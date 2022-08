Limmattal Herr Müller kriegt Konkurrenz von Frau da Silva: Das sind die häufigsten Familiennamen in der Region Die meisten Personen im Limmattal heissen Müller, Meier und Schmid. Wie die Auswertung des Bundesamts für Statistik zeigt, sind ausländische Nachnamen in der Region jedoch auf dem Vormarsch. In Schlieren und Spreitenbach haben die da Silvas und Krasniqis die Müllers längst abgehängt.

Die Namensvielfalt im Limmattal ist gross. Müller, Meier, Schmid, Huber, da Silva und Krasniqi sind jedoch vorherrschend. Christian Beutler/ KEYSTONE

Fast 54'000 Menschen in der Schweiz trugen per Ende 2021 den Familiennamen Müller. Damit ist er der am häufigsten verbreitete Nachname im Lande. Dies offenbaren die Zahlen des Bundesamts für Statistik, welches kürzlich zum ersten Mal eine Nachnamen-Hitparade veröffentlichte. Auf den zweiten Platz schafften es die Meiers. So heissen rund 33'100 Personen im Lande. Dicht dahinter liegt der Familienname Schmid mit 30'500 Vertreterinnen und Vertretern.

673 Personen heissen Müller im Limmattal

Im Limmattal (im Folgenden gemeint sind alle Gemeinden des Bezirks Dietikon sowie Bergdietikon und Spreitenbach) zeigt sich ein ähnliches Bild. Der vorherrschende Nachname ist Müller. In allen 13 Gemeinden befinden sich die Müllers unter den Top 3 der häufigsten Familiennamen. In Birmensdorf, Dietikon, Uitikon, Oberengstringen, Unterengstringen, Urdorf und Bergdietikon belegt der Familienname Müller den ersten Platz. Insgesamt gibt es in der Region 673 Personen, die so heissen.

An vielen Türschildern im Limmattal findet sich auch der Name Meier. Er ist nach Müller der verbreitetste Familienname in der Region. Die Meiers schaffen es in Oetwil und in Geroldswil gar auf Platz 1 der geläufigsten Familiennamen. 508 Meiers zählt das Limmattal. Einzig in Aesch, Bergdietikon, Schlieren, Spreitenbach und Uitikon sucht man die Meiers vergebens in den Top 3.

Den dritten Platz in der Region ergattern die Schmids (374) dicht gefolgt von den Hubers (356), die sich mit dem vierten Platz begnügen müssen. In Aesch führen die Schmids die Namenhitparade sogar an.

Schlieren ist eine portugiesische Hochburg

Unter den Top 6 der Limmattaler Familiennamen finden sich aber auch exotischere und nicht schweizerische Namen. Die Zuwanderung macht sich namentlich bemerkbar. Der fünft häufigste Nachname im Limmattal ist da Silva. 282 Personen heissen so. Die meisten davon wohnen in Schlieren. Dort führt der Name mit 108 Vertreterinnen und Vertretern die Rangliste an. Und nicht nur dort. Der Familienname aus Portugal kommt in der Westschweiz am häufigsten vor. Schweizweit liegt da Silva auf Rang zehn.

Die da Silvas verweisen die Müllers, von denen in Schlieren insgesamt 89 wohnhaft sind, auf Platz zwei. Bei einem Ranking der «Limmattaler Zeitung» 2016 führten die Müllers die Hitparade in Schlieren noch an. Auf sicher haben die Müllers den zweiten Platz auf dem Podest aber auch nicht. Dicht auf den Fersen ist ihnen mit dem Familiennamen Fernandes ein weiteres portugiesisches Geschlecht. In Schlieren tragen 72 Personen diesen Namen.

In Spreitenbach dominiert mit Krasniqi ebenfalls ein ausländischer Name. Der Familienname stammt aus dem Albanischen und ist einer der häufigsten im Kosovo. Im Limmattal tragen insgesamt 239 Personen diesen Namen, in Spreitenbach sind es 87. Auch in Dietikon schafft es mit dem Familiennamen Gashi nach Müller und Meier ein albanischer Name in die Top 3. 100 Personen heissen im Bezirkshauptort so.

Die Haugs halten sich an der Spitze in Weiningen

Doch auch alteingesessene Namen gibt es noch im Limmattal. Das zeigt die Gemeinde Weiningen. Der häufigste Name im Rebbaudorf lautet nach wie vor Haug. Insgesamt 58 Personen heissen so. Immer wieder tauchen in den obersten Rängen die Namen Frei, Keller sowie Weber in der Region auf.

Etwas aus der Reihe fällt die Top 3 der Gemeinde Aesch. Der für das Dorf typische Name Hofstetter landet nach dem erstplatzierten Namen Schmid auf dem zweiten Platz. Vor sechs Jahren stand der Name noch auf Platz eins. Den dritten Platz teilen sich in Aesch die Nachnamen Kümmerli, Müller und Rasi.