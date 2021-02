Coronamassnahmen Umstrittener Bundesratsentscheid: Die Detaillisten freuen sich – in der Limmattaler Gastrobranche brodelt es Die geplante Lockerung der Coronamassnahmen kommt bei den Geschäften in der Region gut an. Für die Restaurants jedoch heisst es weiterhin: Abwarten. Die Geduld und das Verständnis der Betroffenen weicht immer mehr Trauer und Zorn. Sven Hoti 18.02.2021, 19.23 Uhr

Wie bereits vor einem Jahr dürften die Gastrobetriebe im Shoppi Tivoli in Spreitenbach im März geschlossen bleiben. Archivbild: Chris Iseli (17. März, 2020)

Wann können wir endlich wieder ins Restaurant? Die Frage stellen sich dieser Tage wohl einige. Umso enttäuschender dürften für sie die Äusserungen des Bundesrats an der Pressekonferenz vom Mittwoch gewesen sein. Lockerung Ja, aber nicht für die Gastrobranche. Oder zumindest noch nicht. Gemäss Fahrplan des Bundesrats soll die Schliessung der Restaurants erst ab Anfang April aufgehoben werden, sofern es die epidemiologische Lage erlaubt und die Durchimpfungsrate höher ist als jetzt. Für Limmattaler Gastronomen ist dies nicht akzeptabel.

Kommt hinzu, dass die voraussichtliche Öffnung der Restaurants im April einen Haken hat: Vorerst soll nämlich nur der Aussenbereich, also die Terrassen, aufmachen. Der Bundesrat äusserte Bedenken wegen der Übertragbarkeit des Virus in Innenräumen. Seine Vorschläge hat er den Kantonen in die Vernehmlassung gegeben, endgültig entscheidet er am nächsten Mittwoch. Doch schon jetzt ist klar, dass die Gastrobranche nicht zufrieden sein wird, sollte sich am Entwurf nichts mehr ändern.

«Ich kann nicht verstehen, wie man so etwas auf den Schreibtisch bringen kann», sagt Stefan Schmucki. Der Wirt der Dietiker Zeus-Bar ist wütend über den Entscheid des Bundesrats und kann dessen Argumentation nicht nachvollziehen: «Es ist nirgends bewiesen, dass das Gastgewerbe viele Ansteckungen verursacht, im Gegenteil. Die Gastrobranche hat Tausende Franken in Schutzkonzepte investiert.»

Der Zeus-Wirt hätte sich eine Öffnung «wenigstens per Mitte März» gewünscht, sagt er. «Wir machen immer als Erste zu und als Letzte auf. Es kommt mir so vor, als ob der Bundesrat das Gastgewerbe einfach weghaben möchte.» Er finde es nicht fair, wie der Bundesrat mit der Gastrobranche umgehe, klagt Schmucki. Nun hofft der Zeus-Wirt auf einen Kurswechsel durch die Kantone. Denn:

So sieht das auch die Wirtin des Restaurants Linde in Weiningen. «Bis anhin konnte ich die Entscheide des Bundesrats akzeptieren. Doch seit Mittwoch empfinde ich eine Mischung aus Wut und Trauer ob der Situation», sagt Maya Grossmann. Es sei langsam an der Zeit, dass die Restaurants wieder aufmachen könnten, denn noch immer habe sie keinen Franken an Unterstützungsgeldern erhalten. «Und langsam wird es eng.»

Dass der Bundesrat die Öffnung der Restaurantterrassen ab Anfang April in Aussicht gestellt hat, stösst bei den Betroffenen auf wenig Begeisterung. Zwar sei das ein Anfang, sagen sowohl Zeus-Wirt Schmucki als auch Linde-Wirtin Grossmann. «Es rettet uns aber nicht», so Schmucki. «Teilöffnungen sind finanziell gesehen gar keine gute Idee», sagt Grossmann. Den ganzen Betrieb dafür raufzufahren, sei mit grossen Kosten verbunden. «Unsere Terrasse ist nicht so gross», sagt die Wirtin. Ausserdem seien die Wetterverhältnisse im Frühjahr schwierig, etwa für die älteren Gäste wegen der Kälte oder für Allergiker mit Heuschnupfen. «Die wollen unter diesen Bedingungen sicher nicht draussen essen.»

Auf mehr Enthusiasmus stossen die Vorschläge des Bundesrats hingegen bei den Geschäften, denn sie dürften ihre Türen ab Anfang März wieder öffnen. Welche Einschränkungen trotzdem noch gelten werden, ist zwar noch offen. Dennoch freut sich die Branche über die Perspektive, die ihr der Bundesrat gegeben hat. «Es ist ein wichtiger Entscheid, dass nun endlich mal etwas geht für den Detailhandel», sagt Patrick Stäuble, Leiter des Shoppingcenters Tivoli in Spreitenbach.

«Es ist dringend notwendig, dass wir wieder öffnen können», sagt auch der Geschäftsführer der Schuhhaus Tiefenbacher AG, Thomas Tiefenbacher. Man habe gute Schutzkonzepte und zu Ansteckungen sei es bisher nicht gekommen. «Bei uns kann man Maske tragen und Abstand halten», sagt der Oetwiler. «Bei kleineren Geschäften besteht ohnehin nicht die Gefahr, dass es zu viele Leute im Laden hat.»

Auch die Modehauskette Chicorée mit Sitz in Dietikon freut sich über den Bundesratsentscheid. «Wir unterstützen diesen Vorschlag selbstverständlich sehr. Es hat sich gezeigt, dass der Detailhandel keine Hauptquelle der Ansteckungen ist», sagt Mediensprecher Pascal Weber. Nun hoffe das Unternehmen auf einen positiven Geschäftsgang «mit sicherlich auch einem Nachholbedarf der Kundinnen und Kunden», so Weber.

Eines ist jedoch bereits sicher: Auf spezielle Wiedereröffnungs-Rabattaktionen wollen die Detailhändler verzichten. Thomas Tiefenbacher erklärt, wieso:

«Unser Geschäft ist schon genug kaputt, als dass man es noch weiter schädigen sollte.»