein muss, in einer solch kinderfreundlichen und geschützten Waldgegend aufwachsen zu dürfen». Die «stadtnahe und gleichzeitig erreichbare Naturlandschaft» habe sie stark geprägt. Birmensdorf habe sie an ihre eigene Kindheit erinnert, sagte die Autorin und Food-Waste-Pionierin, die für ihren Kampf gegen Lebensmittelverschwendung schweizweit bekannt wurde.

Sie schätzt zudem, dass sie für ihre Arbeit von der «Limmattaler Zeitung», den Gemeinden und lokalen Unternehmen «spontan und auf ganz unterschiedliche und unbürokratische Weise» unterstützt worden sei.

«Es fühlt sich gut an, Teil einer solchen Gemeinschaft sein zu dürfen. Ich habe im Limmattal meinen Platz gefunden.»

Für die weitere Entwicklung der Region hofft sie, dass sich trotz Wachstums «die Balance zwischen Fortschritt und Natur im Lot hält».

Begeistert von seiner Heimat ist auch Stefano Lenherr, der unter dem Pseudonym Steve Merson auf der Onlineplattform Tiktok bekannt wurde. Urdorf sei seiner Meinung nach «eine der schönsten Gemeinden», das Limmattal «eine der meistunterschätzten Gegenden» der Schweiz, so Merson. An seiner Heimat gefällt ihm der Dorfcharakter, das Gemütliche, wobei es aber auch «Action und viele schöne Plätze» habe.

Kritik übt der Tiktok-Star an der angeblichen Kontrolle der Jugendlichen mittels Videokameras. Er will sich nun stärker für die Jugendlichen in Urdorf einsetzen, etwa durch eine Unterstützung des Jugendtreffs oder mit dem Projekt «Szene isch Lehrstelle», das Jugendlichen helfen soll, eine passende Ausbildung zu finden.

Die Journalistin und Moderatorin Yvonne Eisenring ging im Dietiker Fondli in die Primarschule, bevor sie die Kantonsschule in Urdorf besuchte. Im Limmattal schätze sie die Diversität, welche sie in ihrem Quartier bereits im Kindesalter habe erleben dürfen. Diese Vielfalt sei bereichernd gewesen, so Eisenring. Heute wohnt sie zwar in Zürich. Noch sei sie für manche aber ein «Ghettokind», wenn sie sage, sie komme aus Dietikon. Ihre Hoffnung für die Zukunft: «Vielleicht ist es irgendwann total cool, da zu wohnen.»

Die Interviewreihe soll fortgesetzt werden

Die Interviewreihe zu den einzelnen Persönlichkeiten wurde bereits Anfang Juni veröffentlicht. Das bisherige Feedback dazu sei durchwegs positiv gewesen, sagt Maja Bartholet, Leiterin Kommunikation bei der Regionalen 2025. Geschätzt werden laut Bartholet die unterschiedlichen Ansichten der Interviewpartner zum Limmattal.

«Es war sehr eindrucksvoll, zu sehen, wie sich viele der Interviewten wirklich intensiv mit dem Limmattal auseinandersetzen und für diese Region brennen.»

Und die Interviewreihe «Fames of Limmattal» soll fortgesetzt werden. Laut Bartholet allerdings frühestens 2023. Dies, weil der Verein im nächsten Jahr bereits mit der Zwischenschau 2022 beschäftigt sein wird. An diesem mehrmonatigen Anlass soll der aktuelle Stand der Projekte der Regionalen 2025 präsentiert werden.

Die vollständigen Interviews aller zehn Persönlichkeiten finden Sie unter: www.fames.regionale2025.ch