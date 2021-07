Andri Silberschmidt und Jacqueline Badran: 1. August im Limmattal

Limmattal Gefeiert wird bis nach dem Abendglühn: Mit diesen Höhepunkten warten die Limmattaler Bundesfeiern auf In Oberengstringen und der Fahrweid geben bekannte Nationalräte ihre Ansprachen zum Besten. Auf dem Hasenberg geht der neue Aussichtsturm in Betrieb. Und wer es rockig will, ist in Dietikon am richtigen Ort. David Egger 29.07.2021, 04.36 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch Lampions sind an den Limmattaler Bundesfeiern wieder hoch im Kurs. Bild: Archiv

Keine Älplermagronen in der Fahrweid, kein Gätterewy in Uitikon und keine Beschwörungen von Willensnation und Milizsystem, Freiheit und Unabhängigkeit: 2020 wurden wegen Corona viele Bundesfeiern abgesagt. Nur drei Gemeinden luden ein: In Oberengstringen lauschte man den Worten der Aescher Kantonsrätin Janine Vannaz (Mitte). In Aesch selbst gab es ein ungezwungenes Beisammensein um ein Höhenfeuer. Und Dietikon sorgte mit einer wandernden Bundesfeier für Schlagzeilen: Ein Fest-Tross mit Stadtpräsident, Alphorngruppe, Gelatistand und mehr machte an vier Plätzen Halt.

In Urdorf und Bergdietikon fällt die Bundesfeier ganz aus

Noch ist die Coronapandemie nicht vorbei, aber es wird wieder gefeiert. Einzig die Gemeinde Urdorf lässt auch dieses Jahr nochmals besonders viel Vorsicht walten und verzichtet auf eine Bundesfeier. Auch in Bergdietikon fällt heuer alles ins Wasser: Die Schützengesellschaft, die seit 2015 jeweils in eine Festwirtschaft mit Höhenfeuer beim Schützenhaus einlädt, sah sich bereits zu einer wetterbedingten Absage gezwungen.

Am Samstag wird der neue Aussichtsturm auf dem Hasenberg eröffnet

Deswegen muss aber niemand Trübsal blasen, denn am Berg gibt es trotzdem etwas zu feiern – ennet der Gemeindegrenze, auf dem Hasenberg in Widen. Dort wird der neue Hasenberg-Turm eröffnet. Los geht es am Freitag ab 17 Uhr mit Festwirtschaft und volkstümlicher Livemusik. Ab Samstag um 11 Uhr ist der Hasenberg-Turm offen. Um 17.30 Uhr wird er gesegnet und um 18 Uhr offiziell eröffnet – mit einer Ansprache von Alex Hürzeler (SVP), seines Zeichens Landstatthalter (so nennt man im Aargau den Regierungsratsvizepräsidenten). Zudem gibt es ab dem Nachmittag Örgeli- und Blasmusik und am Abend Lampions. Auch am Sonntag ist die Festwirtschaft in Betrieb, und es gibt was auf die Ohren. Zwischen Hasenberg und Sportzentrum Burkertsmatt verkehrt drei Tage lang ein Shuttle.

Jacqueline Badran spricht in Oberengstringen

Ebenfalls früh in Feststimmung gerät Oberengstringen: Bei der Badi Zwischen den Hölzern startet am Samstag um 19 Uhr die Festwirtschaft. Nach einer Begrüssung durch Gemeindepräsident André Bender (SVP) um 20.15 Uhr hält die Zürcher Unternehmerin und SP-Nationalrätin Jacqueline Badran ihre Rede. Später gibt es ein 1.-August-Feuer und Musik vom Duo Pop Alpin. Für Personen mit eingeschränkter Mobilität gibt es von 19 bis 19.45 Uhr einen Shuttle vom Alten Schulhaus zum Festplatz.

Saxofon statt Alphorn in Oetwil

Wer nicht so sehr auf Hudigääggeler steht, ist in Oetwil gut bedient. Dort spielt am am Sonntag ab 19 Uhr das Duo Sax O'Conga, dazu empfiehlt sich ein Imbiss von der Festwirtschaft des FC Oetwil-Geroldswil. Ans Rednerpult tritt um 21 Uhr die Aescher Kantonsrätin Janine Vannaz (Mitte). Später steigt ein 1.-August-Feuer. Die Feier findet statt bei der Übersetzstelle an der Limmat.

