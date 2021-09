400 Kilometer Wasserleitungen verlaufen durchs Limmattal

Limmattal Gut 400 Kilometer Leitungen stellen die Wasserversorgung sicher Im Limmattal wird überdurchschnittlich viel Grundwasser gefördert. Der Boden sorgt als effizienter Filter dafür, dass das Wasser sauber ist. Florian Schmitz 11.09.2021, 04.36 Uhr

In der Sammelbrunnenstube beim Reservoir Ischlag in Unterengstringen läuft das Wasser aus verschiedenen Quellen zur Aufbereitung zusammen. Zvg / Limmattaler Zeitung

Wegen Wasserknappheit mussten im Sommer 2018 viele Limmattaler Gemeinden ihre Brunnen abstellen. Auch wenn das Wasser als Folge des Klimawandels künftig in der Schweiz punktuell häufiger knapp werden wird, droht kein genereller Mangel, wie das National Centre for Climate Services des Bundes in einem Bericht von diesem Jahr schreibt. Die Schweiz ist bezüglich Wasserreserven im Vergleich zu vielen anderen Ländern verwöhnt. Und das Limmattal mit seinen Grundströmen ganz besonders.

Das schlägt sich in der Statistik nieder: In der Region stammt ein Grossteil des Trinkwassers aus den insgesamt 16 Pumpwerken, mit denen Grundwasser gefördert wird. Ergänzt wird dieses von Quellwasser aus verschiedenen Quellen von den Hügeln auf beiden Talseiten. Dieses macht laut Baudirektion des Kantons Zürich jedoch nur einen unbedeutenden Anteil aus. Zum Vergleich: Schweizweit stammen etwa je 40 Prozent des Trinkwassers aus Grundwasser und Quellen und die restlichen 20 Prozent aus Oberflächengewässern.

2020 wurden in Unterengstringen neue Leitungen zum Reservoir im Wald verlegt. Zvg / Limmattaler Zeitung

«Der Boden ist der beste Filter»

Das gesamte Leitungsnetz der öffentlichen Wasserversorgung im Limmattal ist gut 400 Kilometer lang. Für die zwischenzeitliche Speicherung ­werden in der Region 28 Reservoire ­genutzt. Damit die Wasserqualität stimmt, bestehen verschiedene Schutzzonen mit strengen Auflagen um die Pumpwerke. Stromaufwärts sind diese Schutzzonen weit­läufiger, damit der extrem langsam fliessende Grundstrom bei Verunreinigungen genügend Zeit hat, sich mikrobiologisch zu reinigen, erklärt Beat Amsler. «Der Boden ist der beste Filter», ergänzt der Brunnenmeister von Geroldswil, Oetwil und Weiningen sowie von der gemeinsamen Gruppenwasserversorgung.

Die engere Schutzzone stelle zusätzlich sicher, dass keine Krankheitserreger ins Trinkwasser gelangen. Damit eventuelle Verunreinigungen vor Erreichen der Wasserfassung sicher eliminiert werden, muss die engere Zone für Lockergesteinsgrundwasser wie im Fall des Limmatgrundstroms so gross sein, dass das Wasser zur Durchströmung mindestens zehn Tage braucht. So lange dauert es in der Regel maximal, bis das Grundwasser sich wieder gereinigt hat.

Bei Rohrbrüchen und Lecks geht viel Wasser verloren. Deshalb ist eine schnelle Reaktion wichtig. Zvg / Limmattaler Zeitung

Die Quellen im Limmattal befinden sich grösstenteils im Wald über Siedlungsgebiet und seien deshalb kaum von Abbaustoffen aus der Landwirtschaft betroffen, erklärt der Unterengstringer Brunnenmeister Ralph Pfister. Als zusätzlicher Schutz für die Trinkwasseraufbereitung dienen UV-Anlagen, die das Wasser bestrahlen und so ohne Chemie desinfizieren.

«Wir haben heutzutage dank Qualitätssicherung und Kontrollen einen noch nie erreichten Standard.»

Die Brunnenmeister treffen sich einmal monatlich zum Austausch

Der mittlere Wasserverbrauch pro Kopf beträgt im Limmattal zwischen 220 und 375 Liter und liegt damit ungefähr im Schweizer Durchschnitt. Seit 2000 ist der Verbrauch landesweit um etwa einen Viertel gesunken. Das liegt unter anderem an sparsamer werdenden Haushaltsgeräten und veränderten Gewohnheiten sowie einer deutlich effizienteren Wassernutzung in der Industrie. Aber auch die Auslagerung von Produktionsstätten und des damit verbundenen Wasserverbrauchs ins Ausland hat die Statistik aufgebessert. Der Wasserfussabdruck – sprich: die Wassermenge, die für die Produktion der in die Schweiz eingeführten Landwirtschafts- und Industriegüter verwendet wird – nimmt folglich unablässig zu.

Bei neu verlegten Wasserleitungen wird nach dem Einbau der Druck geprüft. Zvg / Limmattaler Zeitung

Bei der Wassergewinnung wird im Limmattal eng zusammengearbeitet. Die meisten Gemeinden sind zwecks Kooperation in überkommunalen Verbänden vertreten. Und auch der Austausch unter den einzelnen Wasserversorgungen wird gepflegt: Einmal monatlich treffen sich alle Brunnenmeister im Bezirk, um ihre Erfahrungen zu teilen, erzählt Pfister. Das sei im Vergleich zu anderen Regionen eher untypisch. Bei der Wasserversorgung wird vorausschauend geplant. «Wir stellen jetzt schon erste Weichen für die Wasserstrategie 2070», sagt er.

Um den Wasserverbrauch möglichst tief zu halten, sei ein effizientes und gut gewartetes Leitungsnetz mit wenig Wasserverlust am wichtigsten, sagt er. Damit das Wasser frisch bleibt, darf es nicht zu lange in den Leitungen sein. «An warmen Sommertagen muss das ganze Netz täglich einmal umgesetzt werden», sagt Pfister. Deshalb sei es nicht sinnvoll, wenn alle Menschen zu Hause zu viel Wasser sparen würden.