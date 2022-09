Weiningen Noch ist die neue Gubrist-Röhre eine 30er-Zone – aber nach dem Sechseläuten gilt hier freie Fahrt Alle Zeichen stehen auf Schlussspurt, die neue Röhre ist fast fertig. Aber Lieferschwierigkeiten sorgen für Verzögerungen. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 20.09.2022, 19.11 Uhr

Die dritte Gubriströhre sieht schon beinahe befahrbar aus. Sandra Ardizzone

Ein Auto nach dem anderen rauscht vorbei und verschwindet im Tunnel. Täglich sind es 120'000 Fahrzeuge. Die Kapazitäten sind ausgereizt. Aber nicht mehr lange.

Denn knapp 50 Meter neben der Blechlawine wird fleissig gearbeitet. Die neue, dritte Gubriströhre ist fast fertig. Nach 14 Jahren Planung und etwa sechs Jahren Bauarbeiten. Mit ihr erhält der Gubristtunnel drei neue Spuren in Richtung Bern, Basel, Luzern und Chur. Die vier Fahrbahnen der beiden bestehenden Röhren sollen künftig in Richtung Flughafen und St. Gallen führen.

Autofahrer mit Stau-Frust dürfen sich aber nicht zu früh freuen. Der dritte Tunnel soll zwar im kommenden Jahr eröffnet werden, das Projekt ist jedoch noch nicht abgeschlossen.

Tunnel mit dem schweizweit grössten Ausbruchsdurchmesser

Die Leuchtweste angezogen und den Helm aufgesetzt, geht es los in den neuen Tunnel. Die Lichter brennen. Die Notausgänge sind signalisiert. Eigentlich sieht der Tunnel für das untrainierte Auge schon beinahe aus wie jeder andere. Das Tempolimit 30 verrät aber, dass das nicht stimmen kann. Im Tunnel sind nämlich noch etliche Arbeiter am Werk. Ungefähr 70 an der Zahl.

Bis der Tunnel mit dem schweizweit grössten Ausbruchsdurchmesser auch für gewöhnliche Verkehrsteilnehmer befahrbar ist, müssen diverse Sachen installiert und kleinere Arbeiten gemacht werden. Zum Beispiel ist auch die Ausstellbucht, die für Nothalte oder sonstige Notfälle gedacht ist, noch nicht ganz fertig. Auch die Markierungen am Boden fehlen noch. Diese müssen bei der Tunnellänge von 3,3 Kilometern und vier Linien auf etwa 12 Kilometern gezogen werden.

Astra-Projektleiter Roland Hug führte durch den Tunnel. Sandra Ardizzone

Die gemächliche Fahrt durch den Tunnel wird gegen Ende, beim Portal Weiningen, durch ein Rumpeln verlangsamt. In diesem Bereich ist die Fahrbahn noch nicht fertig erstellt. «Dieses Wochenende kann hier der endgültige Belag eingebaut werden», sagt Astra-Projektleiter Roland Hug an einem Rundgang mit Medienschaffenden am Dienstag.

Hug führt zusammen mit Marco Knecht, ebenfalls Astra-Projektleiter, zu einer der zwölf Querverbindungen zur zweiten Röhre. Es ist zudem eine von drei Verbindungen, die befahrbar ist. Das kann im Notfall beispielsweise für die Feuerwehr wichtig sein.

Eine Notfalltüre – die mit einem Ruck aufgeschoben werden muss – führt in die zweite Röhre. Einmal offen, ist die Ruhe vorbei. Fahrzeuge fahren an der Türöffnung mit Tempo 80 vorbei. Sie scheinen nichts weiter als ein vorbeizischender Farbfleck zu sein.

Astra-Projektleiter Marco Knecht macht es vor und öffnet die Notfalltüre zur zweiten Röhre. Sandra Ardizzone

Knecht spricht den Überdruck in der Querverbindung an. Dieser verhindere das Ansammeln von Dreck. Im Normalfall, also während dem Betrieb, wird das Tor geschlossen sein. Knecht fügt an: «Wie jeder andere Tunnel muss der Gubrist zweimal im Jahr geputzt werden, weil er sonst schwarz wäre.»

Er spricht über Notfälle in Tunneln und erinnert die Teilnehmenden: «Orange bedeutet Hilfe, grün bedeutet Rettung.» Die orange markierten SOS-Nischen seien nämlich mit einem Telefon und jeweils zwei Feuerlöschern ausgestattet. Notausgänge aber seien nur in den grün markierten Nischen zu finden. «Wenn sich also ein Notfall ereignet, muss man zur grünen Markierung rennen.» Notausgänge seien im Tunnel alle 325 Meter aufzufinden. Alle 150 Meter gibt es eine SOS-Nische.

Im Werkleitungskanal befinden sich unter anderem Hochspannungsleitungen und Löschwasserleitungen. Sandra Ardizzone

Die beiden führen weiter durch den betrieblichen Durchgang in den Werkleitungskanal. Darin befinden sich unter anderem Hochspannungsleitungen und Löschwasserleitungen. Auch ein Teil der insgesamt 360 Kilometer Kabel, die im Tunnel verlegt werden mussten, befinden sich im Werkleitungskanal. «Somit kann zum Beispiel eine Störungssuche gemacht werden, ohne dass der Tunnel gleich gesperrt werden muss», sagt Knecht. Weil sich der Werkkanal über die ganzen 3,3 Kilometer von Regensdorf nach Weiningen erstreckt, mussten die Mitarbeitenden kreativ werden. Knecht sagt:

«Sie brauchen E-Scooter und E-Velos, um hier zu zirkulieren.»

