Die Limmattaler Gastro feiert die Aufhebung der Corona-Massnahmen

Limmattal Grosse Erleichterung und vorsichtiger Optimismus – die Gastronomie feiert die Aufhebung der Coronamassnahmen Ab Donnerstag dürfen auch die Limmattaler Wirte wieder uneingeschränkt Gäste begrüssen. Einige bezweifeln aber, dass die Angst vor einer Corona-Ansteckung allzu schnell verschwinden wird. Celia Büchi Jetzt kommentieren 16.02.2022, 19.17 Uhr

Das Kontrollieren hat ein Ende. Ab heute dürfen Restaurants wieder ohne Zertifikat und Maske besucht werden. Symbolbild, Keystone

«Freude herrscht», sagt Martina Meier, Geschäftsführerin des Restaurants Heimat in Dietikon, kurz nach der Medienkonferenz des Bundesrats. «Sensationell, eine grosse Erleichterung», freut sich Stefan Schmucki, Geschäftsführer der Zeus-Bar in Dietikon. Und der Chef des «Rössli» in Aesch, Artan Berisha, sagt: «Es ist eine gute Nachricht, jetzt kann es nur besser werden.» Ab Donnerstag dürfen sie ihre Gäste wieder uneingeschränkt begrüssen – ganz ohne Maske und Zertifikat. So hat es der Bundesrat am Mittwoch entschieden.

«Dass es so schnell geht, haben wir nicht erwartet», sagt Berisha. «Es ist perfekt.» Auch Schmucki ist überrascht von der raschen Aufhebung fast aller Massnahmen. Nach langer Planungsunsicherheit habe er nun endlich wieder Zukunftsaussichten, sagt er. «Wir sind jetzt zwei Jahre in der Pandemie, das war eine verrückte Zeit», sagt Meier. «Immer wieder mussten wir uns motivieren und neu aufstellen und dann gab es doch wieder Einschränkungen. Es macht jetzt sicher wieder mehr Spass, in unserem Gewerbe zu arbeiten.»

«Es ist perfekt», sagt der Wirt vom Aescher «Rössli». Sandra Ardizzone

«Die Zertifikatspflicht hat bei den Leuten Panik ausgelöst»

Besonders die 2G-Einschränkungen seien einschneidend gewesen, sagt Meier. «Viele haben sich gegen die Impfung gestellt. Ich habe auch gute Freunde, die nicht geimpft sind und mich deshalb nicht mehr im Restaurant besuchen konnten.» Sie sei froh, nun nicht mehr Polizistin spielen zu müssen. Ähnliches erlebte auch Schmucki. «Wir haben viele Stammkunden verloren, die nicht mehr kommen durften. Nun erwarten wir sie wieder herzlich zurück.»

Sowohl in der «Heimat» als auch im «Zeus» verzeichnete man im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie einen um rund 20 Prozent geringeren Umsatz. Im «Rössli» sei der Umsatz gar um mindestens 30 Prozent zurückgegangen, sagt Berisha. «Im Sommer ist der Laden gut gelaufen. Das Problem war vor allem der Winter. Die Zertifikatspflicht hat bei den Leuten Panik ausgelöst.» Nun hofft er, dass die Angst der Leute verschwindet und das normale Leben zurückkehrt. «Wir werden unser Bestes geben», sagt Berisha. «Ich hoffe, es wird ein guter Frühling und dass wir nachholen können, was wir verloren haben.» Doch das werde schwierig werden.

Der «Zeus»-Chef stellt der Schweiz ein gutes Zeugnis aus

Vermutlich würden seine Gäste ausserdem noch eine Weile vorsichtig bleiben, sagt Berisha. «Auf dem Land sind die Leute generell vorsichtiger als in der Stadt.» Auch Meier zeigt sich vorsichtig optimistisch. «Man darf nicht vergessen, dass einige Leute das Vertrauen noch nicht zurückhaben. Vor allem ältere Menschen, die noch kein Corona hatten, haben noch Respekt.» Ausserdem seien momentan noch Sportferien. Aufs Wochenende hin könnten sie aber schon einen guten Umschwung haben, meint sie. Der Geschäftsführer des «Zeus» hingegen hat keine Zweifel. «Der Umsatz wird nun wieder raufgehen», ist Schmucki überzeugt.

Die Zeus-Bar ist in Dietikon ein beliebter Treffpunkt. Severin Bigler

Die letzten zwei Jahre seien zwar schwierig gewesen, sagt Schmucki. Aber wie sich die Schweiz in der Pandemie verhalten habe, damit sei er sehr zufrieden. «Die Schweiz hat es sensationell gemacht. Sie ist fast die Nummer eins auf dieser Kugel.» Es sei immer gut geholfen worden und der Bundesrat habe keine übertriebenen Massnahmen getroffen. «Wir hatten zum Beispiel keine Ausgangssperre.»

Das Trennen von der Maske fällt schwer

Dass nach zwei Jahren voller Einschränkungen nun langsam wieder Normalität einkehrt, ist schwer zu fassen und muss erstmals verdaut werden. Doch nicht alle werden sich von Donnerstag an trauen, tatsächlich ihre Masken niederzulegen und die Freizeitmöglichkeiten, die sich ihnen bieten, voll auszukosten. So hat Meier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der «Heimat», die ihre Maske beim Arbeiten weiterhin tragen werden. «Wegen der Maske lasse ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selber entscheiden. Ich selbst werde keine Maske mehr tragen», sagt sie.

«Endlich können wir aufhören, Polizei zu spielen» Die Gastrobranche atmet auf, weil fast alle Coronamassnahmen wegfallen. «Auf diesen Moment haben wir lange gewartet», schrieb Casimir Platzer, Präsident von Gastrosuisse, in einer Mitteilung. «Die Freude in der Branche ist riesig, endlich wieder alle Gäste bedienen zu dürfen.» Auch in Zürich ist die Freude gross, wie Urs Pfäffli, Präsident von Gastro Zürich, auf Anfrage sagt. «Endlich können wir aufhören, Polizei zu spielen, und wieder unseren Job machen.» Insbesondere die Homeoffice-Pflicht und später die Homeoffice-Empfehlung habe den Gastrobetrieben stark zugesetzt. In den Innenstädten sei die Kundenfrequenz unter der Woche förmlich eingebrochen. Dominique Godat ist Geschäftsführer der «Kronenhalle» beim Bellevue. Er freut sich ebenfalls über die Öffnung, findet den Bundesratsentscheid aber mutig. «Es ist sicher positiv, dass gelockert wird. Man muss aber trotzdem weiterhin Vorsicht walten lassen», sagt er. Sein Restaurant sei mit einer modernen Lüftung und Aerosolfilter weiterhin gut geschützt. Man gehe zuversichtlich in die Zukunft und hoffe, dass sich die Situation nicht wieder verschärft. Wirtschaftliche Lage ist weiterhin angespannt Gross ist die Freude über die Lockerung aber auch bei den Bars und Clubs. Insbesondere die Aufhebung der Zertifikatspflicht sei ein wichtiges Zeichen für die Jugendlichen, die nun wieder ein Stück Normalität zurückerhielten, schreibt die Bar- und Clubkommission in einer Medienmitteilung. Sowohl Gastrosuisse als auch die Bar- und Clubkommission weisen darauf hin, dass die wirtschaftliche Lage trotz erfreulicher Lockerungen weiterhin angespannt bleibe. (sho)

