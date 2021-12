Jahresrückblick 2021 Die Post verärgert Anwohner in Dietikon und im Oberengstringer Gemeinderat herrscht dicke Luft – erinnern Sie sich an diese Schlagzeilen? Diese Geschichten gaben in den Monaten Januar, Februar und März im Limmattal zu reden. Eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse. Sandro Zimmerli Jetzt kommentieren 27.12.2021, 04.00 Uhr

4. Januar

Das Astra lässt in Dietikon Bäume fällen – Anwohner sind empört

Hier stand das Wäldchen, das das Bundesamt für Strassen fällen liess. Sven Hoti

Schock für die Anwohner des Dietiker Luberzen-Quartiers: Im Auftrag des Bundesamts für Strassen (Astra) wird das Wäldchen neben der Autobahnbrücke gerodet. Die Anwohner wurden nicht vorab informiert. Sie sind empört. Das Astra begründete die Aktion mit dem Risiko, dass alte Bäume auf die Autobahn fallen könnten. Nach dem Kahlschlag wollen die Dietiker Grünen die Fläche mit einheimischen Sträuchern aufwerten. Das Astra lehnt das Gesuch im März ab und verweist auf geplante Arbeiten an der Autobahnbrücke.

9. Januar

Dietikon trauert um Toni Scheiwiller

Anton Scheiwiller. Ly Vuong

Es ist eine Nachricht, die überraschend kommt. Toni Scheiwiller, der inoffizielle Hoffotograf der Stadt Dietikon, stirbt 86-jährig. Anton Scheiwiller hatte in Dietikon kein offizielles Amt inne. Dennoch war der längst pensionierte diplomierte Elektroingenieur bei fast jeder Medienkonferenz der Stadt anwesend. Auch bei Vereinsanlässen, Parteizusammenkünften und Kirchgemeindeversammlungen war er stets mit seiner Kamera anzutreffen. Die Fotografie war die grosse Leidenschaft von Dr. Solarius, wie er wegen seiner Faszination für die Solartechnik auch genannt wurde. Mit seinen Bildern wollte er Freude verbreiten.

12. Januar

Urdorf steigt aus der gemeinsamen Polizei mit Schlieren aus

Urdorf will wieder eine eigene Gemeindepolizei. Symbolbild: David Egger

Der Urdorfer Gemeinderat will eine eigene Gemeindepolizei aufbauen. Er hat deshalb den Anschlussvertrag an die Stadtpolizei Schlieren auf Ende 2022 gekündigt. Die Kosten seien seit dem Beginn der Zusammenarbeit stetig gestiegen, ohne dass die Leistungen ausgeweitet worden seien, kritisiert der Gemeinderat. Zudem vermisst er direkte Einflussmöglichkeiten.

19. Januar

Geroldswil geht gegen Vandalen vor

Die Überbauung Huebegg wurde immer wieder von Vandalen heimgesucht. Severin Bigler

Seit der Eröffnung der Überbauung Huebegg in Geroldswil im Oktober 2020 wird das Zentrum immer wieder von Vandalen heimgesucht. Der Gemeinderat will die Zerstörungen und das Littering nicht mehr länger hinnehmen und ergreift Massnahmen. Unter anderem wird im Bereich der Tiefgarageneinfahrt ein Rollgittertor angebracht, das in den Abendstunden unbefugte Eintritte verhindern soll.

27. Januar

Der Oberengstringer Gemeinderat René Beck gibt Bereiche ab – unfreiwillig

Der Oberengstringer Gemeinderat René Beck (Mitte) musste drei seiner vier Ressortbereiche an Gemeinderatskollegen abgeben. Fabio Baranzini