Rock und Covid-Zertifikate in Dietikon

Rockiger zu und her geht es in Dietikon – wegen der Limmattalbahnbaustelle auf dem Zentralschulhausplatz statt auf dem Kirchplatz: Dort gibt ab 20 Uhr die Band AZton aus Baden alles. Davor spielt ab 16 Uhr die Alphorngruppe Rebberg. Eröffnet wird die Feier um 11 Uhr von der Stadtmusik und Festredner Heinz Frei, mehrfacher Rennrollstuhl- und Handbike-Weltmeister. Um 13 Uhr spielen überdies die Limmattaler Musikanten. Wichtig: Dietikon macht Eingangskontrollen. Wer 16 Jahre oder älter ist, sollte seinen Ausweis und sein Covid-Zertifikat dabeihaben. Wer keines hat, kann vor Ort unter Aufsicht einen Selbsttest machen und die Kontaktdaten angeben.

Doppelt sportliches Rednerpult in Aesch

Ein sportliches Rednerpult präsentiert auch die Gemeinde Aesch: Dort präsentieren nach einer Begrüssung von Gemeinde- und Kantonsrat Diego Bonato (SVP) zwei junge Sportler ihre Gedanken: der Tänzer Philipp Hofstetter und der Fechter Nick Hatz. Fürs leibliche Wohl sorgt der Knabenverein, Musik spielen DJ Markus und die Harmonie Birmensdorf. Es gibt auch ein Feuer sowie Lampions.

Andri Silberschmidt spricht in der Fahrweid

Das «einig Volk» zelebriert einmal mehr die Fahrweid. Dort begrüssen die Gemeindepräsidenten von Geroldswil und Weiningen, Michael Deplazes und Mario Okle (beide parteilos), gemeinsam ab 11 Uhr. Es spricht der Zürcher Nationalrat Andri Silberschmidt (FDP), und es spielen die Schwyzerörgeler vom Föhrewäldli sowie eine Alphorngruppe. Zudem gibt es Älplermagronen.

Heimspiel für Hélène Vuille

Apropos Essen: Die Anti-Food-Waste-Aktivistin Hélène Vuille hat an der Birmensdorfer Feier ein Heimspiel. Ihre Rede steigt um 20:20 Uhr. Es spielen die Kapelle Gupfbuebä und die Harmonie Birmensdorf. Auch hier gibt es einen Lampion-Umzug und ein Feuer.

Doppelter Freisinn am Uitiker Rednerpult

Auf einheimisches Schaffen setzen dieses Jahr auch die Uitiker – nicht nur kulinarisch, sondern auch am Rednerpult. Nach der Begrüssung durch den Gemeindepräsidenten Chris Linder (FDP) spricht Gemeinderat Daniel Schwendimann (FDP). Los geht's um 11 Uhr. Es spielt die Harmonie Birmensdorf. Ein Abendprogramm mit Höhenfeuer auf der Allmend gibt es dieses Jahr nicht.

Schlieren feiert nicht mehr auf dem Berg oben

In Schlieren spricht wie gehabt der Gemeindeparlamentspräsident, also Beat Kilchenmann (SVP), und zwar um 13.40 Uhr. Neu findet die Feier nicht mehr auf dem Schlieremer Berg statt, sondern im Zentrum auf der Pischte 52, also der alten Badenerstrasse. Um 14.30 Uhr spielt die Buuremusig Schlieren. Für Verpflegung sorgt die Kurvebeiz. Diese ist bereits am Samstag von 18 bis 23 Uhr in Betrieb, auch dann spielt schon die Buuremusig.

Unterengstringen feiert neu auf dem Berg oben

Den umgekehrten Weg macht Unterengstringen – vom Tal auf den Berg. Dieses Jahr besammelt sich das Dorf ab 11 Uhr auf dem Gut Sonnenberg. Um 11.30 Uhr spricht Willy Brülisauer, Kommandant der Territorialdivision 4 der Schweizer Armee.