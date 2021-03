Gestern und heute Das Limmattal ist an die Grenzen gekommen und wächst doch weiter Der Bund veröffentlichte historische Fotos, die aufzeigen, wie sich die Topografie der Schweiz seit 1946 veränderte. Vorher-Nachher-Bilder zeigen insbesondere, wie rasant das Limmattal in den letzten Jahrzehnten gewachsen ist. Lydia Lippuner 27.03.2021, 04.00 Uhr

1946 überflog ein amerikanischer Bomber mit der Genehmigung der Schweizer Regierung das Limmattal. Es war einer von 64 solcher Flüge schweizweit. Sie waren Teil der Operation «Casey Jones». Deren Ziel war eine Luftkarte vom Nachkriegseuropa. Zu diesem Zweck wurden die Waffen an Bord der 66 B-17-Bomber durch Fotoapparate ersetzt. Von der Schweiz lieferten sie 4200 Luftbilder. Vor wenigen Wochen hat das Bundesamt für Landestopografie die Bilder nun online zur Verfügung gestellt.

Als die amerikanischen Piloten nach dem Zweiten Weltkrieg aus den Cockpits schauten, sahen sie noch ein ganz anderes Limmattal, als sie es heute sehen würden. Statt Autobahn, Rangierbahnhof und Industriegebieten sahen sie kleine Dörfer, zusammengewürfelte Felder und viele Bäume. «Das Limmattal ist ein gutes Beispiel der Agglomerationsentwicklung in den letzten Jahrzehnten», sagt Lukas Beck, Stadtplaner beim Unternehmen EBP. Hält er an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften eine Vorlesung zu Städten und Agglomerationen, wählt er jeweils das Limmattal als Fallbeispiel. Daran zeigt er die vielen Veränderungen auf. «Es ist an den Luftbildern eindrücklich zu beobachten, wie mit der Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zuerst die heutige Stadt Zürich wuchs und danach die übrigen Limmattaler Gemeinden, die zuerst mit der Bahn und dem Tram, später mit der Strasse erschlossen wurden», sagt er.

In den beiden Städten Dietikon und Schlieren gab es bereits früh kleine Gewerbe und Industrien. Im Zuge der Industrialisierung wuchsen sie deshalb vor den Gemeinden an den Hanglagen, in denen vor allem Landwirtschaft betrieben wurde. Die grösste Arbeitgeberin des Bezirks war aber die Industrie um den heutigen Escher-Wyss-Platz: Arbeiter aus Dietikon und Schlieren strömten täglich in die Industrie in Zürich. «Das war nur dank der Limmattal-Strassenbahn, die bereits um 1900 von Dietikon nach Zürich gebaut wurde, möglich», sagt Beck. Die ausgeprägte Mobilität sei ein entscheidender Vorteil für die Entwicklung des Limmattals gewesen. «Durch die Hauptverkehrsachse der Bahn, die von West nach Ost durchs Limmattal führt, wurde die Entwicklung des Tals vorangetrieben», sagt er. Die Autobahn A1 sei ein weiterer starker Standortvorteil des Limmattals. Die Verkehrshauptschlagader der Schweiz, die in den 1960er-Jahren quer durchs Limmattal gebaut wurde, lockte damals wie heute viele Leute in die Agglo.

Eine Voraussetzung für die starke bauliche Entwicklung im Limmattal wurde bereits Ende des 19. Jahrhunderts geschaffen. Damals wäre es noch nicht möglich gewesen, im Limmattal zu bauen. «Die Limmat mäandrierte damals und ging oft über die Ufer. Der Talgrund war von Sümpfen geprägt», sagt Beck. Erst um die Jahrhundertwende habe man das Land entwässert und die Limmat begradigt. Später verschwanden kleinere Gewässer unter der Erde. Erst so war es möglich, das Land effizienter zu bebauen.

«Die ehemals vielfältige Landschaft sieht nun viel aufgeräumter aus», sagt Lukas Beck. Er arbeitet als Stadtplaner beim Beratungsunternehmen EBP in Zürich. Bild: zvg

Die Landschaft sieht nun viel aufgeräumter aus

Die Landwirtschaft des Limmattals spiegelt deren Mechanisierung und die Strategie des Bundes im 20. Jahrhundert wieder. In der Nachkriegszeit glich die Landschaft einem Flickenteppich aus vielen kleinen Feldern, die von Bäumen durchsetzt waren. Später sorgte der Bund dafür, dass grössere, effizienter bewirtschaftbare Flächen entstanden. Die Obstwiesen verschwanden und die Äcker wurden zusammengelegt. «Die ehemals vielfältige Landschaft sieht nun viel aufgeräumter aus», sagt Beck.

Anders als die Gemeinden im Talgrund sahen die Gemeinden am Hang noch bis weit in die 1960er-Jahre sehr ländlich aus. «Solange man noch nicht mit dem Auto nach Zürich pendeln konnte, waren das Bauerndörfer», sagt Beck. Als die Autos in der breiten Bevölkerung ankamen, explodierten aber auch in Gemeinden wie Weiningen, Ober- und Unterengstringen die Bevölkerungszahlen. Die Leute zogen von der Stadt in die Dörfer, um in der Nähe ihres Arbeitsplatzes zu wohnen und gleichzeitig die Vorteile des Wohnens auf dem Land zu geniessen.

Die Kantone rechnen bis 2030 mit 120'000 Einwohnern im Limmattal

In den letzten Jahren wurde einerseits das Strassennetz dichter und auch die Häuser wurden immer näher beieinander gebaut. Mittlerweile gibt es kaum mehr grüne bebaubare Flächen im Tal. Das Limmattal ist an seine Grenzen gekommen. «Es ist gar nicht mehr möglich, in die Fläche zu bauen, man wird nun verstärkt an den bestehenden Siedlungen weiterbauen», sagt Beck. Das bedeutet auch, dass die ehemals ländliche Gegend je länger, je mehr in die Höhe wachst und städtischen Charakter annimmt. «Das macht besonders alteingesessenen Anwohnern Angst. Doch Neuzuzüger kennen das gar nicht anders. Schlieren und Dietikon werden in den nächsten Jahrzehnten noch urbaner werden», sagt Beck. Denn ein Stopp des Bevölkerungswachstums sei nicht in Sicht. Schätzungen zufolge werde die Bevölkerung in den nächsten Jahren um rund 20’000 Personen zunehmen. Im Jahr 2030 rechnen die Kantone Zürich und Aargau mit einer ungefähren Bevölkerungsanzahl von 120'000 Personen im Limmattal.

Bereits heute sind viele Gemeinden des Limmattals zusammengewachsen. «Die Gemeindegrenzen sind für die Einwohner je länger, je weniger ein Thema. Dagegen wird wohl der Verkehr ein Dauerthema bleiben», sagt Beck. Um die wachsende Bevölkerung trotz voller Strassen von A nach B zu bringen, brauche es immer wieder neue Projekte und Ideen. Doch bereits Erprobtes kommt ebenfalls zum Zuge. «Es ist spannend zu sehen, wie sich die Geschichte wiederholt und wir jetzt, gleich wie vor 120 Jahren, wieder ein Tram von Zürich nach Dietikon bauen», sagt Beck. Entlang dieser Bahn werde sich wohl auch die zukünftige Limmatstadt entwickeln.