Weiter führen die beiden Projektleiter hinauf durch die mittlere der drei Betriebszentralen. Die anderen beiden befinden sich je an den Enden des Tunnels. Darin wird zum Beispiel die Beleuchtung und Energieversorgung mittels Schaltschränken geregelt. Jede Funktion hat eine andere Farbe, um Ordnung zu schaffen.

Der Abluftkanal ist im Ereignisfall überlebenswichtig. Sandra Ardizzone Die Rauchgase werden abgesogen und durch die Kamine bei den Portalen ausgestossen. Im Bild jener in Weiningen. Sandra Ardizzone Sandra Ardizzone

Treppen führen weiter nach oben über die Fahrbahn und in den Abluftkanal. Dass dieser überhaupt betreten werden darf, ist ein Sonderfall. Die Lüftung ist noch nicht in Betrieb. Im Ereignisfall ist der Abluftkanal überlebenswichtig, denn darin werden die Rauchgase abgesogen. Diese werden dann durch die Kamine bei den Portalen ausgestossen.

Abgase werden nicht durch den Abluftkanal gesogen. Für die notwendige Belüftung reicht der im Tunnel bereits vorhandene Luftstrom und die Wirkung der durchfahrenden Fahrzeuge. Die Ventilatoren der Ereignislüftung befinden sich in den zwei Zentralen bei den Tunnelportalen.

Der Lockdown in Shanghai führte zu Verzögerungen

In der Weininger Zentrale fällt auf, welche Schritte noch anstehen. Eigentlich sollten auch dort Schaltschränke aneinandergereiht sein, doch der Raum ist beinahe leer. Knecht sagt: «Die Kabel liegen bereits vorbereitet im Keller, aber die Schaltschränke fehlen. Eigentlich hätten diese bereits im Mai geliefert werden sollen.» Er spricht die Lieferverzögerungen aufgrund der Pandemie an. Vor allem der Lockdown in Shanghai im Juni habe zu Verzögerungen geführt. Bis Ende Monat sollen die fehlenden Teile eingebaut sein. Rund 95 Prozent der Komponenten hätten sie bereits erhalten, für den Abschluss reiche dies jedoch nicht.

Der Krieg in der Ukraine hingegen habe zu keinen Verzögerungen, sondern schlichtweg zu Preiserhöhungen geführt. Beispielsweise bei Stahl. Knecht ist jedoch zuversichtlich.

«Wir werden im Budget abschliessen können. Das ist für ein Infrastrukturprojekt dieser Grösse nicht selbstverständlich.»

Insgesamt 565 Millionen Franken hat das Astra für den Bau veranschlagt.

Nach den letzten Arbeiten stehen Tests an. Sandra Ardizzone

Nach den letzten Arbeiten stehen zudem Tests an. Dabei werden die Komponenten einzeln sowie integral getestet. So kann sichergestellt werden, dass Kleinigkeiten korrigiert werden können und die sicherheitstechnischen Anlagen umfassend geprüft sind. Frühestens im Frühling 2023 – nach dem Sechseläuten, das am 17. April stattfindet – wird die dritte Röhre schliesslich befahrbar sein. Ein genaues Datum kann aufgrund der Lieferverzögerungen noch nicht genannt werden.

Sobald die neue Röhre eröffnet wird, beginnt die Sanierung der bestehenden Röhren. Jeweils eine der alten Röhren wird gesperrt sein. So kann der Verkehr durch die neue dritte Röhre und die jeweils offene alte Röhre fliessen. Die Sanierung soll Ende 2027 abgeschlossen sein. Bis dahin soll auch der neue Halbanschluss Weiningen fertiggestellt sein. Ebenso bis dann sollen auch die vier bisherigen Spuren überdeckt sein.

Das Portalschild, hier bei der neuen Röhre, wird später noch auf die bestehenden Röhren erweitert. Sandra Ardizzone Der Tunnel sieht beinahe aus wie jeder andere. Nur die Arbeiter fallen auf ... Sandra Ardizzone ... und die Bauutensilien, die sich an der Seiten stapeln. Sandra Ardizzone 360 Kilometer Kabel wurden im Tunnel verlegt. Sandra Ardizzone Verkehr in der dritten Röhre? Bisher sind es bloss die Bauarbeiter. Sandra Ardizzone Die orange markierten SOS-Nischen sind mit einem Telefon und jeweils zwei Feuerlöschern ausgestattet. Sandra Ardizzone Im Brandfall wird hier der Rauch aus dem Tunnel gelassen. Sandra Ardizzone Frühestens im Frühling 2023 werden die Arbeiten der dritten Röhre abgeschlossen sein. Hier der Blick von der Regensdorfer Seite. Sandra Ardizzone

Die Arbeiten sind Teil des Ausbaus der Nordumfahrung Zürich, die zu den am stärksten befahrenen Strassenabschnitten in der Schweiz gehört. Sie zählt laut Astra im Schnitt rund 22 Unfälle pro Monat. Um die Sicherheit zu erhöhen und die Verkehrssituation auf der A1 zu entlasten, wird die Autobahnstrecke zwischen dem Limmattalerkreuz und der Verzweigung Zürich Nord durchgehend auf zweimal drei Fahrstreifen ausgebaut. Das Trassee zwischen Gubrist Ost und Zürich-Nord wurde bereits im März 2020 fertiggestellt. Künftig soll der Gubrist nicht mehr das Nadelöhr der Nation sein.