Der Oberengstringer Gemeinderat teilt mit, dass das Ressort Bau und Werke neu organisiert wird und die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt wird. Konkret bedeutet das, dass René Beck (Mitte) drei seiner vier Ressortbereiche an Gemeinderatskollegen abgibt. Über die Gründe schweigen die Beteiligten. Mitte Juni wird bekannt, dass Beck die Ressortbereiche nicht freiwillig abgegeben hat. Vielmehr hat der Gesamtgemeinderat diesen Schritt beschlossen. Beck hat beim Dietiker Bezirksrat Rekurs gegen den Entscheid eingereicht. Aus dessen Beschluss geht hervor, dass ein Teil des Gemeinderats happige Vorwürfe an Beck richtete – diese wurden vom Bezirksrat aber allem Anschein nach nicht genauer untersucht. Denn er trat auf den Rekurs gar nicht erst ein. Beck ist überzeugt, dass die Neuzuteilung gegen ihn persönlich gerichtet und nicht nötig war. Der Bezirksrat kommt aber zum Schluss, dass sich der Gemeinderat «von sachlichen Gründen» habe leiten lassen und dass der Entscheid somit keine disziplinarische Massnahme war. So heisst es im Beschluss des Gemeinderats vom Januar unter anderem, dass die Zusammenarbeit von Beck und der Verwaltung schon seit 2018 «nicht funktioniere». Beck verzichtet darauf, den Beschluss des Bezirksrats vor Verwaltungsgericht anzufechten. Damit ist die Geschichte aber noch nicht zu Ende. An der Gemeindeversammlung vom 14. Juni erklärt Becks Parteikollege, Finanzvorstand Jürg Bruppacher, seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat und begründet diesen unter anderem mit der Neukonstituierung im Gemeinderat sowie der veränderten Position René Becks. Auf Geheiss des Bezirksrats muss Bruppacher allerdings bis Ende Jahr im Amt bleiben. René Beck tritt bei den Gesamterneuerungswahlen 2022 wieder an.

31. Januar

Urdorferinnen und Urdorfer sagen Ja zu Kunstrasen und Einheitsgemeinde

Jubel beim FC Urdorf: Finanzvorstand Thomas Jenny, Präsident René Janz und Ex-Präsident Sandro Agosti freuen sich über das Ja zum Kunstrasen. Chris Iseli

Die Stimmberechtigten in Urdorf sagen Ja zur Einheitsgemeinde. Mit einem Jastimmen-Anteil von 83 Prozent sprechen sie sich an der Urne für eine gemeinsame Gemeindeordnung von Schule und politischer Gemeinde aus. Mit einem Jastimmen-Anteil von 69 Prozent genehmigen sie auch einen Kredit von 2,7 Millionen Franken für den Bau eines Kunstrasenplatzes beim Chlösterli.

8. Februar

Schlieren kauft die alte Badenerstrasse

Wie ein Relikt aus vergangenen Tagen: Der nicht mehr benutzte Abschnitt der Badenerstrasse im Schlieremer Zentrum bietet viel Platz. Nun gehört er der Stadt. zvg

Seit rund anderthalb Jahren durchschneidet der alte, ungenutzte Teil der kantonalen Badenerstrasse das Schlieremer Zentrum. Jetzt haben sich die Stadt und der Kanton geeinigt: Für 2,7 Millionen Franken geht die 8630 Quadratmeter grosse Fläche in den städtischen Besitz über. Mit dem Vertragsabschluss kann die Stadt nun die geplante umfassende Neugestaltung des Zentrums und die Erweiterung des Stadtparks in Angriff nehmen. Noch bis 2023 werden mit dem partizipativen Projekt «Pischte 52» Ideen für die zukünftige Nutzung der Strassenbrache gesammelt.

10. Februar

Stammgäste lancieren eine Spendenaktion für die Dietiker Zeus-Bar

Mit einer Spendenaktion wollen Stammgäste verhindern, dass die Zeus-Bar in Dietikon für immer schliessen muss. Severin Bigler

Um der Zeus-Bar an der Dietiker Löwenstrasse während der Pandemie finanziell unter die Arme zu greifen, starten Esther Wyss-Tödtli vom Gewerbeverein und SVP-Kantonsrat Rochus Burtscher eine Spendenaktion im Internet. Insgesamt 37'400 Franken von rund 200 Unterstützerinnen und Unterstützern kommen zusammen.

