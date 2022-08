Limmattal Freigeborener, Verwaltungsbeamter oder der Patron der Drechsler: Was die häufigsten Familiennamen der Region bedeuten Müller, Meier, Haug oder Frei sind geläufige Nachnamen im Limmattal. Eine Übersicht über ihre Herkunft.

Früher stand in fast jedem Dorf eine Mühle. Ein altes Mühlerad ist beispielsweise im Ortsmuseum Birmensdorf zu sehen. Weil der Beruf des Müllers häufig vorkam, breitete er sich auch als Familienname stark aus. Heute dominiert er die Namenhitparade in der Schweiz und im Limmattal. Severin Bigler

Müller und Meier führen die Nachnamenhitparade im Limmattal an. Sie beziehen sich wie viele Familiennamen auf Berufsbezeichnungen. Die Verbreitung des Namens Müller im ganzen deutschsprachigen Raum liegt seiner Herkunft zugrunde. In fast jedem Dorf existierte früher eine Mühle, die von einem Müller betrieben wurde.

Weil der Beruf häufig vorkam, galt und gilt dies auch noch heute für den Nachnamen. Seinen Siegeszug hat der Name aber auch der Tatsache zu verdanken, dass es für die Berufsbezeichnung des Müllers keine andere Namenvarianten gibt. Anders sieht es beispielsweise beim Bauern aus. Dieser kann auch als Achermann oder Feldmann bezeichnet werden.

Der Meier verwaltete Haus oder Hof

Der Ursprung des Namens Meier präsentiert sich auf den ersten Blick nicht so klar wie bei Müller. Die Wurzeln des Namens sind beim lateinischen Wort «maior» oder «maius» zu suchen, das für «grösser», «stärker» oder «bedeutender» steht. Ursprünglich war der «Meier» ein Verwaltungsbeamter. Aufgrund dessen wurde das Haus oder der Hof, in dem der Verwalter lebte, als Meierhof bezeichnet. Später reduzierte man die Bedeutung und der Meier wurde zum Pächter eines bäuerlichen Landgutes.

Ebenfalls auf der Hand liegt der Ursprung der im Limmattal häufig vorkommenden Nachnamen Schmid und Weber. Auch hier wurden Berufsbezeichnungen zu Familiennamen gemacht. Beim Namen Huber ist die Herkunft weniger offensichtlich. Einst nannte man Bauern, die eine ganze Hube Ackerland als Eigentum besassen, so. Oftmals bezeichnete eine Hube einen Hof und so viel Land, wie nötig war, um eine Familie zu ernähren.

Häufig trifft man im Limmattal auch den Familiennamen Frei an. Der Name stammt vom mittelhochdeutschen vri, was so viel wie «freigeboren» heisst oder vom mittelhochdeutschen vrie, was «der Freigeborene» bedeutet. Damit wurde ein freier Mann bezeichnet, der im Gegensatz zu einem Hörigen Inhaber von freien Gütern war.

Benannt nach einem Nothelfer

Typisch für die Gemeinde Aesch ist der Nachname Hofstetter. Dessen Herkunft bezieht sich auf einen der häufigen Orte Hofstetten, wobei das mittelhochdeutsche Wort hovestat den Grund und Boden bezeichnete, auf dem ein Hof stand. Geläufig ist in Aesch ebenso der Nachname Rasi, der auf die alemannische Form des Vornamens Erasmus zurückgeht. Erasmus stammt von Griechisch erasmios, was «lieblich» und «anmutig» bedeutet.

Der Heilige Erasmus ist einer der Vierzehn Nothelfer und Patron der Drechsler und der Schiffsleute. Rasi kann aber auch die Kurzform zu einem mit Räs beginnenden althochdeutschen Rufnamen wie Räs-mär/Rasimund/Ras(i)pert sein, die sich vom altisländischen Wort räs, «Lauf, Sprung, Fahrt», ableiten.

Der Familienname Haug ist stark mit der Gemeinde Weiningen verbunden. Dabei handelt es sich um eine verhochdeutschte Form von Hug. Wobei dieser wohl die Kurzform eines Rufnamens wie Hugbert ist. Das althochdeutsche Wort hugu bedeutet «Sinn, Geist, Mut».

Ebenfalls häufig taucht der Name Keller im Limmattal auf. Er stammt vom mittelhochdeutschen Wort kellaere, was so viel wie Verwalter der Einkünfte bedeutet. Gleichzeitig lässt sich er Name auch vom lateinischen cellarius, cellenarius «Kellermeister» oder lateinisch cella «Vorratskammer» herleiten.

Im Mittelalter wurde der grundherrschaftliche Verwalter der Einkünfte an Korn, Wein, Hühnern eines Klosters und der Aufseher über die herrschaftlichen Güter und deren Betrieb als Kellermeister bezeichnet.