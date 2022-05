Photo Schweiz: Vier Limmattaler Fotografen stellen aus

Limmattal Faszination Fotografie: Sie rückten Gabeln, Berge, Sonnenuntergänge und fremde Länder ins rechte Licht Isabelle Bruhin und Jörg Knaus aus Uitikon, Ueli Epprecht aus Schlieren und Daniel Belet aus Geroldswil zeigen ihre Werke an der Photo Schweiz in Zürich-Oerlikon. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Zum ersten Mal an der Werkschau Photo Schweiz dabei: Ueli Epprecht aus Schlieren, Isabelle Bruhin aus Uitikon und Daniel Belet aus Geroldswil. Es fehlt Jörg Knaus aus Uitikon. Valentin Hehli

Die Landschaft verschwimmt vor dem Sonnenuntergang in dunkle Schatten. «Die Bilder erinnern mich an Scherenschnitte», sagt Daniel Belet aus Geroldswil. Er betrachtet seine Fotos, die er im australischen Outback geschossen hat. Aktuell sind die Werke an der Photo Schweiz, der grössten Werkschau für Schweizer Fotografinnen und Fotografen, in der Halle 550 in Zürich Oerlikon noch bis am 17. Mai ausgestellt.

Daniel Belet aus Geroldswil fotografierte im australischen Outback Sonnenuntergänge. zvg

«Ich bin stolz, dabei zu sein», sagt Belet. Der 56-jährige gebürtige Franzose ist professioneller Fotograf. «Ich arbeite in der Werbefotografie. Das hier ist natürlich etwas ganz anderes. Diese Bilder zeigen meinen Blick auf die Welt.» Belets Ziel ist es, dank seiner Teilnahme an der Werkschau mehr Kontakte im Raum Zürich zu knüpfen. «Ich habe viele Aufträge in Frankreich und der Welschschweiz. Es wäre toll, wenn ich künftig mehr Projekte in der Nähe meines Wohnorts umsetzen könnte.»

Er entdeckte die Schweiz in der Pandemie

Informatiker Jörg Knaus aus Uitikon widmete sich in der Pandemie dem Fotografieren. zvg

Neben Belets Fotos befinden sich die Drohnenbilder von Jörg Knaus aus Uitikon. «Wenn man die Landschaft überfliegen kann, stechen einem plötzlich spezielle Strukturen und Formen ins Auge, die man aus der normalen Perspektive gar nicht erkennen würde», sagt der 50-jährige Informatiker. Wegen der eingeschränkten Reisefreiheit in der Pandemie fuhr er durch die Schweiz und hielt seine Entdeckungen mit der Drohnenkamera fest.

Jörg Knaus aus Uitikon beschert dem Betrachter mit seinen Drohnenbildern spannende Strukturen und Farben von oben. zvg

«Zwischen den Pandemiewellen habe ich es sogar nach Island geschafft, wo die Dimensionen Lava und Meer zu den heimischen Seen, Gletschern und Bergen dazukamen», erzählt Knaus. Er freut sich, dass er an der Werkschau teilnehmen darf. «Letztes Jahr war ich als Besucher dabei. Das Corona-Fotoprojekt, das Stéphane Mingot aus Unterengstringen an der letzten Ausgabe präsentierte, hat mich inspiriert, mich anzumelden», sagt Knaus. Er sei froh, Vorbilder und Gleichgesinnte an der Photo Schweiz treffen und sich mit ihnen austauschen zu können.

Er entwickelte im Schwarz-Weiss-Labor

Dass seine Bilder vor Publikum gezeigt werden, ist für Ueli Epprecht aus Schlieren ebenfalls etwas Besonderes. Der pensionierte Seklehrer und ehemalige FDP-Gemeinderat hat im Ruhestand zurück zur Fotografie gefunden. «Während meiner Studienzeit habe ich für die Zürcher Jugendzeitschrift ‹21› fotografiert und die Bilder im Schwarz-Weiss-Labor selbst entwickelt», erinnert sich der 62-Jährige.

Spielerisches mit Gabel und Cherry-Tomaten: Dieses Bild gehört zu einer Serie, die Ueli Epprecht aus Schlieren in einer Zürcher Fotoschule entwarf. zvg

Es sei immer sein Ziel gewesen, sich wieder intensiv dem Fotografieren widmen zu können. 2020 und 2021 besuchte er daher eine Fotoschule in Zürich. In dieser Zeit entstand seine Serie mit Gabeln und Cherry-Tomaten, die nun an der Photo Schweiz bestaunt werden kann. «Hier dabei zu sein, spornt an. Es ist der perfekte Startschuss für meine Rückkehr zur Fotografie», sagt Epprecht.

Ein Yak vor der Linse war ihr Highlight in Nepal

Für Isabelle Bruhin aus Uitikon bildet die Werkschau hingegen einen gelungenen Abschluss zu ihrer Fotoreise in Nepal. Gemeinsam mit dem Schweizer Fotografen Thomas Biasotto und vier weiteren Teilnehmern erkundete die 54-jährige Übersetzerin im November 2021 während dreier Wochen das Land. Das Resultat: 1500 Bilder von Bergen, Tälern, Menschen und Tieren. Eine Auswahl von nur zehn zu treffen, sei schwierig gewesen, so Bruhin.

Aufgestanden und abgedrückt: Dieses Yak fotografierte Isabelle Bruhin aus Uitikon während ihrer dreiwöchigen Fotoreise durch Nepal. zvg

«Am meisten berührt mich das Bild mit dem Yak. Ich habe während der ganzen Reise gehofft, eines zu fotografieren. Als ein Tier vor mir lag und ich mich ihm näherte, stand es genau in dem Moment voller Kraft auf, als ich abdrückte.» Ihr gefällt an der Fotografie, dass man sich auf einen Augenblick konzentriert. Bruhin sagt: «Dieser Augenblick lebt im Foto ewig weiter.»

