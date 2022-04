So viel Ostern steckt in Limmattaler Flurnamen

Limmattal Hasennest, Eien und Schäflibach: Was haben diese Flurnamen mit Ostern am Hut? Mirjam Kilchmann vom Schweizerischen Idiotikon deutet österliche Bezeichnungen in der Region. Sie kommt zum Schluss: Namen täuschen oft. Sibylle Egloff 15.04.2022, 05.00 Uhr

Der Schäflibach in Urdorf hat mit Lämmern und Schafen vermutlich nichts zu tun. Das Gewässer oder Teile des Bachs könnten entweder einem Schöffen, also einem Richter, oder einer Familie Schäfli gehört haben, sagt Mirjam Kilchmann vom Schweizerischen Idiotikon. Severin Bigler

Mit Ostern gehen Bräuche einher. In deren Zentrum oftmals Eier stehen. Sie werden gefärbt, versteckt und getütscht. Das Lamm spielt ebenso eine Rolle. Jesus Christus wird als Lamm Gottes bezeichnet. Das Tier symbolisiert seine Auferstehung an Ostern. Und dann ist da noch der Osterhase, der Eier bemalt und im Garten versteckt.

Diese österlichen Boten finden sich in Limmattaler Flurnamen. Ein Spaziergang über Ostern liegt also auf der Hand. Doch was haben Bezeichnungen wie Hasennest, Eien und der Schäflibach tatsächlich mit Ostern zu tun?

Hasen in Flurnamen sind im rechten Limmattal beliebt

Mirjam Kilchmann vom Schweizerischen Idiotikon geht dieser Frage für die «Limmattaler Zeitung» nach. Um diese beantworten zu können, muss die wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt «Die Siedlungsnamen des Kantons Zürich» die Flurnamen jedoch zuerst deuten. Kilchmann richtet ihren Blick zuerst auf das rechte Limmattal. Es steht im Zeichen des Hasen. Ein Gebiet im Wald zwischen Oberengstringen und Höngg wird als Hasennest bezeichnet. In der Nähe befinden sich auch die Flurnamen Oberhasennest und Unterhasennest. Eine Strasse im Weininger Rebberg heisst Im Hasennest. Und auch in Birmensdorf findet sich ein Ableger des Toponyms.

Das Gebiet Oberhasennest in Oberengstringen befindet sich gegenüber dem Friedhof. Der Dorfbach fliesst durch das Waldstück. Dort sollen auch viele Hasen beheimatet gewesen sein. Auf das weist der Flurname hin. Bettina Hamilton-Irvine

«Dem Flurnamen Hasennest begegnet man in der Schweiz mehrfach. Man ist sich in der Forschung einig, dass sich der Name auf eine ‹Örtlichkeit mit grossem oder häufigem Hasenvorkommen› bezieht», sagt Kilchmann. Das Grundwort -nest komme auch in anderen Flurnamen vor, die meistens aus Vogelnamen zusammengesetzt seien, so etwa Storchen-, Krähen-, Eulen- oder Schwalbennest. Auch Säugetiere wie der Fuchs oder die Sau seien zusammen mit -nest anzutreffen. So gebe es etwa das Fuchsnest in Altstätten SG oder das Säunäscht in Entlebuch LU. «Letztlich ist manchmal auch eine metaphorisch-scherzhafte Benennung für eine menschliche Behausung gemeint», sagt Kilchmann.

Orte und ihre Namen Dritter Teil der Serie In einer losen Serie widmet sich die «Limmattaler Zeitung» den Orts-, Flur- und Strassennamen in der Region. Dabei werden die Herkunft, Bedeutung und linguistische Herleitung, aber auch die volkstümlichen Namenstraditionen betrachtet. Zu Wort kommen Experten, Namensforschende und historisch interessierte Personen aus dem Limmattal.

Auf der linken Limmatseite zeigt sich der Hase im Hasenberg in Widen und in der Hasenbergstrasse in Dietikon. «Das Benennungsmotiv ist, wie schon bei Hasennest, das Hasenvorkommen. Hasenberg würde sich wohl jeder als ‹Berg mit Hasen› erklären oder wie wir beim Schweizerischen Idiotikon als ‹erhöhtes Gelände mit Hasenvorkommen›, da es sich bei Namen mit -berg nicht immer um einen alpinen Berg handelt», sagt Kilchmann.

Ein Hase geniesst die Aussicht vom Hasenbergturm in Widen. Der Name lieferte denn auch gleich die Idee für die Figur. Urs Zimmermann

Weg vom Hasen und hin zu den Lämmern. In Dietikon und Urdorf verläuft der Schäflibach. Laut Kilchmann ist dieser Gewässername schwieriger zu deuten. «Er erscheint ab dem 15. Jahrhundert in den Quellen: vor 1415 gen Dietikon an den Scheffelbach, 1456 als Schäfflibach zwischen Dietikon und Schönenwerd, 1520 als Scheflibach, 1560 als Schäfflibach und Schöfflibach.» Schäfli/Schöfli sei ein häufiger Wirtshausname, doch sei der Limmattaler Flurname dafür zu alt. «Angesichts des Erstbelegs Scheffelbach könnte der ‹Bach(-abschnitt) eines Schöffen› gemeint gewesen sein. Mit Schweizerdeutsch Scheffel, Schöffel wurde früher ein Richter oder Gesetzgeber aus dem Volk bezeichnet. Scheffel wäre in diesem Fall später zu Schöfli, also kleines Schaf, umgedeutet worden.» Solche Umdeutungen entstünden bei Flur- und Ortsnamen häufig, wenn die ursprünglichen Namenelemente nicht mehr verstanden werden, sagt Kilchmann.

Ein Graureiher sucht nach Futter im Schäflibach. Das Gewässer wurde von der Gemeinde Urdorf 2018 renaturiert. Severin Bigler

Eine weitere Deutung wäre der Familienname Schäfli. «Dieser ist in der Stadt Zürich im 13. und 14. Jahrhundert als Schaf(e)lin, Schäflin belegt. Ziemlich sicher ist der abgegangene Bachname Schaflibach mit diesem Familiennamen gebildet», sagt Kilchmann. Sie findet: «Es lässt sich nicht abschliessend entscheiden, ob der Bach einem Schöffen oder einer Person namens Schäfli gehörte.»

Keine Eier, sondern eine Insel oder Eichenbäume

Gar nichts mit Eiern am Hut hat der Flurname Eien in Ringlikon. Er bezieht sich entweder auf Schweizerdeutsch Ei, Eie, was eine Insel oder Land am Wasser bezeichnet, oder auf das schweizerdeutsche Wort Eiche(n), Eie(n). Gemeint ist: ein Ort bei den Ei(ch)e(n), also bei den Eichenbäumen. «In unserem Fall dürfte mit Blick auf die Topografie die zweite Deutung zutreffen, da sich der Name nicht auf Land am Wasser, sondern auf ein Gehölz bezieht.» Kilchmann kommt zum Schluss: «Diese Flurnamen haben nichts mit Ostern und ihren Bräuchen zu tun. Doch es ist ein aktuelles Thema, das neugierig macht.»