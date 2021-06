Unterengstringen: Die Musikschule Limmattal feiert ihr Comeback

Limmattal Endlich wieder vor Publikum auftreten – die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Limmattal begeistern an ihrem Jahreskonzert Zum Abschluss des Schuljahres fand im Unterengstringer Gemeindesaal das Jahreskonzert der Musikschule Limmattal statt. Vom Volkslied bis zu Ludwig van Beethoven war alles mit dabei. Hans-Caspar Kellenberger 18.06.2021, 12.39 Uhr

Den Auftakt zum Jahreskonzert bestritt das Blockflöten-Ensemble der Kantischülerinnen. Alex Spichale

Seit dem 31. Mai darf die Musikschule Limmattal wieder Auftritte mit Publikum durchführen. Dementsprechend freute sich Schulleiterin Franziska Geyer auf das Jahreskonzert vom Donnerstagabend, das auch den Abschluss dieses Schuljahres markiert. «Es ist das grosse Highlight nach über einem Jahr ohne Auftritte», sagte sie. Schülerinnen und Schüler aller Stufen führten ihre in den vergangenen Monaten eingeübten Stücke vor den zahlreich erschienenen Eltern und Zuschauern im Unterengstringer Gemeindesaal auf.

«Zum Musizieren gehört nicht nur das Üben, sondern auch das Spiel vor dem Publikum, das Kribbeln vor dem Auftritt»,

sagte Geyer an Eltern und Schüler gerichtet. Sie dankte den Eltern daraufhin für deren Einsatz in den vergangenen Monaten. «Ich danke Ihnen, dass sie ihre Kinder beim Üben am Instrument unterstützt haben, damit wir diesen Abend durchführen können.» An die auftretenden Schüler gerichtet sagte sie: «Applaus für den Mut und den Fleiss, der hinter jedem einzelnen Auftritt steckt.»

Den Einstieg machte das Blockflöten-Ensemble der Kantischülerinnen. Direkt danach spielte eine junge Solistin zwei Lieder auf dem Klavier. Insgesamt traten 22 verschiedene Formationen auf. Es war ein Mix aus den verschiedensten Instrumenten und Musikgenres. Vom Harfenspiel bis zum Violinen-Ensemble und der Musikschulband, die AC/DC spielte, war alles mit dabei. Die Schüler wählten für ihren Auftritt Stücke von bekannten Künstlern wie Hans Zimmer, Franz Schubert, Ed Sheeran und Wolfgang Amadeus Mozart aus.

Die Violinen-Ensembles Sharks und Delphins mit Musiklehrer Kristian Cvetkovic am Klavier bei ihrem Auftritt am Jahreskonzert. Alex Spichale

Ein Abend zum Geniessen also, kamen doch sowohl die Gitarren- als auch die Klarinetten- und Klavierliebhaber auf ihre Kosten. Dementsprechend gross war auch der Applaus des Publikums.

Im Vorstand veränderte sich so einiges

Am Jahreskonzert war auch die neue Präsidentin der Musikschule Carmen Imfeld anwesend. Sie hat das Amt von Michel Meier übernommen. Imfeld vertritt seit zwei Jahren die Primarschulpflege Weiningen im Vorstand.

Carmen Imfeld ist die neue Präsidentin der Musikschule Limmattal. Alex Spichale

Das Präsidium wird jeweils abwechselnd von den angeschlossenen Schulgemeinden der Gemeinden Oberengstringen, Unterengstringen und Weiningen übernommen. Mit Michelle Pfister ist auch die Musikschulverwaltung vor kurzem neu besetzt worden.

Michelle Pfister hat neu die Stelle der Musikschulverwaltung übernommen. Alex Spichale

Musikschulleiterin Franziska Geyer hofft darauf, in diesem Jahr weitere Konzerte planen zu können. «Ein Advents- und Weihnachtskonzert durchzuführen würde uns freuen. Das war im letzten Jahr noch undenkbar. Wir hoffen auch, dass sich die Türen zu anderen Institutionen, etwa zum Altersheim, wieder öffnen, sodass wir auch dort Auftritte planen können», sagte Geyer.