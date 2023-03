Limmattal Für einmal war die Stimmbeteiligung in Schlieren am höchsten – Britta Schneider wurde klar in die Bezirkskirchenpflege gewählt Die Reformierten haben am Sonntag ein Mitglied in die fünfköpfige Bezirkskirchenpflege der reformierten Kirche gewählt. Als einzige Kandidatin wurde Britta Schneider klar gewählt. David Egger 12.03.2023, 18.15 Uhr

Britta Schneider trat auch schon mit ihrem Engagement für die Dietiker Grünen in Erscheinung. Nun wurde sie in die Limmattaler Bezirkskirchenpflege gewählt. zvg

Die Reformierten hatten am Sonntag noch ein Mitglied in die fünfköpfige Bezirkskirchenpflege der reformierten Kirche zu wählen. Einzige Kandidatin und klare Wahlsiegerin ist Britta Schneider (Dietikon, Jahrgang 1977). Sie trat auch schon mit ihrem Engagement für die Dietiker Grünen in Erscheinung.

Die Wahl fand in zehn der elf Gemeinden des Bezirks Dietikon statt; die Ausnahme ist Oberengstringen, das Teil der reformierten Kirche der Stadt Zürich ist.

Schneiders Wahlsieg war in allen Gemeinden sonnenklar

Ausser Weiningen veröffentlichten alle betroffenen Gemeinden die Wahlprotokolle. Das Fazit daraus: Schneiders Wahlsieg war überall sonnenklar. Es gab nur wenige Stimmen für vereinzelte andere Personen. Am wenigsten, nämlich vier, waren es in Oetwil, und am meisten, nämlich 37, waren es in Dietikon.

Die Wahlbeteiligung war für einmal in Schlieren am höchsten: Den Wert von 17,96 Prozent dürften die Schlieremer Reformierten auch deshalb erreicht haben, weil das Volk der Stadt Schlieren am Sonntag zugleich über das neue Alterszentrum und die neue Gemeindeordnung abstimmte. Die tiefste Stimmbeteiligung verzeichnete Geroldswil mit 11,7 Prozent.

Die Urnenwahl war nötig, weil Schneiders Kandidatur erst in der Nachmeldefrist zustande kam – es ist jeweils nicht einfach, genug Kandidierende für die reformierte Bezirkskirchenpflege zu finden. Bereits zuvor in stiller Wahl für die Amtsperiode 2023 bis 2027 gewählt wurden Cornelia Graf-Schneider (Dietikon, 1971), Anke Hannemann (Oetwil, 1962), Steffen Kelch (Oberengstringen, 1967) und Axel Mathis-Pairo (Urdorf, 1968).