24. Februar

Die Post im Dietiker Quartier Schönenwerd schliesst

Die Poststelle Dietikon 2 Brunau an der Schöneggstrasse 145 im Schönenwerd-Quartier muss schliessen. Severin Bigler

Die Päckli werden mehr, alles andere wird weniger. Darum will die Post ihre Filiale im Dietiker Schönenwerd-Quartier schliessen. Die Anwohnerinnen und Anwohner sind alles andere als erfreut und sammeln rund 1800 Unterschriften. Vergebens. Anfang September schliesst die Postfiliale ihre Türen definitiv. Gleichzeitig wird eine Postagentur im Kiosk des Bahnhofs Glanzenberg eröffnet.

7. März

Das neue Seniorenzentrum Im Morgen Weiningen kann geplant werden

So soll der Neubau des Seniorenzentrums Im Morgen in Weiningen einst aussehen. zvg

Der Neubau des Seniorenzentrums Im Morgen in Weiningen kann im Detail geplant werden. Die Stimmberechtigten in den fünf Gemeinden rechts der Limmat sprechen sich deutlich für einen 2,5-Millionen-Planungskredit aus. Das Schlieremer Stimmvolk sagt Ja zur Umsetzungsvorlage, die eine Begegnungs- respektive Tempo-20-Zone beim Bahnhof vorsieht. Für diese Variante sprachen sich der Stadtrat sowie die SP, die Grünen und die Grünliberalen aus. Und in Dietikon kann die Schule in den kommenden Jahren bis zu vier Modulbaupavillons bestellen. Die Stimmberechtigten heissen einen Rahmenkredit über 13,8 Millionen Franken gut.

12. März

Der Gestaltungsplan für das Land Rai in Bergdietikon wird genehmigt

Im Vordergrund liegt das Land Rai, links das Zentrum Bergli mit Tankstelle und Volg, in der Mitte der Ortsteil Baltenschwil, rechts die Überbauung Honerethof, im Hintergrund Dietikon und das rechte Limmattal. Severin Bigler

Was einst unmöglich schien, ist nun Tatsache: Der Kanton Aargau hat dem Gestaltungsplan für das Bergdietiker Land Rai seinen Segen gegeben. Das bedeutet, dass der Baukonzern Implenia als Nächstes sein Baugesuch für die Hangstabilisierung einreichen kann. Damit wird ein Ende der 40-jährigen Leidensgeschichte mit vielen Gemeindeversammlungen, Abstimmungen und Emotionen rund um das Land Rai absehbar. Rund 120 Wohnungen sollen auf dem steilen Hang zwischen dem Industriegebiet und dem Ortsteil Baltenschwil entstehen – frühestens 2026.

18. März

Hassan Kiko bestreitet die Vergewaltigung

Hassan Kiko und Angela Magdici, hier die Fahndungsfotos der Polizei, erzählen im Dok-Film ihre Version der Geschichte. zvg/Kapo ZH

Das Schweizer Fernsehen SRF strahlt einen Dokumentarfilm mit dem Titel «Die Aufseherin und der Häftling» aus. Er erzählt die Geschichte des Häftlings Hassan Kiko und der Aufseherin Angela Magdici neu. Die beiden waren am 8. Februar 2016 aus dem Gefängnis Limmattal geflüchtet. Der verurteilte Vergewaltiger bestreitet im Film seine 2014 in Schlieren verübte Tat noch immer. Kiko und Magdici sprechen auch darüber, wie sie in ihrem Versteck in Italien am 25. März 2016 gefasst wurden.

29. März

Die Kantonsschule Limmattal kann ausgebaut werden

So soll der Erweiterungsbau der Kantonsschule Limmattal 2024 aussehen. zvg

Die Kantonsschule Limmattal in Urdorf kann ausgebaut werden: Der Zürcher Kantonsrat genehmigt 80,6 Millionen Franken für den Bau.

