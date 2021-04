Limmattal Er stösst sogar das Spital vom Thron: Der neue grösste Arbeitgeber ist auch ein bekannter Betrieb Wer ist der grösste Arbeitgeber der Region? Auch offizielle Stellen meinen, es sei das Spital Limmattal. Aber das stimmt nicht. Hans-Caspar Kellenberger 27.04.2021, 04.35 Uhr

Es galt bisher stets als grösster Limmattaler Arbeitgeber: das Spital Limmattal in Schlieren. Nun verliert es seinen Titel. Bild: Oliver Graf

Das Spital Limmattal in Schlieren zählt sagenhafte 1550 Vollzeitstellen - das zeigen die neusten Zahlen von Ende 2020. Die Stadt Schlieren pries das Spital 2019 als grössten Arbeitgeber der Region an. Doch stimmt das tatsächlich? Beschäftigt das Spital am meisten Menschen im Limmattal? Auch andere Unternehmen in der Region sind personalintensiv: Planzer mit seinen landesweit bekannten Lastwagen zum Beispiel.

Der Kanton erfasst die Anzahl Arbeitsstellen pro Firma nicht

Das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich erhebt dazu keine Zahlen. Daten zur Anzahl Stellen im Kanton insgesamt sind zwar vorhanden, jedoch immer um einige Jahre im Verzug. Auf Anfrage heisst es beim Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich, dass dies in der ganzen Schweiz so üblich ist. Solche Daten werden nur unregelmässig erhoben. Periodische Umfragen gibt es nicht. Es sei nicht seine Aufgabe, solche Zahlen zu erheben, heisst es von Seiten des Kantons.

Auch das Handelsregister lässt keine verlässlichen Schlüsse zu. Zwar sind dort alle Firmen eingetragen, aber manche davon sind schon nicht mehr aktiv.

Auch beim statistischen Amt des Kantons finden sich keine genauen Zahlen zur Beschäftigungssituation nach Unternehmen. Zwar verfügt das Amt über Daten zur Beschäftigungssituation insgesamt, nicht jedoch über die dazugehörigen Firmennamen. Auch das Steueramt kann nicht weiterhelfen, aus Datenschutzgründen.

Auch die Limmattaler Standortförderer erheben keine Zahlen dazu, welche Firma wie viele Personen beschäftigt – sei das nun die regionale Standortförderung Limmatstadt AG oder eine der kommunalen Standortförderungen. Das Spital Limmattal ist indessen für alle von der «Limmattaler Zeitung» angefragten Standortförderer der klare Favorit. Vergleichszahlen sind aber keine vorhanden.

Gemeinden gehen unterschiedlich vor

Die Standortförderung der Stadt Dietikon führt gelegentlich Firmenumfragen durch. Dabei erhebt sie auch, wie viele Mitarbeiter ein Unternehmen hat. Aktuell läuft eine solche Befragung. Bei dieser ist man aber ganz darauf angewiesen, wie viele Unternehmen bei der Umfrage mitmachen. Die Rücklaufquote ist jeweils sehr niedrig. Oft kommen nur 15 Prozent der Anfragen ausgefüllt zurück zur Stadtverwaltung.

Die Standortförderer von Schlieren und Urdorf machen keine Firmenumfragen. Zum einen sind die Gemeinden nicht dazu verpflichtet, zum anderen haben sie mit solchen Umfragen schlechte Erfahrungen gemacht, wegen der niedrigen Rücklaufquote. Schlieren und Urdorf erklären auf Anfrage, dass man natürlich wisse, wer in der eigenen Gemeinde die grössten Arbeitgeber seien. Dies könne man aufgrund der Kontakte mit den Unternehmen abschätzen. Aber eben: Es sind Schätzungen. Der Vergleich mit anderen Unternehmen über die Gemeindegrenze hinaus ist wegen der fehlenden Zahlen unmöglich.

Eines der Grossunternehmen im Limmattal ist die Firma Planzer in Dietikon.

Jan Pfenninger, Leiter Marketing und Kommunikation bei der Planzer AG in Dietikon, sieht verschiedene Gründe dafür, dass nur wenige Unternehmen bei solchen Umfragen mitmachen. «Einige Firmen wollen die Zahlen nicht veröffentlichen. Ein weiterer Grund könnte sein, dass die Anfrage nicht an die richtige Stelle in einer Firma gelangt. Teilweise fehlt auch die Zeit. Bei Planzer füllen wir solche Umfragen aber grundsätzlich aus.» Bei der Planzer AG in Dietikon arbeiten zurzeit rund 420 Personen.

Das ist der neue Favorit

Auf Anfrage der «Limmattaler Zeitung» machten auch Coop und die Schweizerische Post Angaben zu ihren Stellen im Bezirk Dietikon. Coop kommt insgesamt auf 918 Vollzeitstellen im Bezirk. Die Post unterhält derweil exakt 1895 Arbeitsplätze in Vollzeitstellen. Mit dem Briefzentrum Mülligen in Schlieren sowie dem Logistikzentrum in Urdorf hat die Post gleich zwei personalintensive Standorte im Limmattal. So ist die Post wohl der grösste Arbeitgeber der Region. «Wohl», weil nicht ganz alle angefragten Unternehmen eine Rückmeldung gaben.